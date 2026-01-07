The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Последний раз в баре Le Constellation инспекторы были в 2019 году

На вопрос о своей возможной отставке глава правления общины Кран-Монтана ответил отказом.
На вопрос о своей возможной отставке глава правления общины Кран-Монтана ответил отказом. Keystone-SDA

В баре Le Constellation, где в новогоднюю ночь произошёл пожар, контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в последний раз осуществлялся в 2019 году. Об этом свидетельствуют официальные документы, предоставленные коммунальными властями.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщили власти общины Кран-Монтана во вторник, 6 января 2026 года, инспекционные мероприятия в этом заведении проводились в 2016, 2018 и 2019 годах. По результатам проверок на владельцев были возложены обязанности по устранению выявленных недостатков, однако власти не говорят, о каких конкретно недостатках шла речь.

Что касается установленного в баре потолочного шумозащитного покрытия, то, по словам председателя правления муниципального образования Кран-Монтана Николя Феро (Nicolas Féraud), в рамках предыдущих проверок нарушений требований пожарной безопасности в этой части выявлено не было.

В отношении владельцев бара в Кран-Монтане начато уголовное расследование. Прокуратура кантона Вале сообщила об этом в официальном пресс-релизе, распространённом в субботу, 3 января 2026 года.

В то же время правление выразило «глубокое сожаление» в связи с тем, что начиная с 2020 года плановые регламентные проверки в данном объекте не проводились, несмотря на то что действующее законодательство кантона Вале обязывает ежегодно проверять состояние противопожарной защиты в зданиях с массовым скоплением людей. Глава правления муниципалитета не смог пояснить причины этого упущения.

«На сегодняшний день у нас нет объяснений, почему проверки не проводились», — указал Николя Феро. Он добавил, что «чрезвычайно сожалеет» о произошедшем, но подчеркнул, что вопрос об установлении степени индивидуальной или институциональной ответственности находится в исключительной компетенции следственных органов и судебных инстанций.

По данным следствия, в качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с пиротехникой. Согласно предварительным выводам, использование бенгальских огней (так называемых Wunderkerzen) внутри помещения привело к воспламенению потолочной конструкции, что вызвало стремительное распространение огня. В результате трагедии погибли 40 человек, ещё 116 пострадали.

Скорбящие собираются вокруг цветов и свечей в память о жертвах пожара в баре "Le Constellation" в Кран-Монтане, Швейцария, в воскресенье, 4 января 2026 года. 40 человек погибли и более 100 получили серьезные травмы в результате пожара в баре "Le Constellation" в новогоднюю ночь на курорте Кран-Монтана в Швейцарских Альпах. (KEYSTONE/Жан-Кристоф Ботт)

По словам Николя Феро, действия владельцев бара можно квалифицировать как «грубую неосторожность и несоблюдение элементарных норм пожарной безопасности». «Они сознательно шли на неоправданные риски», — подчеркнул он. Муниципальные власти Кран-Монтаны уже приняли срочные административные меры. В частности, на всей территории общины введён запрет на использование любых пиротехнических средств в закрытых помещениях.

Кроме того, к проведению внеплановых инспекций объектов сферы общественного питания привлечено независимое специализированное экспертное бюро. На вопрос о своей возможной отставке глава правления общины Кран-Монтана ответил отказом. «Мы не покидаем корабль», — заявил Николя Феро. При этом конфликта интересов в решении муниципалитета выступить частным истцом (partie civile) в уголовном процессе против владельцев заведения он не видит: «Мы тоже пострадавшая сторона этой трагедии».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

