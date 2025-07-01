Специальный докладчик ООН по Палестине выступила в Берне
Специальный докладчик ООН по Палестине выступила в Берне. Ранее стало известно о решении Университета Берна отменить дебаты по ситуации в Палестине.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
Специальный докладчик ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе (Francesca Albanese) выступила в понедельник вечером 30 июня на палестинской панельной дискуссии в Берне — несмотря на то, что Университет Берна отказался предоставить помещение для этого мероприятия, организованного Amnesty International.
Университет объяснил своё решение тем, что не может гарантировать сбалансированный характер дискуссии. В последний момент Amnesty International удалось найти частное помещение для проведения встречи неподалёку от кампуса вуза. По данным корреспондента агентства Keystone-SDA, мероприятие собрало около 400 человек.
Показать больше
Что еще ООН в состоянии сделать на Ближнем Востоке?
«Университет, возможно, не осознаёт всю значимость своей позиции», — заявила Франческа Альбанезе. Она подчеркнула, что в своей роли Специального докладчика ООН обязана оценивать события в Газе с точки зрения международного права. Франческа Альбанезе обвиняет Израиль в военных преступлениях и действиях, которые, по её мнению, могут квалифицироваться как геноцид.
Показать больше
Наша рассылка на тему демократии
Показать больше
Еврейские общины Швейцарии обеспокоены пропалестинскими протестами
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.