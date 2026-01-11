Умер Эрих фон Дэникен, автор книг про инопланетян
В субботу 10 января 2026 года на 89-м году жизни скончался Эрих фон Дэникен (Erich von Däniken), один из самых известных и одновременно противоречивых писателей Швейцарии. Более полувека он пытался доказать, что в глубокой древности человечество контактировало с внеземными цивилизациями.
Свою теорию он изложил в десятках книг, общий тираж которых достиг почти 70 миллионов экземпляров. Его работы были переведены более чем на 30 языков. Интерес к теме инопланетной жизни увлёк фон Дэникена ещё в детстве — и оставался с ним до конца жизни. Несмотря на скепсис научного сообщества, он продолжал отстаивать свои взгляды. В 1968 году вышла его дебютная книга «Воспоминания о будущем» (Erinnerungen an die Zukunft) — и сразу стала международной сенсацией.
Эрих фон Дэникен предлагал читателям «мыслить в межгалактическом масштабе»: в геоглифах пустыни Наска он видел взлётно-посадочные полосы для инопланетных кораблей, в изображениях доисторической эпохи — портреты пришельцев. «Для меня не подлежит сомнению, что внеземные существа существуют. Вопрос лишь в том, почему они делают всё, чтобы нам было так трудно доказать их существование», — говорил он.
В 1970 году он был арестован и приговорён к двум годам тюрьмы по обвинениям в присвоении денежных средств, мошенничестве и подделке документов. Однако этот эпизод почти никак не повлиял на его репутацию: Эрих фон Дэникен продолжал публиковать новые книги практически ежегодно, и они неизменно становились бестселлерами. В 2003 году он открыл в Интерлакене тематический Mystery Park, посвящённый загадкам древности.
Через три года он был закрыт из-за финансовых трудностей, но в 2010 году возобновил работу под названием Jungfrau Park. Весной 2025 года фон Дэникен объявил о решении сократить свою общественную активность по состоянию здоровья. О его смерти агентству Keystone-SDA сообщила его дочь Корнелия фон Дэникен: писатель скончался в субботу, 10 января, в больнице города Интерлакен, «по причине преклонного возраста».
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
