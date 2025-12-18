El coste de los incendios en Los Ángeles, Disney apuesta por la IA y republicanos agitados en EE.UU.

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre acontecimientos en Estados Unidos. Cada jueves analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres noticias principales en Estados Unidos, en política, finanzas y ciencia.

Según algunos periódicos suizos, ha sido una mala semana para el presidente estadounidense Donald Trump y el Partido Republicano. Los creativos de Hollywood también estarán lamentando sus males, aunque los fans de producciones como Frozen sin duda estarán encantados con el acuerdo de Disney con OpenAI, que les permitirá dar instrucciones a sus personajes favoritos para que hagan lo que quieran.

Un manifestante ante la Cámara del Senado de Indiana, en Indianápolis, el 11 de diciembre, tras la derrota de un proyecto de ley para redistribuir el mapa del Congreso del estado. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Derrota electoral, revueltas internas y encuestas pésimas: los republicanos están inquietos.

«Ha sucedido algo notable en Indiana», escribió el viernes la radiotelevisión pública suiza SRF. «Los republicanos le han negado un deseo a Donald Trump».

El presidente estadounidense, explicaba SRF, había querido que se redibujaran los distritos electorales del estado para que los republicanos pudieran ganar escaños adicionales en el Parlamento. En otros lugares, como Texas, los republicanos cumplieron, pero no en Indiana, donde algunos se negaron, pese a las airadas amenazas de Trump en su red social.

«Esto es otra prueba de que Trump ya no tiene el control total del partido», afirmaba SRF. «Cuando se forzó una votación sobre la publicación de los archivos Epstein en la Cámara de Representantes, cuatro republicanos contribuyeron a que el proyecto avanzara, pese a los intentos de presión de la Casa Blanca. Marjorie Taylor Greene pasó de ser una aliada leal a una crítica abierta de Trump».

Además, los demócratas ganaron de manera convincente las elecciones gubernamentales en Nueva Jersey y Virginia, en distritos que en teoría eran seguros para los republicanos. Y en Miami se eligió a un alcalde demócrata por primera vez en casi 30 años.

«Trump es un fenómeno político excepcional, y la experiencia muestra que no debe descartarse demasiado pronto. Sin embargo, sus cifras en las encuestas son malas, especialmente en lo que respecta a su política económica», señalaba SRF, destacando que algunas personas ya consideran a Trump un presidente en funciones debilitado.

El Neue Zürcher Zeitung (NZZ) subrayó que aún queda casi un año hasta las elecciones de medio término en noviembre, «pero incluso veteranos del partido republicano como Newt Gingrich están dando la voz de alarma».

«Trump había prometido a los votantes estadounidenses una “edad de oro”», escribía la NZZ el sábado. «Sin embargo, según una encuesta reciente, la ciudadanía todavía no percibe nada de esto. Solo el 31 % está satisfecho con la política económica del presidente. En marzo, la cifra era del 40 %».

Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance pide paciencia a los votantes. Hará falta tiempo para que la política arancelaria del presidente o las reducciones de impuestos den los resultados deseados, dice. No obstante, como concluyó la NZZ, «a los republicanos les queda poco tiempo antes de las elecciones de medio término para garantizar el amanecer de la edad de oro».

Los bomberos controlan las llamas en Castaic, California, el 22 de enero de 2025. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.

Los incendios que devastaron Los Ángeles en enero costaron a las aseguradoras 40.000 millones de dólares (31.800 millones de francos suizos), convirtiéndose en los incendios forestales más caros jamás registrados.

Tormentas y huracanes provocaron daños adicionales por un total de 50.000 millones de dólares, con lo que la factura global por desastres naturales asegurados alcanzará los 107.000 millones de dólares en 2025, según informó el Tribune de Genève el martes.

Más de 12.000 viviendas, edificios y vehículos fueron destruidos o dañados por los incendios que arrasaron los «distritos exclusivos» de Los Ángeles, escribía el diario.

