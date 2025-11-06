The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости

Кантон Гларус требует защитить народный сход от ЕС

Проходящий раз в год и являющийся древнейшей формой прямой демократии в Европе, сход должен сохранить все свои полномочия и компетенции.
Проходящий раз в год и являющийся древнейшей формой прямой демократии в Европе, сход должен сохранить все свои полномочия и компетенции. Keystone-SDA

Правительство кантона Гларус поддержит Третий пакет секторальных соглашений Швейцарии с ЕС, но при одном условии: Законодательный сход должен сохранить свои компетенции. Иначе кантон потребует от правительства страны принять меры по его защите.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Правительство кантона Гларус (Regierungsrat) в основном поддержало позицию, выраженную в заключительном заявлении Постоянного совещания (Конференции) кантональных правительств (Konferenz der Kantonsregierungen, KDKВнешняя ссылка), о чём оно заявило во вторник 4 ноября. Напомним, что в конце октября 2025 года, по итогам внеочередного пленарного заседания, KDK высказалась за Третий пакет соглашений между Швейцарией и Евросоюзом.

Но при этом кантон Гларус подчеркнул необходимость обеспечения «полной прозрачности» в том, какие последствия для страны будут иметь эти соглашения. Дополнительно кантон потребовал специальных гарантий в плане сохранения за кантональным Народным законодательным сходом (Landsgemeinde) всех его компетенций и полномочий. Кантональное правительство также исходит из того, что данный формат прямой демократии не подпадает под прямое действие новых соглашений Швейцарии с ЕС.

Однако, если окажется, что они каким-то образом всё-таки затрагивают полномочия и компетенции Landsgemeinde, то тогда кабмин Швейцарии, Федеральный совет, обязан будет принять меры для защиты этой старейшей в Европе формы непосредственного народоправства.

Как заявило правительство кантона Гларус, его окончательная позиция по Третьему пакету секторальных соглашений Швейцарии с Евросоюзом будет зависеть именно от судьбы Народного схода, который представляет собой уникальный политический формат, сохранившийся в Швейцарии сегодня лишь в двух кантонах — Гларус и Аппенцелль-Внутренний (Appenzell Innerrhoden).

Граждане кантона Гларус голосуют на народном законодательном сходе (Landsgemeinde).
Граждане кантона Гларус голосуют на народном законодательном сходе (Landsgemeinde). Keystone

Граждане Гларуса голосуют тайно только по вопросам федерального уровня и на кантональных парламентских и иных выборах, тогда как все законодательные решения на уровне кантона (субъекта федерации) принимаются исключительно на ежегодном Народном законодательном сходе гражданами, собравшимися на площади. Право голоса имеют все граждане Гларуса начиная с 16 лет. Голосование проходит поднятием руки с удостоверением избирателя. На Landsgemeinde можно также выдвигать спонтанные поправки к законам — это возможность, отсутствующая при голосовании на избирательных участках.

