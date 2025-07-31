Фермерский бранч на 1 августа: традиция под угрозой?

Несмотря на значительный интерес публики всё больше крестьянских хозяйств отказываются от его проведения. SRF

Домашний масляный хлеб, поджаристые рёшти (картофельные драники) и кусочек ароматного сыра с альпийской фермы — именно с этого для многих начинается Национальный праздник Швейцарии (Bundesfeier), День 1 августа.

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Мартина Одерматт (Martina Odermatt), телеканал SRF / портал Swissinfo

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Вот уже 33 года фермеры по всей стране устраивают так называемый Buurezmorge или праздничный завтрак на свежем воздухе, с музыкой, танцами, флагами и речами. В прошлом 2024 году, по данным Швейцарской ассоциации фермеров (Schweizer Bauernverband), его посетили около 150 тысяч человек. Но, несмотря на значительный интерес, всё больше хозяйств отказываются от участия в этом проекте.

А почему национальный праздник Швейцарии отмечается 1 августа?

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Когда-то в нём участвовало более 500 ферм по всей стране. В 2025 году — лишь 280. Причина? Слишком много работы. Фермер Ральф Бухер (Ralf Bucher) из региона Мюльау (Mühlau, кантон Ааргау) больше бранчи не устраивает: «Всё надо ведь вычистить до блеска, чтобы соблюсти санитарные нормы. А на ферме — это, сами понимаете, непросто. Пыль, стружка, сено». Добавьте к этому необходимость развешивать украшения, а потом еще готовка, найм помощников — и день уже не праздник, а сплошная работа.

Полная мобилизация сил

«Если у тебя нет большой семьи, готовой бесплатно помогать, приходится нанимать людей и платить им. В итоге — в кармане ничего не остаётся», — добавляет Ральф Бухер в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка. По его словам, гости, конечно, щедры и признательны. «Мы всё это делали с радостью, но с каждым годом становилось всё труднее». Сандра Хельфенштайн (Sandra Helfenstein), пресс-секретарь ассоциации Schweizer Bauernverband, подтверждает: «Лето — горячая пора, у фермеров и так дел невпроворот. А бранч требует полной мобилизации сил».

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Чтобы помочь им, недавно была запущена новая система бронирования билетовВнешняя ссылка на такие бранчи. Она автоматически обрабатывает заявки, избавляя фермеров от необходимости отвечать на письма и звонки. Посетители оплачивают участие заранее, что снижает риск убытков в случае неявки. Это также делает участие более привлекательным для небольших хозяйств, которые раньше не решались на организацию такого мероприятия.

Изнутри, наглядно, вкусно…

Кстати, бранч на 1 августа — это не просто завтрак, это проект ассоциации «Швейцарские фермеры и крестьянки» (Schweizer Bäuerinnen & Bauern), цель которого — наладить контакт между горожанами и аграрным сектором. «Многие жители почти не сталкиваются с сельским хозяйством и не представляют себе, чем реально живёт и дышит крестьянская ферма, — отмечает Сандра Хельфенштайн. Идея — показать процесс производства продуктов питания как бы изнутри, наглядно и вкусно».

Однако проблемы корнями своими уходят куда глубже. «Сельское хозяйство страны сейчас переживает серьёзную перестройку. Мы не рассчитываем снова выйти на 500 ферм, как в лучшие времена. Но хотим хотя бы вернуться к допандемическому уровню», — добавляет Сандра Хельфенштайн. И предлагает: не обязательно делать всё масштабно — достаточно камерного, тёплого семейного формата. Главное, чтобы традиция продолжалась. «Было бы жаль потерять такую форму социального общения в момент, когда разрыв между сельским хозяйством и остальным обществом становится всё глубже, и это при том, что на самом деле в Швейцарии у них гораздо больше общего, чем кажется».

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С этим согласна и Юдит Рюэгг (Judith Rüegg) из региона Хинвиль (Hinwil, кантон Цюрих). Она не собирается отказываться от традиционного бранча. «Обмен между фермерами и горожанами — это очень важно», — говорит она. И добавляет с улыбкой: «Фермер — это не просто профессия. Без нас — у вас не будет еды. И никакой искусственный интеллект это не изменит. Он многое может, но обед из воздуха приготовить ему пока не под силу».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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