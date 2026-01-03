«Кран-Монтана продолжит туристический сезон»

Keystone-SDA

После трагического пожара в баре на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале), унёсшего десятки жизней, туристическая жизнь региона продолжится, но с полным осознанием всей тяжести произошедшего. Об этом в интервью газетам медиагруппы Tamedia заявил директор местного туристического ведомства Бруно Хугглер (Bruno Huggler).

По его словам, в Кран-Монтане сохраняется атмосфера скорби и глубокого сопереживания, но работа туристической инфраструктуры продолжается в штатном режиме. «Произошедшее стало тяжёлым эмоциональным ударом, однако оно не ставит под сомнение ни безопасность, ни готовность курорта принимать гостей», — отметил Бруно Хугглер.

Он подчеркнул, что не одобряет тех, хочет приехать в Кран-Монтану исключительно ради того, чтобы посмотреть на место трагедии. Одновременно, по его данным, массовых отмен бронирований или досрочных отъездов туристов пока тоже не зафиксировано. Сразу после пожара многие заведения на курорте скорректировали формат своей работы. Концерты временно отменены, бары и клубы отказались от вечеринок и громкой музыки.

«Тем не менее значительная часть заведений остаётся открытой — прежде всего как пространства для встреч, где люди могут собраться, поговорить, выразить свою солидарность», — пояснил глава туристического ведомства Кран-Монтаны. На вопрос о возможных долгосрочных последствиях трагедии для имиджа курорта Бруно Хугглер ответил, что делать выводы пока рано.

«Сейчас главное — это максимально бережно и ответственно пройти через эту ситуацию вместе с местным сообществом, туристами и партнёрами. Кран-Монтана не может просто остановиться. Мы должны двигаться дальше. Но делать это с уважением и с памятью о том, что произошло в ту новогоднюю ночь».

