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Фрибур отметил 100 лет со дня рождения Жана Тэнгли

Город Фрибур отметил вековой юбилей самого шумного и необычного швейцарского художника.
Город Фрибур отметил вековой юбилей самого шумного и необычного швейцарского художника. Keystone-SDA

В это воскресенье улицы Фрибура заполнились звуками, движением и безудержной фантазией: город чествовал Жана Тэнгли (Jean Tinguely) — великого мастера так называемого кинетического искусства, родившегося здесь ровно сто лет назад.

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Юбилей художника, прославившегося своими шумными механическими скульптурами и парадоксальным чувством иронии, стал поводом для большого городского праздника под девизом «Творение». Праздничный день начался в 9. 00- Торжественное шествие проследовало затем через весь город начавшись на Boulevard de Pérolles, захватив центр Фрибура и завершившись в квартале Burgquartier.

В параде приняли участие художники, музыканты, уличные артисты, а также самодвижущиеся инсталляции и механизмы — ведь для Жана Тэнгли механическое движение всегда было формой художественного высказывания. Участие в празднике приняла и делегация Базеля — города, где художник провёл детство и где ныне располагается музей Жана ТэнглиВнешняя ссылка.

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Жан Тэнгли родился 22 мая 1925 года во Фрибуре, но уже в 1928 году его семья переехала в Базель. Художник скончался в 1991 году в Берне по причине проблем с сердцем. Сегодня его наследие напоминает, что искусство может быть не только созерцательным, но и праздничным, шумным, карнавальным.

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