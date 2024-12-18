Раритетную монету в 5 франков продали за рекордную сумму

Старую монету в 5 швейцарских франков 1928 года выпуска продали на аукционе за рекордную сумму. Keystone-SDA

Старую монету в 5 швейцарских франков 1928 года выпуска продали на аукционе за рекордную сумму.

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Старинная монета в 5 швейцарских франков 1928 года выпуска была продана на аукционе за 30 000 франков. Это чисто серебряная монета, она заметно крупнее нынешней, из обращения она была изъята в 1931 году. Всего в мире существует по разным оценкам не более 200–300 экземпляров этой монеты.

Как сообщила агентству Keystone-SDA Марианна Рапп Оманн (Marianne Rapp Ohmann), владелица аукционного дома Rapp, торги выиграло частное лицо, проживающее в Швейцарии. Современные монеты в 5 франков находятся в обращении с 1931 года.

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«Высокая аукционная цена монеты была обусловлена её безупречным состоянием», — говорит Марианна Рапп Оманн. Так что где-нибудь в комоде прабабушки можно ещё отыскать случайно такую же монету, но вовсе не обязательно, что на аукционе за нее дадут столько же.

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