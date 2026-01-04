The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур

В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур
В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур. Keystone-SDA

Федеральные власти совместно со швейцарскими церквями планируют провести национальный день траура.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

После катастрофического пожара на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) федеральные власти и швейцарские церкви договорились о проведении национального дня траура, который планируется назначить на пятницу, 9 января 2026 года. Об этом сообщил Президент Ги Пармелен в интервью воскресной прессе.

В знак общенациональной солидарности в этот день, в 14:00 по всей Швейцарии зазвонят церковные колокола. Будет объявлена минута молчания. Об этом президент рассказал в интервью изданиям SonntagsBlick и SonntagsZeitung: «В этот момент сосредоточенности все жители Швейцарии смогут лично почтить память жертв катастрофы», — отметил он.

Минута молчания и колокольный звон будут совпадать по времени с началом траурной церемонии в Кран-Монтане. Как сообщила эта община на своём официальном сайте, 9 января здесь запланирована официальная памятная церемония в честь погибших при пожаре. По словам Ги Пармелена, в ней примет участие делегация Федерального совета Швейцарии (правительства).

Показать больше
Показать больше
В отношении владельцев бара в Кран-Монтане начато уголовное расследование. Прокуратура кантона Вале сообщила об этом в официальном пресс-релизе, распространённом в субботу, 3 января 2026 года.

Показать больше

В отношении владельцев бара в Кран-Монтане начато уголовное расследование

Этот контент был опубликован на Об этом Прокуратура кантона Вале сообщила в своем пресс-релизе, распространённом 3 января 2026 года.

Читать далее В отношении владельцев бара в Кран-Монтане начато уголовное расследование

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR