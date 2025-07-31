The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Фермерский бранч на 1 августа: традиция под угрозой?

Несмотря на значительный интерес публики всё больше крестьянских хозяйств отказываются от его проведения.
Несмотря на значительный интерес публики всё больше крестьянских хозяйств отказываются от его проведения. SRF

Домашний масляный хлеб, поджаристые рёшти (картофельные драники) и кусочек ароматного сыра с альпийской фермы — именно с этого для многих начинается Национальный праздник Швейцарии (Bundesfeier), День 1 августа.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Мартина Одерматт (Martina Odermatt), телеканал SRF / портал Swissinfo
Показать больше

Вот уже 33 года фермеры по всей стране устраивают так называемый Buurezmorge или праздничный завтрак на свежем воздухе, с музыкой, танцами, флагами и речами. В прошлом 2024 году, по данным Швейцарской ассоциации фермеров (Schweizer Bauernverband), его посетили около 150 тысяч человек. Но, несмотря на значительный интерес, всё больше хозяйств отказываются от участия в этом проекте.

А почему национальный праздник Швейцарии отмечается 1 августа?

Показать больше
Umschlag der ersten Bundesverfassung der Schweiz

Показать больше

Что следовало бы отмечать Швейцарии в национальный праздник?

Этот контент был опубликован на Первого августа 1291 года на территории будущей Швейцарии ничего не происходило.

Читать далее Что следовало бы отмечать Швейцарии в национальный праздник?

Когда-то в нём участвовало более 500 ферм по всей стране. В 2025 году — лишь 280. Причина? Слишком много работы. Фермер Ральф Бухер (Ralf Bucher) из региона Мюльау (Mühlau, кантон Ааргау) больше бранчи не устраивает: «Всё надо ведь вычистить до блеска, чтобы соблюсти санитарные нормы. А на ферме — это, сами понимаете, непросто. Пыль, стружка, сено». Добавьте к этому необходимость развешивать украшения, а потом еще готовка, найм помощников — и день уже не праздник, а сплошная работа.

Полная мобилизация сил

«Если у тебя нет большой семьи, готовой бесплатно помогать, приходится нанимать людей и платить им. В итоге — в кармане ничего не остаётся», — добавляет Ральф Бухер в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка. По его словам, гости, конечно, щедры и признательны. «Мы всё это делали с радостью, но с каждым годом становилось всё труднее». Сандра Хельфенштайн (Sandra Helfenstein), пресс-секретарь ассоциации Schweizer Bauernverband, подтверждает: «Лето — горячая пора, у фермеров и так дел невпроворот. А бранч требует полной мобилизации сил».

Читайте также:

Показать больше
С чего начинается родина? Для многих она начинается со звона коровьих бубенцов.

Показать больше

С чего начинается родина по-швейцарски?

Этот контент был опубликован на Почему в швейцарских загранпаспортах и удостоверениях личности указывают «место происхождения», а не «место рождения»?

Читать далее С чего начинается родина по-швейцарски?

Чтобы помочь им, недавно была запущена новая система бронирования билетовВнешняя ссылка на такие бранчи. Она автоматически обрабатывает заявки, избавляя фермеров от необходимости отвечать на письма и звонки. Посетители оплачивают участие заранее, что снижает риск убытков в случае неявки. Это также делает участие более привлекательным для небольших хозяйств, которые раньше не решались на организацию такого мероприятия.

Изнутри, наглядно, вкусно…

Кстати, бранч на 1 августа — это не просто завтрак, это проект ассоциации «Швейцарские фермеры и крестьянки» (Schweizer Bäuerinnen & Bauern), цель которого — наладить контакт между горожанами и аграрным сектором. «Многие жители почти не сталкиваются с сельским хозяйством и не представляют себе, чем реально живёт и дышит крестьянская ферма, — отмечает Сандра Хельфенштайн. Идея — показать процесс производства продуктов питания как бы изнутри, наглядно и вкусно».

