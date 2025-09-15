События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Сотрудники территориальной обороны убирают обломки с разрушенной крыши дома после удара нескольких российских беспилотников в Вырыках недалеко от Люблина, Польша, 11 сентября 2025 года. AP Photo/Czarek Sokolowski

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

14 минут

Игорь Петров



Сегодня в выпуске:

Что понимает Владимир Путин под «первопричинами» войны в Украине?

«Кремль сознательно провоцирует НАТО»

«Стирать границы между войной и миром»

«Европа — это лягушка в кипятке»

Что означают учения «Запад-2025»

Что понимает Владимир Путин под «первопричинами» войны в Украине?

Как отмечает политический обозреватель телеканала SRF, конкретное содержание этого понятия остаётся туманным. В зависимости от аудитории Путин наполняет лозунг «устранить первопричины» разным смыслом. Внутри России он говорит о мнимом «геноциде» русскоязычного населения. На недавнем саммите ШОС в Китае его акценты сместились: кризис, по версии Кремля, начался не с российского вторжения, а с «переворота» 2014 года, «спровоцированного Западом» для того, чтобы «втянуть Украину в НАТО». Под этим Путин подразумевает решение парламента Украины отрешить от власти Виктора Януковича, отказавшегося подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

Но тогда вопрос НАТО в Украине даже не стоял: Конституция страны запрещала вступление в Альянс, а большинство населения этот шаг не поддерживало. Тем не менее именно тогда Россия ввела войска в Крым и на Донбасс. То же повторилось и в 2022 году: полномасштабное вторжение началось в момент, когда Запад спорил о поставках нескольких установок ПВО, но никак не о членстве Украины в НАТО. Телеканал SRF подчёркивает: аргумент о «натовской угрозе» выглядит ещё менее убедительным, если вспомнить умеренную реакцию Кремля на вступление в Альянс стран Балтии, Финляндии и Швеции.

Украина для Путина — не нация, а «историческая случайность». EPA/MAXIM SHIPENKOV

Проблема, пишет SRF, лежит глубже. Путин не скрывает, что Украина для него — «особая территория». В интервью Такеру Карлсону он уклонился от вопроса о НАТО и заговорил о половцах, печенегах и «общей истории». Та же логика звучала и накануне вторжения: «Украина никогда не имела традиции устойчивой государственности», «современная Украина была полностью создана Россией». Таким образом, делает вывод обозреватель, Украина для Путина — не нация, а «историческая случайность». Теперь же, как он утверждает, «на нашей исторической территории возникает враждебная антироссийская держава». В этой логике речь идёт не о действиях Запада или Киева, а о самоидентификации России, частью которой он считает Украину.

С самого начала целью вторжения было заменить демократически избранное руководство в Киеве на марионеточный режим. Путин прямо призывал украинских военных взять власть в свои руки и не подчиняться «банде наркоманов и неонацистов», как он называл правительство Владимира Зеленского. По мнению SRF, Путин и сегодня не отказывается от идеи насильственной смены режима. Он не может смириться с тем, что Украина отворачивается от Москвы. Поэтому отвергает любые гарантии безопасности для Киева — даже при том, что вопрос НАТО на повестке дня вообще не стоит. Но западные гарантии безопасности означали бы окончательный крах всех тех намерений, которые и были истинными «первопричинами» агрессии.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Телеканал SRF: «Кремль сознательно провоцирует НАТО»

Польша на этот раз решила не оставить без ответа очередное нарушение своего воздушного пространства Россией и впервые сбила несколько беспилотников. Об этом сообщает телеканал SRF. Премьер-министр Дональд Туск назвал произошедшее «актом агрессии». И хотя мало кто полагает, что Москва действительно готовилась к военному удару по Польше, очевидно, что Кремль стремился спровоцировать и испытать реакцию НАТО. Телеканал SRF отмечает: случайный залёт одной ракеты или дрона ещё можно объяснить технической ошибкой, но регулярные «заблуждения» выглядят куда менее правдоподобно. Тем более что подобные инциденты происходят с самого начала российского вторжения в Украину — и не только в Польше, но и в других странах НАТО. Особенно примечательно, что нынешний эпизод продолжался несколько часов и был связан с целым роем дронов.

