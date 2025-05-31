После обрушения глетчера региону деревни Блаттен угрожает наводнение

На месте деревни Блаттен возникло озеро. Keystone / Jean-Christophe Bott

Прошло три дня с того момента, как гигантская лавина льда, грязи и скальных обломков погребла под собой большую часть деревни Блаттен в кантоне Вале на юго-западе Швейцарии (долина Лётченталь). Как предупреждают власти, существует риск, что вода перекрытой реки Лонца может вызвать наводнение. К концу дня 30 мая река Лонца вроде бы нашла себе путь через завалы и вода начала понемногу стекать.

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В среду днём 29 мая 2025 года на деревню Блаттен обрушились около трёх миллионов кубометров скальной породы и почти весь ледник Бирх. Место схода лавины — гора Кляйне Нестхорн в кантоне Вале — остаётся геологически нестабильным регионом, сохраняется опасность оползней и селевых потоков. Министр финансов и президент страны в 2025 году Карин Келлер-Зуттер посетила зону бедствия в пятницу днём 30 мая. К концу дня 30 мая река Лонца вроде бы нашла себе путь через завалы и вода начала понемногу стекать.

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В связи с угрозой возможного наводнения региональный штаб по чрезвычайным ситуациям призвал жителей региона в четверг вечером 29 мая быть готовыми к экстренной эвакуации. Пострадавших просят заранее организовать себе жильё за пределами долины Лётченталь. Власти также напоминают о необходимости подумать о родственниках, с которыми может быть нарушена связь, и о домашних животных. Что касается самой деревни Блаттен, то, по официальным данным, дома деревни погребены под завалами на глубину от 50 до 200 метров.

Не видно даже церковной колокольни — только несколько крыш проглядывают на самом краю территории, засыпанной селевым потоком. «Деревня попросту исчезла с карты страны», — заявил Кристоф Дарбелле (Christophe DarbellayВнешняя ссылка), один из ведущих политиков кантона Вале. С 2017 года он занимает должность государственного советника (Conseiller d’État, министра) кантона Вале, возглавляя кантональный департамент (министерство) экономики и образования.

По его словам, жители Блаттена потеряли всё: «Свои дома, воспоминания, церковь, кладбище. Фермеры остались без земли — их многолетний труд уничтожен. На горном грунте практически ничего не растёт, и пройдёт ещё много лет, прежде чем здесь снова появится зелень». Власти кантона убеждены, что Блаттен будет восстановлен, однако пока невозможно сказать, где, когда и как именно это произойдёт.

«Оставить долину — не вариант»

Тем не менее, как отметил Кристоф Дарбелле, долина Лётченталь останется для людей их родиной. «Уехать из долины, оставить её — это не вариант», — подчеркнул он. Беат Ридер (Beat RiederВнешняя ссылка) в интервью газете Neue Zürcher Zeitung Внешняя ссылкатакже заявил, что только сами жители смогут ответить на вопрос, будет ли Блаттен отстроен вновь. Этот политик представляет кантон Вале в Совете кантонов (малая палата парламента Швейцарии) и активно выступает за интересы горных регионов, особенно долины Лётченталь, где он сам и проживает.

Дома, не засыпанные селем, уходят под воду. Keystone / Jean-Christophe Bott

Не случайно он призвал к увеличению масштабов федерального финансирования мер защиты от природных катастроф в швейцарских Альпах. «Если федеральное правительство не может найти средства для горного населения при общем федеральном бюджете в 85 миллиардов франков (103 миллиарда долларов), то на что у нас тогда вообще есть деньги?» — задаётся вопросом Беат Ридер.

Он назвал произошедшее «событием тысячелетия», с которым пока никто не знает, как справляться: «У нас просто нет того, с чем это можно было бы сравнить». По его словам, население нужно информировать спокойно и точно, чтобы избежать паники. Сейчас, по его мнению, ключевая задача — понять, как защитить долину от новых разрушений, и ближайшие дни станут в этом смысле решающими.

Беат Ридер подчеркнул, что Швейцарии необходимо строить куда больше инженерных защитных сооружений, а там, где этого недостаточно или где это не поможет, — инвестировать в комплексные системы мониторинга (читайте ниже, как такая система спасла жителей Блаттена). Относительно самой деревни Блаттен он добавил, что в федеральном бюджете есть немало статей расходов, которые можно было бы пересмотреть: «Мы могли бы восстановить многое в Блаттене на эти деньги». Однако главной задачей он назвал создание условий для возвращения жителей региона домой.

Панорама региона деревни Блаттен, 29 мая 2025 года. Keystone / Jean-Christophe Bott

Во время визита в пострадавшую от горного обвала деревню Блаттен (кантон Вале) президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер поделилась своими впечатлениями в интервью телеканалу SRF. Внешняя ссылкаПо её словам, главное ощущение — это масштаб разрушений. Вместе с тем она отметила, что местные жители выразили благодарность за внимание и поддержку: они чувствуют, что не остались одни, поскольку Конфедерация, кантоны и коммуны действуют совместно, плечом к плечу. Президент подчеркнула, что преодоление подобных катастроф требует участия всех уровней власти, и это понимание, по её впечатлениям, принесло людям некоторое утешение.

