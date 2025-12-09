Компании Migros и Lindt урегулировали ценовой спор
Ритейлер Migros и шоколадная компания Lindt & Sprüngli достигли соглашения в споре о закупочных ценах. Это означает, что к началу Рождественского сезона шоколад от Lindt вновь будет представлен во всех магазинах сетей Migros и Denner.
«Найдено решение, удовлетворяющее всех», — сообщил в ответ на запрос агентства AWP в пятницу 5 декабря 2025 года представитель Lindt & Sprüngli. По его словам, стороны сейчас согласовывают последние детали. О договорённости впервые сообщил генеральный директор ритейлера Migros Марио Ирмингер в телепрограмме Eco на общественном немецкоязычном телеканале SRF.
«Шоколад (от Lindt) снова вернётся на (наши) полки в ближайшие дни», — подтвердила представительница Migros. С середины октября из-за ценовых разногласий в отдельных магазинах Migros возникали перебои с поставками соответствующей продукции. Со своей стороны компания Migros стремилась добиться снижения закупочных цен на шоколад от Lindt, ссылаясь на удешевление какао на мировых рынках.
Теперь спор урегулирован, розничные цены при этом пока останутся неизменными, возможные корректировки будут рассмотрены в следующем году. В Migros подчеркнули, что переговоры с Lindt велись для обеспечения «справедливых и понятных цен», с тем чтобы «покупатели не переплачивали за продукт известного бренда».