Польские национальные силы территориальной обороны на месте падения российского беспилотника в деревне Вохин, восточная Польша, 10 сентября 2025 года. KEYSTONE

Московские опровержения, как и прежде, звучат противоречиво: то утверждается о «сбое в навигации», то отрицается российское происхождение дронов. В Польше же уровень тревоги столь высок, что сначала даже обсуждалась возможность активизации статьи 5 Договора о НАТО. В итоге Варшава ограничилась статьёй 4 и запросила проведение консультаций. Это, подчёркивает телеканал SRF, доказывает, насколько напряжена ситуация, и подтверждает, что кризис в любой момент может стать проблемой всего Альянса. По мнению SRF, наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что Кремль сознательно провоцирует НАТО, проверяя скорость, масштаб и эффективность её реакции.

Такие «тесты» дают России ценную информацию как о военных возможностях западной коалиции, так и о её политической решимости. Кроме того, Путин сегодня чувствует себя увереннее, чем когда-либо. Этому, по оценке SRF, способствовали два «адреналиновых укола»: во-первых, тёплый приём в Анкоридже со стороны Дональда Трампа; во-вторых, демонстративная поддержка китайского лидера Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Телеканал заключает: для Украины это очень плохие новости, для Европы — угрожающие. Всё указывает на то, что спираль эскалации продолжит раскручиваться, а Путин будет испытывать Запад всё больше и всё сильнее.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

«Стирать границы между войной и миром»

Почему Россия нарушила воздушное пространство НАТО? Идёт ли речь лишь о навигационной ошибке или о сознательной провокации? «Это известная тактика Кремля — стирать границы между войной и миром», — говорит эксперт по России Ульрих Шмид (Ulrich Schmid), профессор Университета Санкт-Галлена, в интервью швейцарскому порталу NAU.CH. Он напоминает, что отдельные беспилотники уже ранее залетали в Польшу, однако отличие нынешнего инцидента состоит в том, что летательные аппараты действительно были сбиты в воздушном пространстве этой страны. «Путин хочет проверить, как далеко он может зайти, — отмечает Ульрих Шмид. — Поэтому он усиливает давление именно на Польшу как члена НАТО».

Военные учения «Дракон-24», река Висла, северная Польша, 4 марта 2024 года. EPA/ANDRZEJ JACKOWSKI POLAND OUT

Москва стремится выяснить, где, по мнению Альянса, проходит порог, за которым начинается военное нападение. Последует ли теперь реакция НАТО? Как говорит Ульрих Шмид, Польша и НАТО должны очень тщательно обдумать, как им реагировать. Теоретически НАТО может объявить о наступлении случая, когда следует активировать Статью 5. Но тогда неизбежно последуют военные контрмеры. В этом случае сторонники Украины в НАТО переступят собственную красную черту, за которой начинается прямое участие Альянса в войне. «В то же время ясно, что отсутствие адекватной реакции побудит Россию к новым атакам», — предупреждает эксперт.

Николя Айоз (Nicolas Hayoz), бывший профессор Фрибургского университета, считает, что немедленной эскалации ожидать не стоит: «Польша запросила консультации на основании Статьи 4 Договора НАТО. Но пока этим всё и ограничится». По его словам, Альянс выразит солидарность с Польшей и повысит оборонную готовность, но одновременно постарается избежать эскалации. Эксперт подчёркивает: главное внимание сейчас должно доставаться Украине. «Предполагается, что Путин проверяет реакцию стран НАТО. Но это, с моей точки зрения, поспешные выводы», — отмечает Николя Айоз. И добавляет: «Только укрепление обороноспособности Украины способно сдержать российские атаки и тем самым снизить риск втягивания соседних государств в вооруженный конфликт».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Газета NZZ: «Европа — это лягушка в кипятке»

Политический обозреватель Neue Zürcher Zeitung напоминает, что Россия уже много лет ведёт против Запада кампанию «ползучей эскалации». Сначала речь шла о загадочных убийствах и кибератаках, затем последовали диверсии против подводных кабелей и оборонных предприятий, нарушения воздушного пространства и заговоры с целью подрыва транспортных самолётов. Теперь к этому арсеналу добавилась первая крупномасштабная атака дронов на территорию страны НАТО.

