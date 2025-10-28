Количество мишленовских ресторанов в Швейцарии выросло до 145

Согласно новому ресторанному гиду Michelin 2025 года, количество швейцарских ресторанов, удостоенных мишленовских звёзд, выросло с 136 до 145. Keystone-SDA

Согласно новому выпуску ресторанного гида Michelin 2025 года, количество швейцарских ресторанов, удостоенных мишленовских звёзд, выросло с 136 до 145.

2 минут

Изменений в категории трёхзвёздочных ресторанов нет, а вот в списке заведений с двумя звёздами произошло пополнение: сразу три швейцарских ресторана получили повышение.

На церемонии, прошедшей в École hôtelière de Lausanne (EHL), знаменитой школе гостиничного менеджмента в Лозанне, представители авторитетного гастрономического гида подтвердили высшую оценку — три звезды Michelin — для четырёх наиболее известных ресторанов страны: Cheval Blanc в Базеле (шеф-повар Петер Кногль), Schloss Schauenstein в Фюрстенау (кантон Граубюнден, шеф-повар Андреас Каминада), Memories в Бад-Рагаце (кантон Санкт-Галлен, шеф-повар Свен Вассмер) и Hôtel de Ville в Криссье (кантон Во, шеф-повар Франк Джованнини).

Читайте также:

Показать больше

Показать больше История «Сардельки “сервела” – это истинно швейцарский продукт» Этот контент был опубликован на Поговорили с Оливье Жирарденом, президентом ассоциации «Кулинарное наследие Швейцарии», о кулинарном и культурном разнообразии этой страны. Читать далее «Сардельки “сервела” – это истинно швейцарский продукт»

Теперь две звезды Michelin имеют 27 швейцарских ресторанов. Ни одно заведение не было понижено в статусе, а три получили повышение: Igniv от шефа Андреаса Каминады в Андерматте (кантон Ури), ресторан Gilles Varone в городе Савьез (кантон Вале) и Ecco в Асконе (кантон Тичино). Швейцария славится удивительным гастрономическим разнообразием, которое ярко отражается в количестве мишленовских ресторанов.

Согласно изданию Le patrimoine culinaire suisse («Кулинарное наследие Швейцарии»), в стране насчитывается более 450 традиционных местных продуктов — от знаменитых сыров и колбас до десертов и ликёров. Это наследие — настоящее зеркало истории и культуры страны, где альпийские традиции переплелись с влиянием соседних Италии, Франции и Германии.

Напомним, одна звезда Michelin означает, что это очень хороший ресторан, где стоит остановиться, если вы находитесь поблизости. Две звезды присуждаются за отличную кухню, ради которой есть смысл сделать небольшое отклонение от намеченного маршрута. В таком заведении особенно ярко проявляется талант и индивидуальность шеф-повара. А три звезды Michelin указывают на выдающуюся кухню — кулинарный шедевр, ради которого стоит совершить отдельное путешествие. Такое заведение считается вершиной гастрономического искусства.

Показать больше

Показать больше Антон Мозиманн и его любовь к кулинарным книгам Этот контент был опубликован на К числу поклонников его кухни и стиля приготовления еды можно отнести и саму Британскую королевскую семью. Читать далее Антон Мозиманн и его любовь к кулинарным книгам

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Культура К истории кулинарных предпочтений Швейцарии Этот контент был опубликован на Что едят швейцарцы и как менялись их кулинарные предпочтения за последние несколько сотен лет? Об этом рассказывает уникальная экспозиция. Читать далее К истории кулинарных предпочтений Швейцарии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch