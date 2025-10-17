Тейлор Свифт побила все рекорды швейцарских чартов
Американская певица Тейлор Свифт возглавила швейцарский альбомный чарт с пластинкой The Life of a Showgirl и одновременно заняла все три первые позиции в чарте синглов. Об этом сообщила компания Universal Music.
Благодаря таким композициям, как The Fate of Ophelia, Opalite и Elizabeth Taylor, исполнительница с первого же дня релиза нового альбома заняла верхние три строчки национального швейцарского хит-парада. Ни одна певица ранее не достигала подобного успеха, и, согласно правилам чарта, этот результат уже невозможно будет превзойти.
Согласно пресс-релизу Universal Music, альбом The Life of a Showgirl был прослушан более одного миллиона раз уже в день выхода 3 октября 2025 года. В выходные после релиза все 12 треков диска вошли в топ-12 портала Spotify, а сама певица стала лидером ещё и по продажам виниловых пластинок.
Таким образом, Швейцария присоединилась к числу стран, где новый альбом Тейлор Свифт также достиг рекордных показателей. На прошлой неделе о схожих успехах сообщалось, в частности, из Германии и США.
