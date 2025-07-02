Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35

На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти. Keystone-SDA

На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss parliamentary commission to investigate F-35 purchase Читать далее Swiss parliamentary commission to investigate F-35 purchase

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Парламентская контрольно-ревизионная и надзорная комиссия Национального совета (Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats GPK-N) приняла решение о проведении служебной проверки. В центре её внимания — вопрос о том, по какой цене (фиксированной или нет) Швейцария должна купить новые истребители для своих ВВС.

Точнее, проверку проведёт профильная подкомиссия GPK-N. Об этом во вторник 1 июля 2025 года сообщила парламентская пресс-служба. Подкомиссия будет опираться на результаты своей предыдущей проверки, проведённой в 2022 году, когда основное внимание уделялось оценкам ТТХ (тактико-технические характеристики) новых истребителей. Теперь же парламентская комиссия намерена сосредоточиться на вопросах правительственного менеджмента применительно к вопросу цены этих самолетов.

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Также планируется углублённо изучить, как органы власти работали с экспертными заключениями, а также насколько полно и своевременно Федеральный совет информировал о процессе закупки как парламентский надзор, так и общественность. Как стало на днях известно, как видно, США и Швейцария в договоре купли-продажи 36 истребителей F-35 по-разному интерпретировали понятие «фиксированной цены».

Со своей стороны GPK-N намерена выяснить, можно ли постфактум выявить факт наличия управленческих огрехов, допущенных Федеральным советом при подписании этого договора. Кроме того, комиссия считает необходимым проверить, насколько адекватно был организован процесс информационного сопровождения сделки как Федеральным советом в целом, так и Министерством обороны (VBS) в частности. Сроки представления первых результатов проверки не называются.

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