Путин провоцирует НАТО дронами. Карикатура в газете NZZ. NZZ

Если раньше отдельные российские беспилотники могли ещё «заблудиться», то нынешний случай качественно иной: около 20 дронов-камикадзе одновременно вторглись в Польшу, и лишь часть из них удалось перехватить. Один аппарат упал в центральной части страны, в 250 километрах от украинской границы, пролетев почти половину польской территории по направлению к Германии. Для Альянса это очень тревожный сигнал: даже при наличии современных систем ПВО двадцать дронов стали серьёзным испытанием. Россия же ежедневно запускает почти в десять раз больше таких аппаратов и недавно за одну ночь применила против Украины более 800 дронов.

По мнению NZZ, ситуацию лучше всего иллюстрирует метафора «лягушки в кипятке». Европа привыкает к каждой новой провокации Москвы и убеждает себя, что «жара» ещё терпима. Но именно так агрессия становится нормой, а окно для решительных ответных шагов всё быстрее закрывается. Кремль же действует последовательно: проверяет реакцию НАТО, выявляет слабые места и накапливает опыт для будущих конфликтов.

Один аппарат упал в центральной части страны — в 250 километрах от украинской границы, пролетев почти половину польской территории по направлению к Германии. EPA/ANDRZEJ JACKOWSKI POLAND OUT

Последний эпизод показал уязвимость западного потенциала: тратить дорогостоящие ракеты Patriot на относительно дешёвые дроны означает играть по правилам Москвы. Альянсу придётся искать более гибкие и экономичные методы. Украина демонстрирует, что такая оборона возможна: от мобильных команд с пулемётами до зенитных танков Gepard и беспилотников-перехватчиков. В Польше всё громче звучат призывы не ограничиваться консультациями по Статье 4 Устава НАТО, а рассмотреть более жёсткие меры — вплоть до бесполётной зоны над западной Украиной.

Но в штаб-квартире Альянса предпочитают осторожные формулировки: «Дроны проникли в воздушное пространство Польши», словно речь идёт о природном явлении. Как отмечает NZZ, именно эта нерешительность укрепляет у России соблазн «поднимать температуру» всё выше. Кремль уже дал понять, что считает себя в состоянии войны с Западом. Чем дольше Европа и США закрывают глаза на этот факт, тем ближе становится момент, когда «вода закипит окончательно».

Оригинал материала по ссылке, доступно только абонентам.Внешняя ссылка

Что означают учения «Запад-2025»

Вблизи границ ЕС и НАТО стартовали российско-белорусские стратегические манёвры «Запад-2025». Как напоминает телеканал SRF, такие учения проходят раз в четыре года и они уже использовались Москвой перед нападением на Украину в 2022 году для переброски на запад войск и вооружений. Москва и Минск сегодня настаивают, что манёвры носят оборонительный характер. Однако граница между «оборонительными» и «наступательными» действиями в военной науке всегда условна. Сейчас большая часть российских войск связана войной против Украины, поэтому атака на страну НАТО выглядела бы крайне рискованным шагом.

Основная озабоченность Запада связана с тем, что Беларусь всё больше превращается в плацдарм Москвы. Keystone

Но если война завершится, и Москва восполнит свои ресурсы, то отработанные схемы могут вновь получить практическое применение. Учения традиционно остаются непрозрачными для внешних наблюдателей, несмотря на соответствующие обязательства России в рамках ОБСЕ. Ожидается, что будут отрабатываться взаимодействие подразделений и родов войск, кроме того, могут пройти испытания новых ракет средней дальности типа «Орешник», способных нести ядерные боеголовки и поражать цели в Европе, включая Швейцарию.

По официальным данным, в манёврах участвуют 13 тысяч военнослужащих. Западные разведслужбы оценивают численность участников манёвров значительно выше — на уровне в более чем 30 тысяч, включая части, размещённые на территории России. НАТО внимательно следит за происходящим: Польша и Литва закрыли границы с Беларусью, а несколько стран Балтии ввели ограничения в своём воздушном пространстве. Главная озабоченность Запада связана с тем, что Беларусь всё больше превращается в плацдарм Москвы. Россия размещает там новые базы и ядерное оружие, и, как и в 2021 году, остаётся вероятность, что её войска не покинут Беларусь после завершения манёвров — оставшись недалеко от восточного фланга НАТО.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.