Собственный капитал банков: Швейцария ужесточает правила для UBS

Федеральный совет Швейцарии (правительство) представил проект изменений в правилах для системно значимых банков, относящихся к категории Too Big to Fail, то есть банков, банкротство которых государство не может допустить без серьёзного ущерба для всей финансовой системы. Правительство хочет обязать такие банки полностью покрывать свои доли участия в зарубежных дочерних структурах базовым капиталом высшего качества (CET1). В ответ UBS резко критикует эти меры.

В чём суть поправок? Федеральный совет утвердил правительственное послание по пересмотру банковского законодательства. В будущем системно значимые банки, такие как UBS, должны будут полностью обеспечивать свои доли участия в зарубежных дочерних компаниях за счёт базового капитала высшего качества (CET1). Сейчас таким капиталом покрыта лишь примерно половина этих вложений. Федеральный совет хочет закрыть этот пробел. Эта мера стала одним из главных выводов из кризиса вокруг банка Credit Suisse в 2023 году. Парламент сможет приступить к обсуждению этих поправок летом 2026 года на своей очередной сессии.

В чём смысл поправок? Сегодня банки могут частично финансировать свои доли участия в зарубежных дочерних структурах за счёт заёмных средств. Но если стоимость этих дочерних компаний падает, убытки напрямую отражаются на собственном капитале материнской структуры. В случае с Credit Suisse именно это помешало банку стабилизироваться путём продажи своих отдельных подразделений: такая продажа привела бы к нарушению требований к капиталу материнского банка. Новые правила должны позволить банкам в кризисной ситуации продавать зарубежные дочерние структуры без ущерба для общего коэффициента достаточности капитала.

Что ещё поменяется? Помимо этого главного требования к собственному капиталу банков Федеральный совет меняет и правила его расчёта; они вступят в силу в 2027 году. При этом власти отказались от части более жёстких предложений, обсуждавшихся ранее. Один из важных пунктов касается дорогих IT-систем. Банки учитывают такое программное обеспечение как актив на балансе. Но в кризис подобные системы могут быстро обесцениться и уже не служить надёжной опорой. Поэтому теперь при расчёте собственного капитала стоимость таких активов должна учитываться с максимальным сроком списания в три года. Это делает оценку капитала банка более близкой к реальности.

В то же время правительство пока не стало ужесточать правила в других важных областях, например в отношении отложенных налоговых активов и инструментов дополнительного капитала первого уровня, известных как AT1. Отложенные налоговые активы — это будущая налоговая экономия, которую банк учитывает как актив, хотя это не реальные деньги, а лишь ожидаемая выгода. AT1 — это специальные банковские облигации, которые в кризис могут быть списаны или превращены в акции, тем самым покрывая убытки банка.

Что это означает для UBS? На практике новые правила в настоящий момент затрагивают фактически только UBS. По оценке властей, они потребуют от банка увеличить запас самого надёжного собственного капитала примерно на 20 млрд долларов. Но это не значит, что банку прямо сейчас не хватает всей этой суммы. На конец 2025 года реальный недостающий объём капитала составлял бы около 9 млрд долларов, остальное у банка уже есть. Если эти требования будут выполнены, то показатель достаточности капитала UBS вырастет примерно до 15,5 процента.

Это уровень, сопоставимый с другими крупными международными банками. Федеральный совет планирует переходный период продолжительностью семь лет, если только парламент не затянет обсуждение этого вопроса. Как подчёркивается в заявлении кабмина, Федеральный совет, Швейцарский ЦБ и регулятор, Управление по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA), едины во мнении, что предложенный пакет мер разумен, необходим и посилен для UBS.

Какова позиция UBS? Банк UBS критикует меры как «чрезмерные» и «не соответствующие международным стандартам». Банк также утверждает, что они будут иметь для экономики Швейцарии самые серьёзные последствия. Кроме того, UBS считает некоторые заявления Федерального совета вводящими в заблуждение и сообщает, что сейчас подробно анализирует весь пакет реформ. При этом банк уже приводит собственные расчёты. По его оценке, по новым правилам ему придётся увеличить долю своего самого надёжного собственного капитала примерно до 18,4% от объёма рисковых активов. Согласно расчётам самого банка, ему пришлось бы держать наготове дополнительно около 37 миллиардов долларов базового капитала. Банк UBS также пишет, что будет рассматривать надлежащие меры по защите интересов акционеров и рассчитывает на дальнейшее обсуждение предложенных поправок в парламенте.

Economiesuisse настроена критически, Швейцарский национальный банк и FINMA — положительно

Швейцарское объединение представителей бизнеса Economiesuisse относится к этим мерам критически. С его точки зрения, финансовый сектор страны и реальная экономика тесно переплетены, так что новые, более жёсткие требования к собственному капиталу банков затронут всю экономику: например, кредиты для компаний могут стать дороже. Economiesuisse также критикует Федеральный совет за то, что тот сохранил максимально жёсткий вариант реформы и почти не учёл опасения, высказанные в ходе общественных консультаций.

Швейцарская банкирская ассоциация (Schweizerische Bankiervereinigung SBVg) также оценивает утверждённый Федеральным советом перечень поправок в банковское законодательство, прежде всего в части требований к покрытию банками капиталом своих зарубежных дочерних структур, как «крайне проблематичный». Она опасается, что это ухудшит конкурентные позиции Швейцарии в качестве международного финансового центра. Швейцарский ЦБ и FINMA, напротив, приветствуют эти меры. По их мнению, они имеют решающее значение для устранения слабых мест в регулировании, выявленные кризисом вокруг Credit Suisse. FINMA также подчёркивает, что этот законопроект является одним «из нескольких ключевых элементов укрепления устойчивости всей банковской системы страны».

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

