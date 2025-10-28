Количество мишленовских ресторанов в Швейцарии выросло до 145
Согласно новому выпуску ресторанного гида Michelin 2025 года, количество швейцарских ресторанов, удостоенных мишленовских звёзд, выросло с 136 до 145.
Изменений в категории трёхзвёздочных ресторанов нет, а вот в списке заведений с двумя звёздами произошло пополнение: сразу три швейцарских ресторана получили повышение.
На церемонии, прошедшей в École hôtelière de Lausanne (EHL), знаменитой школе гостиничного менеджмента в Лозанне, представители авторитетного гастрономического гида подтвердили высшую оценку — три звезды Michelin — для четырёх наиболее известных ресторанов страны: Cheval Blanc в Базеле (шеф-повар Петер Кногль), Schloss Schauenstein в Фюрстенау (кантон Граубюнден, шеф-повар Андреас Каминада), Memories в Бад-Рагаце (кантон Санкт-Галлен, шеф-повар Свен Вассмер) и Hôtel de Ville в Криссье (кантон Во, шеф-повар Франк Джованнини).
Читайте также:
Показать больше
«Сардельки “сервела” – это истинно швейцарский продукт»
Теперь две звезды Michelin имеют 27 швейцарских ресторанов. Ни одно заведение не было понижено в статусе, а три получили повышение: Igniv от шефа Андреаса Каминады в Андерматте (кантон Ури), ресторан Gilles Varone в городе Савьез (кантон Вале) и Ecco в Асконе (кантон Тичино). Швейцария славится удивительным гастрономическим разнообразием, которое ярко отражается в количестве мишленовских ресторанов.
Согласно изданию Le patrimoine culinaire suisse («Кулинарное наследие Швейцарии»), в стране насчитывается более 450 традиционных местных продуктов — от знаменитых сыров и колбас до десертов и ликёров. Это наследие — настоящее зеркало истории и культуры страны, где альпийские традиции переплелись с влиянием соседних Италии, Франции и Германии.
Напомним, одна звезда Michelin означает, что это очень хороший ресторан, где стоит остановиться, если вы находитесь поблизости. Две звезды присуждаются за отличную кухню, ради которой есть смысл сделать небольшое отклонение от намеченного маршрута. В таком заведении особенно ярко проявляется талант и индивидуальность шеф-повара. А три звезды Michelin указывают на выдающуюся кухню — кулинарный шедевр, ради которого стоит совершить отдельное путешествие. Такое заведение считается вершиной гастрономического искусства.
Показать больше
Антон Мозиманн и его любовь к кулинарным книгам
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
К истории кулинарных предпочтений Швейцарии
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.