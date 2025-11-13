Финал шатдауна, слухи о тарифной сделке, отсутствие США на КС30

Швейцарцы в Белом доме, скоро ли будет завершён нынешний шатдаун, почему на Конференции ООН по климату (КС30) отсутствует американская делегация? Keystone

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

11 минут

На прошлой неделе руководители шести крупнейших швейцарских компаний прибыли в Белый дом, и этот визит вызвал живейший интерес не только в деловых кругах Швейцарии, но и среди политических аналитиков. При взгляде на опубликованные фотоматериалы по итогам визита я невольно подумал о том, что на фотографиях делегация выглядит как торжественная процессия, несущая щедрые дары к Железному трону.

Политолог Людовик Ибер (Ludovic Iberg) оказался того же мнения: с его точки зрения, «капитаны швейцарской экономики» выглядели «словно волхвы, приносящие золото, ладан и смирну младенцу Иисусу». Какими могут быть последствия этой встречи? Скоро ли будет завершён нынешний шатдаун — самая продолжительная в истории США остановка работы правительства? Почему на Конференции ООН по изменению климата (КС/COP30) в Бразилии отсутствует официальная американская делегация? Что думают об этом швейцарские СМИ?

В понедельник 10 ноября 2025 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса (Los Angeles International Airport, LAX) было отменено более 1600 рейсов. Keystone

В понедельник, 10 ноября, наконец набралось достаточное число демократов, проголосовавших в Сенате за компромисс, который должен был восстановить финансирование государственных учреждений США. Это решение, по мнению цюрихской газеты Tages-Anzeiger, выглядит как «дорогостоящая ошибка».

«Мы снова открываем нашу страну, — заявил президент США Дональд Трамп во вторник, 11 ноября, на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов. — Она никогда не должна была закрываться». В среду, 12-го числа, Палата представителей должна была провести голосование, которое могло бы возобновить работу правительства. По словам Дональда Трампа, предстоящее завершение 42-дневного бюджетного паралича — это не что иное, как «огромная победа» республиканцев. Тем временем, как отмечает Tribune de Genève, в рядах демократов растёт недовольство сенаторами, проголосовавшими за прекращение шатдауна.

Редакционная статья цюрихской Tages-AnzeigerВнешняя ссылка вышла под заголовком: «Демократы снова уступили Дональду Трампу — и дорого за это заплатят». «Восемь перебежчиков — семь демократов и один независимый депутат — уступили упорству Трампа. Причём именно теперь, когда демократы могли бы извлечь из созданного им экономического хаоса политические дивиденды», — пишет издание.

По словам швейцарского политолога Клаудии Брювилер (Claudia Brühwiler), сказанным ею в интервью швейцарскому общественному радио SRF, демократы «просчитались и проиграли»: «Они полагали, что администрация Трампа захочет как можно скорее завершить шатдаун. Любое правительство ведь стремится не допускать остановки работы властей или, если уж она происходит, то оно старается сократить её продолжительность. Но с Дональдом Трампом всё иначе. Этот шатдаун показал, насколько далеко он готов зайти».

Как пишет Tages-Anzeiger, впервые за несколько месяцев создалось впечатление, что позиции Трампа пошатнулись и что у демократов наконец появился сильный аргумент: экономический хаос, в котором виноват лично президент. «Теперь этот шанс утрачен, — отмечает газета. — Президент снова добился своего, потому что восемь сенаторов предпочли уступить его требованиям, а не отстаивать свои принципы. В краткосрочной перспективе это поможет США, но в долгосрочной — для многих, включая самих демократов, — это решение выйдет боком. Да ещё каким».

Сюжеты по теме:

— Обзор телеканалами SRFВнешняя ссылка и RTSВнешняя ссылка проблемы «шатдауна» («остановки») работы правительства США (нем. / фр.);

— Газета Tribune de Genève: «Трамп заявляет о своей «великой победе» на фоне завершения шатдауна» Внешняя ссылка(фр.);

— Интервью с Клаудией Брювилер Внешняя ссылка— телеканал SRF (нем.).

«Капитаны швейцарской экономики» выглядели «словно волхвы, приносящие золото, ладан и смирну младенцу Иисусу». Keystone-SDA

Швейцария, по сообщениям, близка к урегулированию таможенного спора с Соединёнными Штатами после того, как крупнейшие компании страны попытались очаровать Дональда Трампа. Но где проходит грань между проявлением щедрости и коррупцией, особенно если в ход идут золотые слитки и часы?

В понедельник 10 ноября агентство Bloomberg сообщило, что готовящееся соглашение предусматривает снижение действующей 39-процентной пошлины США на импорт ряда швейцарских товаров до 15 %. Федеральное Ведомство экономики Швейцарии (Staatssekretariat für Wirtschaft) отказалось комментировать эту информацию, подчеркнув, что «переговоры продолжаются». На прошлой неделе главы шести крупных швейцарских компаний посетили Белый дом, пытаясь убедить Трампа, что такая сделка принесёт выгоду обеим сторонам. По данным Bloomberg, эта встреча стала «ускорителем» будущей «сделки».