Возможность увидеть происходящее своими глазами помогает глубже понять ситуацию. Keystone / Jean-Christophe Bott

Карин Келлер-Зуттер также рассказала, что смогла пообщаться с пострадавшими. Несмотря на трагедию, они производят впечатление сдержанных и собранных людей. Хотя их вырвали из привычной жизни, они чувствуют солидарность: в том, как их разместили в других деревнях, и в том, как спасательные службы делают всё возможное, чтобы ограничить ущерб. Как отметила президент, подобные поездки важны и с точки зрения предстоящих политических решений. Личное впечатление, по её мнению, всегда имеет значение: возможность увидеть происходящее своими глазами помогает глубже понять ситуацию. А лучшее понимание, подчеркнула она, способствует принятию правильных решений — как здесь, на месте, так и в политике в целом.

Обвал, потрясший Швейцарию

Тем временем ситуация в долине Лётченталь остаётся напряжённой. В озере, образовавшемся над завалами, уровень воды продолжает расти, но пока перелива не произошло. В целях предосторожности ещё в среду были эвакуированы несколько зданий в соседних деревнях Вилер (Wiler) и Киппель (Kippel). По словам представителя кризисного штаба, существует риск, что большие объёмы воды, если они прорвут естественные преграды, могут размыть значительные участки местности вдоль реки.

Стихийное бедствие, напомним, произошло днём в среду, 28 мая: селевой поток из грязи, скальных обломков и льда практически полностью засыпал деревню Блаттен в долине Лётченталь, кантон Вале, Швейцария. Подземные толчки, вызванные обрушением ледника в долине Лётченталь, ощущались по всей Швейцарии. По данным специалистов Высшей технической школы Цюриха (ETHZ), это было одно из крупнейших массовых движений горных пород, когда-либо зафиксированных в стране.

В предшествующие дни Швейцарская сейсмологическая служба (Schweizerischer Erdbebendienst / SED) при ETHZ зарегистрировала несколько небольших камнепадов на склоне горы Кляйне Нестхорн. Об этом было сообщено на её официальной онлайн-странице. Первый сейсмический толчок был зафиксирован рано утром 19 мая, то есть в тот же день, когда из соображений безопасности около 300 жителей деревни Блаттен были эвакуированы. Когда в среду, 28 мая, в 15:24 начался основной оползень, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1.

«У нас просто нет того, с чем это можно было бы сравнить». SRF

Сигналы были зарегистрированы станциями SED по всей территории Швейцарии. По силе сейсмических колебаний оползень у Блаттена сопоставим с тем, что произошёл в 2017 году в районе деревни Бондо (кантон Граубюнден). В интервью швейцарскому общественному франкоязычному радио RTS главный кантональный геолог Вале Рафаэль Майора (Raphaël Mayoraz) заявил, что «текущая ситуация скорее благоприятная». По его словам, вода начала просачиваться через завалы и с каждым часом риск катастрофического сценария снижается. Однако, добавил он, «мы знаем, что не можем забывать о таком риске».

Власти остаются в состоянии повышенной готовности. Общины, расположенные в бассейне реки Лонца, включая долину реки Рона, готовятся к возможной эвакуации. «Сценарий возможной эвакуации сохранится в течение нескольких недель», — пояснил вчера Рафаэль Майора. Он подчеркнул, что он будет сохраняться до тех пор, пока река Лонца не создаст стабильное русло сквозь весь завал. Кроме того, существует опасность образования водяных карманов. «Прежде всего, мы не должны терять бдительность. Это было бы самым худшим из возможных решений, пока мы не уверены, что опасность миновала».

Что стало причиной катастрофы?

По мнению Кристофа Ламбьёля (Christophe Lambiel), специалиста по вечной мерзлоте и альпийским ландшафтам из Лозаннского университета, обвал горы Кляйнес Нестхорн, после чего обрушился и ледник Бирх, напрямую связан с глобальным потеплением. «Пятисотметровая скальная стена над ледником расположена в зоне вечной мерзлоты, которая из-за изменения климата начинает оттаивать», — пояснил он в интервью, опубликованном в изданиях Le Nouvelliste и ArcInfo.

Швейцарии необходимо строить куда больше инженерных защитных сооружений, а там, где этого недостаточно или где это не поможет, — инвестировать в комплексные системы мониторинга. Keystone / Jean-Christophe Bott

«Когда мерзлота теряет стабильность, то отдельные фрагменты породы начинают постепенно рушиться вниз и давить на ледник, ускоряя темпы его сползания по крутому склону. Чем тяжелее ледник и круче склон, тем быстрее движется глетчер», — указывает Кристоф Ламбьёль. Северные склоны долины Лётченталь простираются выше 3000 метров над уровнем моря и представляют собой грунт, скреплённый вечной мерзлотой. За последние десять лет, особенно начиная с 2022 года, средняя температура даже на таких высотах значительно повысилась.

Учёный отметил, что не знает о других подобных случаях в Альпах. «Три миллиона кубометров породы обрушились на деревню одновременно с ледником. Это был последовательный горный обвал, перегрузивший глетчер, который и без того уже довольно быстро двигался по склону. В результате он ускорился и, в конце концов, разрушился. Такую последовательность событий мы раньше никогда не наблюдали».

Здесь можно наглядно увидеть, как изменился регион после катастрофы:

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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