Специальный докладчик ООН по Палестине выступила в Берне

Специальный докладчик ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе (Francesca Albanese). Keystone-SDA

Специальный докладчик ООН по Палестине выступила в Берне. Ранее стало известно о решении Университета Берна отменить дебаты по ситуации в Палестине.

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Специальный докладчик ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе (Francesca Albanese) выступила в понедельник вечером 30 июня на палестинской панельной дискуссии в Берне — несмотря на то, что Университет Берна отказался предоставить помещение для этого мероприятия, организованного Amnesty International.

Университет объяснил своё решение тем, что не может гарантировать сбалансированный характер дискуссии. В последний момент Amnesty International удалось найти частное помещение для проведения встречи неподалёку от кампуса вуза. По данным корреспондента агентства Keystone-SDA, мероприятие собрало около 400 человек.

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«Университет, возможно, не осознаёт всю значимость своей позиции», — заявила Франческа Альбанезе. Она подчеркнула, что в своей роли Специального докладчика ООН обязана оценивать события в Газе с точки зрения международного права. Франческа Альбанезе обвиняет Израиль в военных преступлениях и действиях, которые, по её мнению, могут квалифицироваться как геноцид.

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