Superstar Taylor Swift bricht in der Schweiz alle Charts-Rekorde

Keystone-SDA

Mit "The Life Of A Showgirl" belegt Taylor Swift in den Schweizer Album-Charts Platz eins. In der Single-Hitparade belegt der US-Superstar gleich alle drei obersten Positionen. Damit bricht sie jegliche Rekorde, wie Universal Music am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Mit den Single-Tracks «The Fate Of Ophelia», «Opalite» und «Elizabeth Taylor», hat sich Swift aus dem Stand auf den Plätzen eins bis drei festgesetzt. Das habe bislang noch keine Künstlerin geschafft und sei gemäss Chart-Reglement auch nicht zu übertreffen, hiess es.

Das Album «The Life Of A Showgirl» wurde gemäss Mitteilung am Tag der Veröffentlichung am 3. Oktober über eine Million mal gestreamt. Während des Release-Wochenendes seien alle 12 Tracks aus dem Album in den Top 12 Spotify aufgetaucht. Und auch beim Verkauf von Vinyl-Platten liege Swift ganz vorne.

Die Schweiz reiht sich damit in den Rekordreigen anderer Staaten ein. Vergangene Woche wurden vergleichbare Superlative unter anderem aus Deutschland und aus den USA vermeldet.