У школьников Швейцарии серьезные проблемы с французским
По завершении обязательного школьного образования значительная часть учащихся в Швейцарии достигает базового уровня в области чтения. Однако в плане владения орфографией и в иностранных языках у них выявлены существенные различия.
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Об этом свидетельствуют данные проверки базовых компетенций школьников и школьниц за 2023 год, опубликованные Постоянным совещанием (Конференцией) директоров (министров) кантональных департаментов (министерств) образования (EDK).
Согласно представленным результатам, уровень владения учащимися орфографией и иностранными языками значительно варьируется в зависимости от языкового региона и от кантона. Кроме того, на компетенции учащихся влияют и индивидуальные факторы: пол, социальное происхождение, знание других языков и миграционный статус.
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По итогам первого тестирования в 11-м классе эксперты EDK пришла к выводу, что в различных регионах и кантонах следует рассмотреть меры, направленные на то, чтобы большее число учащихся достигало установленных нормативами базовых компетенций. В дополнение к этому в отчёте указывается на необходимость пересмотра на системном уровне требований в отношении орфографии и иностранных языков.
Уточним, что по окончании школы языковые навыки учащихся в Швейцарии должны соответствовать уровню A2.2. «Это немного больше, чем просто базовое знание языка», — объясняет в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Петер Ленц (Peter Lenz) из EDK. По его словам, этот уровень означает, что ученик может общаться с носителем языка на знакомые, повседневные темы. В большинстве случаев в национальных языках — немецком, французском и итальянском — школьники достигают этой цели.
Сущий кошмар!
Тем не менее в Западной франкоязычной Швейцарии учащиеся не достигли требуемого уровня в правописании на французском языке, который, казалось бы, должен быть для них основным. Министр образования и член правительства кантона Вале Кристоф Дарбелле (Christophe Darbellay) отнёсся к результатам с пониманием. По его словам, в самом деле, écrire en français, c’est l’horreur — «писать по-французски — это сущий кошмар», подчеркнув, что требования тестов действительно высоки. Чтобы исправить ситуацию, он предлагает уделять внимание не только диктантам, которые до сих пор доминируют, но и живому использованию языка.
Неудивительно, что французский как иностранный вызывает ещё большие трудности у немецкоязычных школьников, особенно в таких кантонах, как Базель-городской и Базель-сельский, где он преподаётся как первый иностранный язык. Чтобы снова сделать этот предмет более привлекательным, Кристоф Дарбелле предлагает организовывать летние языковые обмены и лагеря. Такие меры могли бы быть полезны и для школьников из франкоязычных регионов, ведь у них также наблюдаются схожие трудности с изучением немецкого как иностранного языка.
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Кроме того, тесты выявили значительные различия в результатах в зависимости от пола и социального происхождения: девочки и дети из привилегированных семей чаще достигают требуемых уровней, чем мальчики и ученики из социально уязвимых групп. В отличие от ситуации с национальными языками, швейцарские школьники демонстрируют хорошие результаты по английскому: до 85% участников тестов успешно справились с заданиями на понимание прочитанного и услышанного. Особенно это заметно в Восточной и Центральной Швейцарии, где английский часто преподаётся как первый иностранный язык.
С точки зрения Кристофа Дарбелле, английский сегодня стал серьёзным конкурентом национальным языкам — французскому, немецкому, итальянскому и ретороманскому. «Он стал частью повседневной жизни молодёжи, он — язык интернета», — отмечает он. Министр признаёт значение английского, но подчёркивает: одного иностранного языка для построения карьеры в Швейцарии недостаточно. Особенно это заметно при отборе на руководящие должности в кантоне Вале. «Профессиональные компетенции порой есть, но знание второго национального языка отсутствует. А это зачастую как раз решающий фактор», — подчёркивает Кристоф Дарбелле.
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Результаты тестов уже вызвали реакцию со стороны кантональных властей. Так, в Базеле-городском планируется улучшить навыки чтения на немецком с помощью специальных программ. Однако и здесь, как и в других кантонах, наблюдается отставание в преподавании французского языка. Кантон Ааргау, в свою очередь, намерен в корне пересмотреть методику преподавания французского как иностранного.
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