Однако проблемы корнями своими уходят куда глубже. «Сельское хозяйство страны сейчас переживает серьёзную перестройку. Мы не рассчитываем снова выйти на 500 ферм, как в лучшие времена. Но хотим хотя бы вернуться к допандемическому уровню», — добавляет Сандра Хельфенштайн. И предлагает: не обязательно делать всё масштабно — достаточно камерного, тёплого семейного формата. Главное, чтобы традиция продолжалась. «Было бы жаль потерять такую форму социального общения в момент, когда разрыв между сельским хозяйством и остальным обществом становится всё глубже, и это при том, что на самом деле в Швейцарии у них гораздо больше общего, чем кажется».

А также по теме из архива:

Показать больше
Ровно 30 лет назад 1 августа стало в Швейцарии нерабочим днём.

Показать больше

Ровно 30 лет назад День 1 августа стал в Швейцарии нерабочим

Этот контент был опубликован на Однако если национальный праздник страны приходится на выходные, то тогда лишний нерабочий день пропадает.

Читать далее Ровно 30 лет назад День 1 августа стал в Швейцарии нерабочим

С этим согласна и Юдит Рюэгг (Judith Rüegg) из региона Хинвиль (Hinwil, кантон Цюрих). Она не собирается отказываться от традиционного бранча. «Обмен между фермерами и горожанами — это очень важно», — говорит она. И добавляет с улыбкой: «Фермер — это не просто профессия. Без нас — у вас не будет еды. И никакой искусственный интеллект это не изменит. Он многое может, но обед из воздуха приготовить ему пока не под силу».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Читайте также:

Показать больше
Darstellung des Rütlischwurs in der Tellskapelle

Показать больше

Швейцарский национальный праздник как образец гражданской религии?

Этот контент был опубликован на Является ли швейцарский национальный праздник День 1 августа образцом «гражданской религии» в соответствии с идеями Ж.Ж. Руссо?

Читать далее Швейцарский национальный праздник как образец гражданской религии?
Показать больше
У каждой страны есть свой национальный миф. Швейцария — не исключение. (KEYSTONE/Alexandra Wey)

Показать больше

Вильгельм Телль против 1 Августа

Этот контент был опубликован на Почему Швейцария отмечает свой национальный праздник именно 1-го августа? Давайте заглянем в историю.

Читать далее Вильгельм Телль против 1 Августа

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
29 Отметки «мне нравится»
20 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
62 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Российские политэмигранты в Швейцарии осудили участие Валентины Матвиенко в международной встрече в Женеве.

Показать больше

Матвиенко в Женеве: российские оппозиционеры протестуют

Этот контент был опубликован на Российские политэмигранты в Швейцарии осудили участие Валентины Матвиенко в международной встрече в Женеве.

Читать далее Матвиенко в Женеве: российские оппозиционеры протестуют
Археологическая выставка в городе Бивио (кантон Граубюнден) позволяет познакомиться с античной историей Швейцарии.

Показать больше

По следам римских легионеров в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Археологическая выставка в городе Бивио (кантон Граубюнден) позволяет познакомиться с античной историей Швейцарии.

Читать далее По следам римских легионеров в Швейцарии
76-летняя Матвиенко — давняя соратница Владимира Путина и одна из открытых сторонниц войны против Украины.

Показать больше

Встреча россиян и украинцев в Женеве не состоялась

Этот контент был опубликован на Встреча между ними заранее не планировалась — стороны держались на дистанции друг от друга.

Читать далее Встреча россиян и украинцев в Женеве не состоялась
Онлайн-платформа Moneyland: период кратковременного подъёма процентных ставок по сберегательным счетам в Швейцарии завершился.

Показать больше

В Швейцарии сберегательные счета почти не приносят дохода

Этот контент был опубликован на Онлайн-платформа Moneyland: период кратковременного подъёма процентных ставок по сберегательным счетам в Швейцарии завершился.

Читать далее В Швейцарии сберегательные счета почти не приносят дохода
Главная задача проекта заключалась в том, чтобы перенести в робототехнику разнообразие биомеханических функций естественного опорно-двигательного аппарата.