Los medios suizos se mostraron entonces comprensivos con quienes lo perdieron todo, pero también bastante críticos con la sociedad estadounidense. «Durante siglos, los estadounidenses han construido sus casas exactamente donde les ha parecido. Tras el infierno en el sur de California, esto debe terminar. Durante demasiado tiempo, el Estado ha protegido a los propietarios de su propia estupidez», escribió el Neue Zürcher Zeitung el 11 de enero.

El Tages-Anzeiger se centró en la indignación causada por el hecho de que personas superricas contrataran brigadas de bomberos privadas para proteger sus propiedades, mientras que las personas menos privilegiadas lo perdían todo. «Cada vez más unidades ofrecen sus servicios exclusivamente a los ricos», señalaba el 9 de enero. «Casi no lo publicitan porque el negocio es polémico. Pero el boca a boca entre los ricos basta para atraer suficientes clientes». Sin embargo, cuidado: durante los incendios en Malibú en 2019, los bomberos privados no acudieron según lo ordenado «y los residentes tuvieron que apagar el fuego por sí mismos».

A pesar de las dramáticas imágenes de Los Ángeles, el martes el Tribune de Genève destacaba que, aunque los daños asegurados por desastres naturales ascendieron a 107.000 millones de dólares en todo el mundo, esto supone un descenso del 24 % respecto a 2024. Sumando los desastres provocados por la acción humana, estimados en 11.000 millones de dólares, la factura total para las aseguradoras en 2025 será de 118.000 millones de dólares, un 22 % menos.

Incitando a Nemo. Keystone

La inversión de Disney en inteligencia artificial (IA) es un movimiento de marketing inteligente, sostiene el Neue Zürcher Zeitung (NZZ), pero pone en peligro el núcleo de la industria cinematográfica: la creatividad.

«Disney autoriza a OpenAI a usar sus personajes y utilizará la IA para ampliar su oferta», informó la radiotelevisión pública suiza RTS la semana pasada. Explicaba cómo el gigante mediático Disney y OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, habían cerrado un acuerdo que permitirá usar más de 200 personajes —de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars— en Sora, la plataforma para vídeos creados con IA generativa. A cambio, Disney se convertirá en un «cliente principal» de OpenAI, en la que también invirtió 1 000 millones de dólares (800 millones de francos suizos), utilizando sus modelos de IA para «crear nuevos productos, herramientas y experiencias».

Para el NZZ, esta medida «lleva el reciclaje de contenidos antiguos de Disney al extremo». «¿Qué tal que Elsa, de la película animada Frozen, cante el cumpleaños feliz a tus hijes? ¿O que Luke Skywalker envíe un saludo motivador a tus compañeres de trabajo un lunes por la mañana?»

El diario subraya que Disney fue el primer estudio de Hollywood en conceder los derechos de sus personajes a OpenAI. «Se trata de un punto de inflexión en la industria cinematográfica y mediática. Las empresas de IA han estado usando durante años contenidos de la industria creativa para entrenar sus modelos. La dirección de Disney pudo haberse preguntado: ¿por qué no usar esto para nosotres mismes?»

Pero, continúa el NZZ, la inversión va más allá de limitar daños: es un cálculo de negocio. «Desde un punto de vista pragmático, licenciar los personajes es un gasto de marketing. Si Disney quiere existir en el mundo digital, tiene que llevar su contenido a la gente. Esto es especialmente fácil si permite que sus usuaries creen y distribuyan los vídeos por sí mismes».

El diario advierte, sin embargo, que Disney debería tener cuidado de no volver su contenido aún más genérico mediante la IA. «No solo está en juego la creatividad de Disney, sino también el trabajo de les creatives que hay detrás de los personajes», escribía. «Disney ya graba series de ciencia ficción sobre fondos digitales y rejuvenece a actores usando ordenadores. La colaboración con OpenAI sugiere que la automatización se ampliará en el futuro».

Por su parte, Disney ha enfatizado que su incursión en la IA no perjudicará a les creatives. «Solo podemos esperar que la empresa tenga razón», concluye el NZZ. «Debería tener cuidado de no desempoderar a quienes sostienen con su trabajo el éxito de la compañía».

Traducido con ayuda de inteligencia artificial del inglés al español por José Kress.

