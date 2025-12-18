Растревоженные республиканцы, цена пожаров в Лос-Анджелесе, Disney внедряет ИИ

«Компания Disney разрешает OpenAI использовать своих персонажей и будет применять ИИ с целью расширения собственного предложения на рынке». SWI Keystone

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

Прошедшая неделя оказалась неудачной как для президента США Дональда Трампа, так и для Республиканской партии — по крайней мере, так оценивают ситуацию некоторые швейцарские издания. Поводов для уныния хватает и у представителей голливудского креативного сообщества. Впрочем, поклонники таких анимационных хитов, как Frozen, наверняка будут довольны: сделка Disney с компанией OpenAI позволит пользователям с помощью текстовых запросов управлять любимыми персонажами — и заставлять их делать всё, что душе угодно.

Демонстрантка в здании Сената штата Индиана в Индианаполисе 11 декабря 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Поражения на выборах, бунт на корабле республиканцев и слабые социологические показатели — республиканцам есть отчего пребывать в состоянии тревоги. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«В Индиане произошло нечто примечательное», — сообщила в пятницу швейцарская общественная телерадиокомпания на немецком языке SRF. «Республиканцы отказали Дональду Трампу в исполнении одного из его заветных желаний». Как поясняет телеканал, президент США настаивал на перекройке границ избирательных округов в штате Индиана, с тем чтобы республиканцы смогли получить дополнительные места в законодательном собрании этого штата. В других регионах — например, в Техасе — «великая старая партия» пошла навстречу Белому дому, однако в Индиане часть республиканцев отказалась поддержать эту инициативу, даже несмотря на угрозы Трампа, прозвучавшие в его собственной социальной сети.

«Это ещё одно доказательство того, что Трамп уже не полностью контролирует свою же партию», — отмечает SRF. «Например, вопрос обнародования так называемых „файлов Эпштейна“ был доведен до успеха в Палате представителей исключительно благодаря четырем республиканцам, и это даже несмотря на попытки давления со стороны Белого дома. А (депутат Палаты представителей США от штата Джорджия и представитель крайне правого крыла Республиканской партии) Марджори Тейлор Грин из преданной союзницы Трампа превратилась в его откровенного критика».

Кроме того, демократы уверенно победили на губернаторских выборах в Нью-Джерси и Вирджинии, в регионах, которые ранее считались надёжным оплотом республиканцев, а в Майами впервые почти за 30 лет был избран мэр-демократ. «Трамп — исключительный политический феномен, и опыт показывает, что его не стоит слишком рано списывать со счетов. Однако его рейтинги сейчас слабы, особенно там, где речь идет об экономике», — подчёркивает SRF, добавляя, что некоторые уже называют Трампа «хромой уткой».

Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) указывает, что до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 г., остаётся ещё почти год, «однако тревогу начинают бить даже такие ветераны Республиканской партии, как Ньют Гингрич. Трамп обещал американским избирателям „золотой век“, — пишет NZZ. — Однако, согласно недавнему опросу, граждане пока не ощущают никаких его признаков. Доволен экономической политикой президента лишь 31 процент опрошенных, тогда как в марте 2025 года этот показатель составлял 40 процентов».

В этой ситуации вице-президент США Джей Ди Вэнс призывает избирателей к терпению. По его словам, потребуется ещё некоторое время, прежде чем тарифная политика президента и налоговые послабления дадут желаемый эффект. Однако, как резюмирует Neue Zürcher Zeitung, «у республиканцев остаётся не так уж много времени для того чтобы обеспечить начало обещанного золотого века».

«На протяжении веков американцы строили свои дома там, где им хочется. После инферно в Южной Калифорнии с этим должно быть покончено. Слишком долго государство защищало домовладельцев от их собственной глупости». Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.

Катастрофические пожары, охватившие Лос-Анджелес в январе 2025 года, обошлись страховым компаниям в 40 миллиардов долларов, или 31,8 миллиарда швейцарских франков. Это самые дорогостоящие лесные пожары, когда-либо зафиксированные в истории страхового дела.

Дополнительный ущерб на сумму около 50 млрд долларов нанесли штормы и ураганы. В результате совокупные застрахованные убытки от природных катастроф в мире за 2025 год, по данным газеты Tribune de Genève, должны достичь 107 млрд долларов. Согласно этой публикации, в результате январских пожаров, охвативших престижные районы Лос-Анджелеса, были уничтожены или повреждены более 12 000 жилых домов, иых зданий и транспортных средств.

В швейцарской прессе эти события вызвали самый широкий резонанс. СМИ выражали сочувствие пострадавшим, но при этом довольно жёстко критиковали американский подход к градостроительству. «На протяжении веков американцы строили свои дома там, где им захочется. После инферно в Южной Калифорнии с этим должно быть покончено. Слишком долго государство защищало домовладельцев от их собственной глупости», — указывала Neue Zürcher Zeitung 11 января 2025 года.

