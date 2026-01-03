The Swiss voice in the world since 1935
Новости

«Кран-Монтана продолжит туристический сезон»

Кран-Монтана: "вперед с уважением и памятью", директор по туризму
«Кран-Монтана продолжит туристический сезон — с уважением и памятью о трагедии»: директор туристического ведомства Бруно Хугглер. Keystone-SDA

После трагического пожара в баре на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале), унёсшего десятки жизней, туристическая жизнь региона продолжится, но с полным осознанием всей тяжести произошедшего. Об этом в интервью газетам медиагруппы Tamedia заявил директор местного туристического ведомства Бруно Хугглер (Bruno Huggler).

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

По его словам, в Кран-Монтане сохраняется атмосфера скорби и глубокого сопереживания, но работа туристической инфраструктуры продолжается в штатном режиме. «Произошедшее стало тяжёлым эмоциональным ударом, однако оно не ставит под сомнение ни безопасность, ни готовность курорта принимать гостей», — отметил Бруно Хугглер.

Он подчеркнул, что не одобряет тех, хочет приехать в Кран-Монтану исключительно ради того, чтобы посмотреть на место трагедии. Одновременно, по его данным, массовых отмен бронирований или досрочных отъездов туристов пока тоже не зафиксировано. Сразу после пожара многие заведения на курорте скорректировали формат своей работы. Концерты временно отменены, бары и клубы отказались от вечеринок и громкой музыки.

Показать больше
Около 40 человек погибли, ещё 115 получили серьёзные травмы в результате пожара, произошедшего в популярном баре Le Constellation

Показать больше

Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

Этот контент был опубликован на Расследование продолжается: власти сейчас устанавливают причину одной из крупнейших трагедий в истории Швейцарии (видео).

Читать далее Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

«Тем не менее значительная часть заведений остаётся открытой — прежде всего как пространства для встреч, где люди могут собраться, поговорить, выразить свою солидарность», — пояснил глава туристического ведомства Кран-Монтаны. На вопрос о возможных долгосрочных последствиях трагедии для имиджа курорта Бруно Хугглер ответил, что делать выводы пока рано.

«Сейчас главное — это максимально бережно и ответственно пройти через эту ситуацию вместе с местным сообществом, туристами и партнёрами. Кран-Монтана не может просто остановиться. Мы должны двигаться дальше. Но делать это с уважением и с памятью о том, что произошло в ту новогоднюю ночь».

Показать больше
Больницы откладывают операции из-за пострадавших от пожара

Показать больше

Пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники откладывают плановые операции: пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке.

Читать далее Пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке
Показать больше
Длительная работа по опознанию, число погибших может возрасти

Показать больше

Пожар в баре Кран-Монтаны: число погибших может возрасти

Этот контент был опубликован на Официальные данные о числе погибших остаются прежними — 40 жертв и 115 пострадавших с серьёзными травмами, — однако это число может возрасти.

Читать далее Пожар в баре Кран-Монтаны: число погибших может возрасти
Показать больше

Новости

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

