Кантон Гларус требует защитить народный сход от ЕС
Правительство кантона Гларус поддержит Третий пакет секторальных соглашений Швейцарии с ЕС, но при одном условии: Законодательный сход должен сохранить свои компетенции. Иначе кантон потребует от правительства страны принять меры по его защите.
Правительство кантона Гларус (Regierungsrat) в основном поддержало позицию, выраженную в заключительном заявлении Постоянного совещания (Конференции) кантональных правительств (Konferenz der Kantonsregierungen, KDKВнешняя ссылка), о чём оно заявило во вторник 4 ноября. Напомним, что в конце октября 2025 года, по итогам внеочередного пленарного заседания, KDK высказалась за Третий пакет соглашений между Швейцарией и Евросоюзом.
Но при этом кантон Гларус подчеркнул необходимость обеспечения «полной прозрачности» в том, какие последствия для страны будут иметь эти соглашения. Дополнительно кантон потребовал специальных гарантий в плане сохранения за кантональным Народным законодательным сходом (Landsgemeinde) всех его компетенций и полномочий. Кантональное правительство также исходит из того, что данный формат прямой демократии не подпадает под прямое действие новых соглашений Швейцарии с ЕС.
Однако, если окажется, что они каким-то образом всё-таки затрагивают полномочия и компетенции Landsgemeinde, то тогда кабмин Швейцарии, Федеральный совет, обязан будет принять меры для защиты этой старейшей в Европе формы непосредственного народоправства.
Как заявило правительство кантона Гларус, его окончательная позиция по Третьему пакету секторальных соглашений Швейцарии с Евросоюзом будет зависеть именно от судьбы Народного схода, который представляет собой уникальный политический формат, сохранившийся в Швейцарии сегодня лишь в двух кантонах — Гларус и Аппенцелль-Внутренний (Appenzell Innerrhoden).
Граждане Гларуса голосуют тайно только по вопросам федерального уровня и на кантональных парламентских и иных выборах, тогда как все законодательные решения на уровне кантона (субъекта федерации) принимаются исключительно на ежегодном Народном законодательном сходе гражданами, собравшимися на площади. Право голоса имеют все граждане Гларуса начиная с 16 лет. Голосование проходит поднятием руки с удостоверением избирателя. На Landsgemeinde можно также выдвигать спонтанные поправки к законам — это возможность, отсутствующая при голосовании на избирательных участках.
