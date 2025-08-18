Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии

В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми. Keystone / Gaetan Bally

Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии? В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

3 минут

Этот казус вызвал оживлённую дискуссию в Германии: новорождённого мальчика в Лейпциге родители намеревались назвать Яхья Синвар (Yahya Sinwar) в честь бывшего лидера движения ХАМАС, которого Израиль считает главным организатором террористического нападения 7 октября 2023 года. Этот сюжет появился сначала в Instagram-историях местной университетской клиники, но первыми о случившемся сообщили журналисты газеты Jüdische Allgemeine, процитировав немецкого рэпера Бена Саломо, задавшегося вопросом, допустимо ли такое имя.

А каковы в этом отношении нормы и правила в Швейцарии?

В Швейцарии не существует официального списка имён, запрещённых к использованию. Однако, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, органы регистрации актов гражданского состояния (Zivilstandsämter) вправе отклонить имя, если оно «явно нарушает интересы ребёнка». Это закреплено в статье 37c, абзац 3 Постановления о регистрации актов гражданского состояния (Zivilstandsverordnung). Каждое имя рассматривается индивидуально, и в случае отказа родители могут обжаловать решение в суде.

Прежде чем отклонить имя органы ЗАГС обязаны провести беседу с родителями. Как сообщают кантональные и муниципальные органы власти, в большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы прийти к согласию. Иногда предлагается использовать спорное имя в качестве второго. Так, по словам Мадлен Бруннер (Madeleine Brunner), руководительницы ЗАГС города Люцерн, однажды тут было разрешено имя Hurricane, но только как второе имя.

Случаи официальных отказов в Швейцарии крайне редки. По данным Управления по делам населения кантона Берн (Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern, исполняет функции ЗАГС) в среднем это один-два случая в год, если таковые вообще бывают. С 1 января 2024 года, например, было отклонено только одно имя. В Люцерне также подтверждают: количество отказов ничтожно мало. Прецеденты в судебной практике есть, но единичные.

Читайте также:

Один из наиболее известных случаев — попытка дать ребёнку имя Schmucki (девичья фамилия матери), что было оспорено и в итоге отклонено Федеральным судом в Лозанне (Bundesgericht) в начале 1990-х годов. Органы ЗАГС также указывают, что с годами количество необычных имён растёт, хотя число конфликтных ситуаций остаётся низким. Поводом для беседы с родителями может стать, например, желание назвать ребёнка в честь известного бренда, использовать имя, традиционно ассоциируемое с другим полом, или попытка зарегистрировать имя с символами и цифрами (например, M1l@).

Маркус Штолль (Markus Stoll), руководитель ЗАГС кантона Цюрих, отмечает, что наибольшее число вопросов возникает в тех случаях, когда родители хотят использовать фамилию в качестве имени, или имя Junior, которое, например, в Бразилии распространено как личное. Несмотря на такие примеры, швейцарские органы власти стали гораздо более гибкими в вопросе присвоения имён — при условии, что интересы ребёнка не ущемляются и что имеет место внятное культурное или семейное обоснование такого выбора.

А также по теме:



