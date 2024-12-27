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«Нарочно не придумаешь»: полиция Швейцарии подводит итоги года

Козы в автобусе, диван на автостраде, резиновый медведь в реке: чем только ни приходилось заниматься полиции Швейцарии в уходящем 2024 году.
Козы в автобусе, диван на автостраде, резиновый медведь в реке: чем только ни приходилось заниматься полиции Швейцарии в уходящем 2024 году. Keystone-SDA

Голый человек на лестничной клетке, горящий диван на автостраде, 30-метровый фонтан воды на обочине: сотрудникам правоохранительных органов Швейцарии приходилось сталкиваться в уходящем 2024 году с многочисленными курьезными и просто удивительными вещами из области «нарочно не придумаешь».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Порой жизнь весьма откровенно начинает подражать литературе, а иначе как еще расценить переполох, который возник в одном из многоквартирных домов в Цюрихе из-за того, что соседи увидели на лестничной клетке… голого человека. Эксгибиционист? Тут же вызвали полицию и выяснилось, что этот человек понятие «большая стирка» понял слишком буквально: отправив стираться буквально всю свою одежду, включая ту, что была и на нём самом, он решил все-таки добавить в стиральную машину, расположенную на цокольном этаже в подвале еще пару тряпок. При этом его возвращение в квартиру в голом виде от ока бдительных соседей не ускользнуло.

Еще одну невероятную историю рассказала полиция Шаффхаузена в сети Instagram в октябре. «Стоит только подумать, что в эту ночь, проведенную в патрульной машине на улицах, ничего особенного уже случиться не может, как, вуаля, перед нами… стадо коз». Ранним воскресным утром четыре козы, очевидно, возвращаясь домой после прогулки, не придумали ничего лучшего, как запрыгнуть в городской автобус. На конечной станции добровольно покидать общественный транспорт громко блеющие пассажирки отказались, так что пришлось вызывать пожарных и насильно возвращать коз их законному владельцу.

Какого размера счёт потом получил этот незадачливый козовод – даже страшно подумать. А вот Невшателе автомобилист, на справившись с управлением, наехал на пожарный гидрант, из которого в воздух вырвалась струя воды высотой 30 метров. Она была настолько сильной, что местной муниципальной компании Viteos пришлось даже частично отключить водоснабжение целого квартала, с тем чтобы получить возможность отремонтировать поврежденную городскую собственность. Какого размера счёт потом получил этот незадачливый водитель… Ну, вы понимаете!

Горящий диван в кювете?

Нет, это не съемки видеоклипа! По информации кантональной полиции Санкт-Галлена водитель грузовика, перевозившего мебель, во время движения скорее всего выбросил из кабины непотушенный окурок и его ветром забросило на диван, стоявший у него в кузове. Диван загорелся, водитель остановился на резервной полосе автотрассы A1 около города Хенау (Henau) и просто спихнул диван в кювет. В итоге пожарные потушили огонь. Какого размера счёт… Но мы повторяемся… И наконец в Базеле пришлось проводить масштабную спасательную операцию. Незадолго до 9 утра в диспетчерский центр местного МЧС поступило сообщение о том, что в воде реки Рейна плавает неопознанный объект.

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На место происшествия выехала пожарная команда на трёх катерах и кантональная полиция на своем одном катере. На суше в полной боевой готовности находилась служба скорой помощи. Примерно через двадцать минут предполагаемая жертва была идентифицирована — ею оказался воздушный шар в форме медведя. Ищут пожарные, ищет полиция… того, кому можно выставить счёт! С наступающим!

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