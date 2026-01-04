В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур
Федеральные власти совместно со швейцарскими церквями планируют провести национальный день траура.
После катастрофического пожара на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) федеральные власти и швейцарские церкви договорились о проведении национального дня траура, который планируется назначить на пятницу, 9 января 2026 года. Об этом сообщил Президент Ги Пармелен в интервью воскресной прессе.
В знак общенациональной солидарности в этот день, в 14:00 по всей Швейцарии зазвонят церковные колокола. Будет объявлена минута молчания. Об этом президент рассказал в интервью изданиям SonntagsBlick и SonntagsZeitung: «В этот момент сосредоточенности все жители Швейцарии смогут лично почтить память жертв катастрофы», — отметил он.
Минута молчания и колокольный звон будут совпадать по времени с началом траурной церемонии в Кран-Монтане. Как сообщила эта община на своём официальном сайте, 9 января здесь запланирована официальная памятная церемония в честь погибших при пожаре. По словам Ги Пармелена, в ней примет участие делегация Федерального совета Швейцарии (правительства).
