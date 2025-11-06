Кантон Гларус требует защитить народный сход от ЕС

Проходящий раз в год и являющийся древнейшей формой прямой демократии в Европе, сход должен сохранить все свои полномочия и компетенции. Keystone-SDA

Правительство кантона Гларус поддержит Третий пакет секторальных соглашений Швейцарии с ЕС, но при одном условии: Законодательный сход должен сохранить свои компетенции. Иначе кантон потребует от правительства страны принять меры по его защите.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Glarus links approval for EU deal to protection of open-air assembly Читать далее Glarus links approval for EU deal to protection of open-air assembly

Deutsch de Glarus knüpft Ja zum EU-Paket an Schutz der Landsgemeinde Оригинал Читать далее Glarus knüpft Ja zum EU-Paket an Schutz der Landsgemeinde

Правительство кантона Гларус (Regierungsrat) в основном поддержало позицию, выраженную в заключительном заявлении Постоянного совещания (Конференции) кантональных правительств (Konferenz der Kantonsregierungen, KDKВнешняя ссылка), о чём оно заявило во вторник 4 ноября. Напомним, что в конце октября 2025 года, по итогам внеочередного пленарного заседания, KDK высказалась за Третий пакет соглашений между Швейцарией и Евросоюзом.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Швейцария идёт на уступки ради сохранения доступа к рынку ЕС Этот контент был опубликован на Швейцария сохранит доступ к рынку ЕС ценой регулярных финансовых выплат, согласия с миграцией и отказа от части судебного суверенитета. Читать далее Швейцария идёт на уступки ради сохранения доступа к рынку ЕС

Но при этом кантон Гларус подчеркнул необходимость обеспечения «полной прозрачности» в том, какие последствия для страны будут иметь эти соглашения. Дополнительно кантон потребовал специальных гарантий в плане сохранения за кантональным Народным законодательным сходом (Landsgemeinde) всех его компетенций и полномочий. Кантональное правительство также исходит из того, что данный формат прямой демократии не подпадает под прямое действие новых соглашений Швейцарии с ЕС.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская демократия В Швейцарии люди сами решают, как им жить Этот контент был опубликован на Во многих швейцарских регионах важные решения по местным вопросам принимаются самими жителями на общих собраниях. Как устроена эта система и почему она до сих пор работает? Читать далее В Швейцарии люди сами решают, как им жить

Однако, если окажется, что они каким-то образом всё-таки затрагивают полномочия и компетенции Landsgemeinde, то тогда кабмин Швейцарии, Федеральный совет, обязан будет принять меры для защиты этой старейшей в Европе формы непосредственного народоправства.

Как заявило правительство кантона Гларус, его окончательная позиция по Третьему пакету секторальных соглашений Швейцарии с Евросоюзом будет зависеть именно от судьбы Народного схода, который представляет собой уникальный политический формат, сохранившийся в Швейцарии сегодня лишь в двух кантонах — Гларус и Аппенцелль-Внутренний (Appenzell Innerrhoden).

Граждане кантона Гларус голосуют на народном законодательном сходе (Landsgemeinde). Keystone

Граждане Гларуса голосуют тайно только по вопросам федерального уровня и на кантональных парламентских и иных выборах, тогда как все законодательные решения на уровне кантона (субъекта федерации) принимаются исключительно на ежегодном Народном законодательном сходе гражданами, собравшимися на площади. Право голоса имеют все граждане Гларуса начиная с 16 лет. Голосование проходит поднятием руки с удостоверением избирателя. На Landsgemeinde можно также выдвигать спонтанные поправки к законам — это возможность, отсутствующая при голосовании на избирательных участках.

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Показать больше Глобальные выборы Голосование с 16 лет: только символический жест? Этот контент был опубликован на Сам по себе шаг к избирательному праву с 16 лет вряд ли приведёт к резкому увеличению степени вовлечённости подростков в политические дела. Читать далее Голосование с 16 лет: только символический жест?

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch