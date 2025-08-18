The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии

В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.
В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми. Keystone / Gaetan Bally

Каким именем можно назвать ребенка в Швейцарии? В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Ливия Миддендорп (Livia Middendorp), телеканал SRF / портал Swissinfo
Показать больше

Этот казус вызвал оживлённую дискуссию в Германии: новорождённого мальчика в Лейпциге родители намеревались назвать Яхья Синвар (Yahya Sinwar) в честь бывшего лидера движения ХАМАС, которого Израиль считает главным организатором террористического нападения 7 октября 2023 года. Этот сюжет появился сначала в Instagram-историях местной университетской клиники, но первыми о случившемся сообщили журналисты газеты Jüdische Allgemeine, процитировав немецкого рэпера Бена Саломо, задавшегося вопросом, допустимо ли такое имя.

А каковы в этом отношении нормы и правила в Швейцарии?

В Швейцарии не существует официального списка имён, запрещённых к использованию. Однако, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, органы регистрации актов гражданского состояния (Zivilstandsämter) вправе отклонить имя, если оно «явно нарушает интересы ребёнка». Это закреплено в статье 37c, абзац 3 Постановления о регистрации актов гражданского состояния (Zivilstandsverordnung). Каждое имя рассматривается индивидуально, и в случае отказа родители могут обжаловать решение в суде.

Прежде чем отклонить имя органы ЗАГС обязаны провести беседу с родителями. Как сообщают кантональные и муниципальные органы власти, в большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы прийти к согласию. Иногда предлагается использовать спорное имя в качестве второго. Так, по словам Мадлен Бруннер (Madeleine Brunner), руководительницы ЗАГС города Люцерн, однажды тут было разрешено имя Hurricane, но только как второе имя.

Случаи официальных отказов в Швейцарии крайне редки. По данным Управления по делам населения кантона Берн (Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern, исполняет функции ЗАГС) в среднем это один-два случая в год, если таковые вообще бывают. С 1 января 2024 года, например, было отклонено только одно имя. В Люцерне также подтверждают: количество отказов ничтожно мало. Прецеденты в судебной практике есть, но единичные.

Показать больше
Бесплодие — это глобальная проблема, в Швейцарии ею затронута примерно каждая седьмая супружеская пара

Показать больше

Демография

Борьба с бесплодием в Швейцарии и мире: цифры, факты, судьбы

Этот контент был опубликован на От бесплодия в Швейцарии страдает примерно каждая седьмая супружеская пара, однако в этой стране доступ к медикаментозному содействию деторождению (МСД) затруднен.

Читать далее Борьба с бесплодием в Швейцарии и мире: цифры, факты, судьбы

Один из наиболее известных случаев — попытка дать ребёнку имя Schmucki (девичья фамилия матери), что было оспорено и в итоге отклонено Федеральным судом в Лозанне (Bundesgericht) в начале 1990-х годов. Органы ЗАГС также указывают, что с годами количество необычных имён растёт, хотя число конфликтных ситуаций остаётся низким. Поводом для беседы с родителями может стать, например, желание назвать ребёнка в честь известного бренда, использовать имя, традиционно ассоциируемое с другим полом, или попытка зарегистрировать имя с символами и цифрами (например, M1l@).

Маркус Штолль (Markus Stoll), руководитель ЗАГС кантона Цюрих, отмечает, что наибольшее число вопросов возникает в тех случаях, когда родители хотят использовать фамилию в качестве имени, или имя Junior, которое, например, в Бразилии распространено как личное. Несмотря на такие примеры, швейцарские органы власти стали гораздо более гибкими в вопросе присвоения имён — при условии, что интересы ребёнка не ущемляются и что имеет место внятное культурное или семейное обоснование такого выбора.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше
Население Швейцарии растет самыми быстрыми за последние 60 лет темпами, свой немалый вклад в этот тренд внесли беженцы из Украины

Показать больше

Демография

Темпы увеличения численности населения Швейцарии рекордны

Этот контент был опубликован на Население Швейцарии растет самыми быстрыми за последние 60 лет темпами, свой немалый вклад в этот тренд внесли беженцы из Украины

Читать далее Темпы увеличения численности населения Швейцарии рекордны

