В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур. Keystone-SDA

Федеральные власти совместно со швейцарскими церквями планируют провести национальный день траура.

После катастрофического пожара на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) федеральные власти и швейцарские церкви договорились о проведении национального дня траура, который планируется назначить на пятницу, 9 января 2026 года. Об этом сообщил Президент Ги Пармелен в интервью воскресной прессе.

В знак общенациональной солидарности в этот день, в 14:00 по всей Швейцарии зазвонят церковные колокола. Будет объявлена минута молчания. Об этом президент рассказал в интервью изданиям SonntagsBlick и SonntagsZeitung: «В этот момент сосредоточенности все жители Швейцарии смогут лично почтить память жертв катастрофы», — отметил он.

Минута молчания и колокольный звон будут совпадать по времени с началом траурной церемонии в Кран-Монтане. Как сообщила эта община на своём официальном сайте, 9 января здесь запланирована официальная памятная церемония в честь погибших при пожаре. По словам Ги Пармелена, в ней примет участие делегация Федерального совета Швейцарии (правительства).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