Газета Tages-Anzeiger обратила внимание на всеобщее возмущение, вызванное тем, что сверхбогатые люди нанимали частные пожарные бригады для охраны своей собственности — в то время как менее обеспеченные жители в результате пожаров теряли буквально всё. «Всё больше подразделений пожарной охраны предлагают свои услуги исключительно богатым клиентам, — писало это издание 9 января. — Пожарные почти не рекламируют себя, поскольку такой их бизнес считается, скажем так, спорным. Однако состоятельным людям, желающим разместить такой заказ, достаточно воспользоваться услугами «сарафанного радио».

В то же время газета предостерегает: покупателям подобных услуг не стоит слишком уж полагаться на платные гарантии. Во время пожаров в Малибу в 2019 году, например, частные пожарные, даже несмотря на принятые ими заказы, так и не прибыли на место и «жителям района пришлось самим сражаться с огнём». Как напомнила Tribune de Genève в своём номере от 16 декабря 2025 г., общий объём застрахованного ущерба от природных катастроф за отчетный год составил 107 миллиардов долларов — но это на целых 24% меньше, чем в 2024 году. Даже если добавить к этой цифре ещё и убытки от техногенных катастроф, оцениваемые в 11 миллиардов, то совокупные страховые выплаты за 2025 год достигнут 118 миллиардов долларов — и это всё равно на 22% меньше, чем годом ранее.

«Почему бы, например, Эльзе из мультика Frozen не спеть „С днём рождения“ вашим детям? Или почему бы вам не отправить коллегам в понедельник утром мотивационное приветствие, произнесённое самим Люком Скайуокером?» Keystone

Компания Disney инвестирует в искусственный интеллект (ИИ) — и это удачный маркетинговый ход. Так считает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Однако, по мнению этого издания, такой шаг ставит под угрозу креативность, базовую основу киноиндустрии.

«Компания Disney разрешит OpenAI использовать своих персонажей (для обучения ИИ-моделей) и будет применять ИИ с целью расширения собственного предложения на рынке». Об этом на прошлой неделе сообщила швейцарская общественная телерадиокомпания на французском языке RTS. В этом материале говорится также о том, что медиагигант Disney и компания OpenAI, поддерживающая чат-бот ChatGPT, заключили соглашение, в рамках которого более 200 персонажей из вселенных Disney, Marvel, Pixar и Star Wars будут использоваться для обучения платформы Sora, предназначенной для создания видеоконтента с помощью генеративного ИИ.

В обмен концерн Disney станет одним из крупнейших клиентов компании OpenAI, в которую он уже инвестировал 1 миллиард долларов, или 800 миллионов швейцарских франков. ИИ-модели от OpenAI будут применяться Disney для создания нового контента, для разработки новых рабочих инструментов и для «совершенствования пользовательского опыта». По мнению NZZ, однако, этот шаг «доводит нынешний курс концерна на ресайклинг и перезагрузку классического контента от Disney до крайности».

«Почему бы, например, Эльзе из мультика Frozen не спеть „С днём рождения тебя“ вашим детям? Или почему бы вам не отправить коллегам в понедельник утром мотивационное приветствие, произнесённое самим Люком Скайуокером?» — иронизирует швейцарское издание. Как подчёркивает далее NZZ, Disney стал первой крупной студией, предоставившей компании OpenAI лицензию на использование своих персонажей. «В истории кино- и медиаиндустрии наступил поворотный момент. Компании, работающие с ИИ, давно используют старый видеоконтент для обучения своих моделей. Руководство Disney, вероятно, решило: если эту тенденцию нельзя предотвратить, то тогда надо её организовать и возглавить?»

Однако, продолжает газета, речь идёт в данном случае не просто о попытке минимизировать возможный ущерб от бесконтрольного распространения ИИ, это ещё и продуманный бизнес-расчёт. «Если Disney хочет и дальше существовать в цифровом мире, то ему конечно необходимо доставлять свой контент потребителям. Но почему бы тогда, в самом деле, не позволить пользователям самим создавать и распространять видеоролики, сделанные на основе классических диснеевских анимационных и художественных лент?» — размышляет NZZ.

При этом издание предупреждает: с помощью ИИ Disney рискует ещё больше стандартизировать свой контент. «Под угрозой находится не только креативность компании, но и труд всех тех, кто стоит за созданием любимых всеми персонажей. Концерн Disney уже снимает фантастические сериалы на фоне знаменитого «зелёного экрана», «омолаживая», когда это требуется, актёров с помощью компьютерной графики. Сотрудничество с OpenAI свидетельствует о том, что такая автоматизация будет становиться всё более распространённой практикой», — говорится в статье газеты NZZ.

Со своей стороны Disney подчёркивает, что сотрудничество с ИИ не нанесёт ущерба «креативным специалистам». Завершая материал, Neue Zürcher Zeitung пишет: «Остаётся лишь надеяться, что компания в этом действительно права. Но ей следует быть осторожной, чтобы не выдернуть почву из-под ног людей, на труд которых и опирается её собственный успех».

Как искусственный интеллект влияет на творческую интеллигенцию? – портал Swissinfo, из архива (на русском языке).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