Однако швейцарское общественное радио RTS в среду поставило вопрос: имеют ли бизнес-лидеры право превращаться в дипломатов? По информации RTS, руководители шести крупных компаний (MSC, Rolex, Mercuria, Partners Group, MKS и Richemont) якобы представили президенту США инвестиционные предложения и осыпали его подарками. Среди них были настенные золотые часы Rolex и «золотой слиток с гравировкой» стоимостью до 40 000 швейцарских франков (около 50 000 долларов). «Подобные действия частных компаний вызывают вопросы, возникают и подозрения в коррупции», — отмечает этот франкоязычный телеканал. В то же время, если строго следовать швейцарскому праву, данный вопрос не столь однозначен: необходимо ещё доказать, что подарки были вручены именно с прямым намерением добиться ответных услуг. «На основании текущей информации о встрече сделать окончательные выводы пока невозможно», — резюмирует RTS.

Политолог Людовик Ибер (Ludovic IbergВнешняя ссылка) сравнил происходящее с «почти библейской сценой: делегация, несущая золото, ладан и смирну младенцу Иисусу». По его словам, это демонстрация «жёсткой иерархии власти». Непосредственный результат может оказаться положительным, но Людовик Ибер все выражает обеспокоенность долгосрочными последствиями таких шагов: «Такого рода игра ставит под сомнение сам принцип демократии. Ни один из этих шести представителей бизнеса не обладает дипломатическим статусом, никого из них никто никуда не избирал. Те уступки, о которых шла речь в Овальном кабинете, теперь будут тенью висеть над остальными этапами переговоров. Министру экономики Ги Пармелену (Guy Parmelin) и министру финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) будет крайне сложно их просто проигнорировать».

Материалы по теме:

— Новость о возможном снижении тарифов — портал Swissinfo;

— Реакции швейцарских бизнес-лидеров и политиков на слухи о снижении тарифовВнешняя ссылка — телеканал SRF (нем.);

— «Подарки швейцарских руководителей и переговоры с Трампом вызывают вопросы» Внешняя ссылка— телеканал RTS (фр.);

— «Трамп, сигарная дипломатия и Швейцария» — газета Le Temps (фр., платный доступ)Внешняя ссылка.

Дональд Трамп называет изменение климата «обманом», но многие американцы смотрят на это иначе — они прибыли в Белен, чтобы изложить свою позицию. Keystone

Правительство США бойкотирует конференцию ООН по изменению климата (КС/COP30), проходящую в Бразилии. И хотя президент Дональд Трамп называет изменение климата «обманом», многие американцы смотрят на это иначе — и прибыли в Белен, чтобы изложить свою позицию.

В переговорах КС30, которые начались в понедельник и продлятся до 21 ноября 2025 года, участвуют представители более чем 190 стран. Они обсуждают, как можно активизировать глобальные усилия по защите климата и сократить выбросы парниковых газов, связанные со сжиганием угля, нефти и газа. «Но одного важного участника явно не хватает — президента США Дональда Трампа», — сообщило в среду швейцарское общественное радио SRF. Выступая в сентябре на Генеральной ассамблее ООН, Трамп заявил: «Ваши „климатические изменения“ — это величайший обман, когда-либо совершённый против человечества». В январе 2025 года, в свой первый день после возвращения в Белый дом, он сразу подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату.

«Трамп — главное отсутствующее лицо на мировой климатической конференции в Бразилии», — отмечает и швейцарская газета Blick. «Тем не менее он, вероятно, все равно окажет огромное влияние на переговоры в Белене. Выход США из Парижского соглашения ставит международное сообщество в сложное положение. Сторонники защиты климата надеются на чёткий сигнал против политики Трампа». При этом, как пишет Blick, когда речь идёт о климатической политике, Соединённые Штаты буквально превращаются в «разделённую нацию»: в знак протеста в КС30 участвуют более ста представителей американских штатов и муниципалитетов.

Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что приехал, чтобы показать: Калифорния становится лидером в области зелёных технологий. Этот штат входит в коалицию из 24 регионов и территорий, не только американских, но и зарубежных, взявших на себя обязательства по достижению амбициозных климатических целей. Гэвин Ньюсом также призвал международное сообщество не поддаваться влиянию президента США. «Трамп — это временное явление, и я надеюсь, что люди во всём мире помнят об этом», — цитирует его швейцарский новостной портал Watson.

Телеканал SRF в заключение отмечает, что Ньюсом и его коллеги не могут компенсировать отсутствие официальной делегации США на конференции. «Но они посылают чёткий сигнал: многие штаты мыслят иначе, чем администрация Трампа, в том числе — когда речь идёт о климате».

— «Калифорния противостоит Трампу на климатическом саммите в Бразилии»Внешняя ссылка — телеканал SRF (нем. яз.);

— «Мировому сообществу трудно выработать сильный сигнал против Трампа» Внешняя ссылка— газета Blick (нем. яз);

— Гэвин Ньюсом: «Трамп — лишь временное явление» Внешняя ссылка— портал Watson.

Следующий выпуск нашего обзора выйдет 20 ноября 2025 года. До встречи!

Если у вас есть комментарии или пожелания, напишите нам по адресу: english@swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Будьте в курсе событий, подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку!

Ищете простой способ быть в курсе новостей, связанных с США, причем на вашем родном языке, но с точки зрения Швейцарии?

Подпишитесь на наш бесплатный еженедельный информационный бюллетень и получайте прямо на свой электронный адрес краткие сводки самых важных политических, финансовых и научных новостей из США, о которых сообщают ведущие швейцарские СМИ.

👉Зарегистрируйтесь, введя свой адрес электронной почты в форму ниже!

Внешний контент Your subscription could not be saved. Please try again. Almost finished… We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you. *When you register, you will receive a welcome series and up to six updates per year. I consent to my data being used for the SWI swissinfo.ch newsletter. Subscribe

Выбор читателей Самое обсуждаемое