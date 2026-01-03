«Кран-Монтана продолжит туристический сезон»
После трагического пожара в баре на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале), унёсшего десятки жизней, туристическая жизнь региона продолжится, но с полным осознанием всей тяжести произошедшего. Об этом в интервью газетам медиагруппы Tamedia заявил директор местного туристического ведомства Бруно Хугглер (Bruno Huggler).
По его словам, в Кран-Монтане сохраняется атмосфера скорби и глубокого сопереживания, но работа туристической инфраструктуры продолжается в штатном режиме. «Произошедшее стало тяжёлым эмоциональным ударом, однако оно не ставит под сомнение ни безопасность, ни готовность курорта принимать гостей», — отметил Бруно Хугглер.
Он подчеркнул, что не одобряет тех, хочет приехать в Кран-Монтану исключительно ради того, чтобы посмотреть на место трагедии. Одновременно, по его данным, массовых отмен бронирований или досрочных отъездов туристов пока тоже не зафиксировано. Сразу после пожара многие заведения на курорте скорректировали формат своей работы. Концерты временно отменены, бары и клубы отказались от вечеринок и громкой музыки.
Показать больше
Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках
«Тем не менее значительная часть заведений остаётся открытой — прежде всего как пространства для встреч, где люди могут собраться, поговорить, выразить свою солидарность», — пояснил глава туристического ведомства Кран-Монтаны. На вопрос о возможных долгосрочных последствиях трагедии для имиджа курорта Бруно Хугглер ответил, что делать выводы пока рано.
«Сейчас главное — это максимально бережно и ответственно пройти через эту ситуацию вместе с местным сообществом, туристами и партнёрами. Кран-Монтана не может просто остановиться. Мы должны двигаться дальше. Но делать это с уважением и с памятью о том, что произошло в ту новогоднюю ночь».
Показать больше
Пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке
Показать больше
Пожар в баре Кран-Монтаны: число погибших может возрасти
Показать больше
Подписаться на рассылку бюллетеня новостей
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.