Показать больше

Лозанна – родина (компьютерных) слонов-роботов

Этот контент был опубликован на Инженеры и ученые лозаннского Политеха EPFL изобрели и смонтировали компьютерного робота-слона. Зачем?

Читать далее Лозанна – родина (компьютерных) слонов-роботов
Близкая союзница Владимира Путина выступила в Женеве несмотря на то, что она находится под санкциями за поддержку войны против Украины.

Показать больше

Валентина Матвиенко выступила в Женеве вопреки санкциям

Этот контент был опубликован на Близкая союзница Владимира Путина выступила в Женеве несмотря на то, что она находится под санкциями за поддержку войны против Украины.

Читать далее Валентина Матвиенко выступила в Женеве вопреки санкциям
Это событие вновь выдвинуло на первый план принципиальный вопрос: допустимы ли религиозные символы в школе?

Показать больше

Допустимы ли религиозные символы в школьном классе?

Этот контент был опубликован на В городе Эшенбах (кантон Санкт-Галлен) мусульманку не приняли на работу в качестве учительницы после протестов родителей, возмущённых её головным платком.

Читать далее Допустимы ли религиозные символы в школьном классе?
Объёмы заготовки древесины сокращаются, но увеличивается значение топливной щепы в качестве источника энергии

Показать больше

В Швейцарии стали рубить меньше леса

Этот контент был опубликован на Объёмы заготовки древесины сокращаются, но увеличивается значение топливной щепы в качестве источника энергии

Читать далее В Швейцарии стали рубить меньше леса
Обстановка в поездах швейцарского национального перевозчика SBB становится все более нелицеприятной: только за месяц осуждены 20 агрессивных пассажиров.

Показать больше

Швейцарский перевозчик SBB: пассажиры стали агрессивнее

Этот контент был опубликован на Обстановка в поездах швейцарского национального перевозчика SBB становится все более нелицеприятной: только за месяц осуждены 20 агрессивных пассажиров.

Читать далее Швейцарский перевозчик SBB: пассажиры стали агрессивнее

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд посещает регион, пострадавший от непогоды: Вислетто, долина Маджия, Швейцария, понедельник, 1 июля 2024 года.

Показать больше

Президент Швейцарии: «Нам повезло, мы живем в безопасной стране»

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд говорит о том, что движет Швейцарией, чего она желает её гражданам и почему патриотизм по-прежнему актуален.

Читать далее Президент Швейцарии: «Нам повезло, мы живем в безопасной стране»
И. Кассис в Париже: основополагающим принципом, лежащим в основе проекта «Швейцария», является «стремление к единству во многообразии».

Показать больше

«Стремление к единству во многообразии» — основа Швейцарии

Этот контент был опубликован на И. Кассис в Париже: основополагающим принципом, лежащим в основе проекта «Швейцария», является «стремление к единству во многообразии».

Читать далее «Стремление к единству во многообразии» — основа Швейцарии
Луг Рютли принадлежит всем гражданам Швейцарии, а официально управленческие функции на себя взял фонд «Швейцарское благотворительное общество» (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG).

Показать больше

Кто должен управлять Лугом Рютли — швейцарской святыней?

Этот контент был опубликован на Им должно управлять федеральное правительство, таково решение парламента, вопрос только – как это решение реализовать на практике?

Читать далее Кто должен управлять Лугом Рютли — швейцарской святыней?
Значок рукопожатия
schweizerische Bundesverfassung als gemaltes Kunstwerk

Показать больше

Конституция Швейцарии — компромисс между демократией и федерализмом

Этот контент был опубликован на Основной закон Швейцарии — гениальный документ, который следует изучать всем, кто занимается конституционным правом. Сегодня ему исполнилось 175 лет.

Читать далее Конституция Швейцарии — компромисс между демократией и федерализмом
Пармелен

Показать больше

Тезисы к 1 августа: «Особый путь» и «Швейцария в движении»

Этот контент был опубликован на Как всегда в день Национального праздника 1 августа швейцарские министры произносят в разных регионах страны праздничные речи.

Читать далее Тезисы к 1 августа: «Особый путь» и «Швейцария в движении»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR