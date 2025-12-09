The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Компании Migros и Lindt урегулировали ценовой спор

Migros и Lindt урегулировали ценовую войну: Цены на шоколад остаются прежними
К началу Рождественского сезона шоколад от Lindt вновь будет представлен во всех магазинах сетей Migros и Denner. Keystone-SDA

Ритейлер Migros и шоколадная компания Lindt & Sprüngli достигли соглашения в споре о закупочных ценах. Это означает, что к началу Рождественского сезона шоколад от Lindt вновь будет представлен во всех магазинах сетей Migros и Denner.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

«Найдено решение, удовлетворяющее всех», — сообщил в ответ на запрос агентства AWP в пятницу 5 декабря 2025 года представитель Lindt & Sprüngli. По его словам, стороны сейчас согласовывают последние детали. О договорённости впервые сообщил генеральный директор ритейлера Migros Марио Ирмингер в телепрограмме Eco на общественном немецкоязычном телеканале SRF.

«Шоколад (от Lindt) снова вернётся на (наши) полки в ближайшие дни», — подтвердила представительница Migros. С середины октября из-за ценовых разногласий в отдельных магазинах Migros возникали перебои с поставками соответствующей продукции. Со своей стороны компания Migros стремилась добиться снижения закупочных цен на шоколад от Lindt, ссылаясь на удешевление какао на мировых рынках.

Показать больше
Painted image of three girls linking arms in the snow. One is eating a Suchard chocolate bar. The other two are holding a box.

Показать больше

Герои «шоколадной революции» в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Какао-бобы в Швейцарии не растут и, тем не менее, Конфедерация является лидером мировой шоколадной индустрии. Почему?

Читать далее Герои «шоколадной революции» в Швейцарии

Теперь спор урегулирован, розничные цены при этом пока останутся неизменными, возможные корректировки будут рассмотрены в следующем году. В Migros подчеркнули, что переговоры с Lindt велись для обеспечения «справедливых и понятных цен», с тем чтобы «покупатели не переплачивали за продукт известного бренда».

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
какао

Показать больше

Шоколад будущего: меньше какао, больше инноваций 

Этот контент был опубликован на Можно ли заменить какао-бобы, например, «конскими бобами»? Ученые и технологи полагают, что можно.

Читать далее Шоколад будущего: меньше какао, больше инноваций 

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR