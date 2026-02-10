Швейцарии запретили порнографию с «омоложенными» актёрами

Швейцария запретила порнографию с актёрами, сделанными похожими на несовершеннолетних с помощью цифровых технологий. Keystone-SDA

Швейцария запретила порнографию с актёрами, сделанными похожими на несовершеннолетних с помощью цифровых технологий

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss court rules porn films with digitally rejuvenated actors are illegal Читать далее Swiss court rules porn films with digitally rejuvenated actors are illegal

Italiano it TF: film porno con attori ringiovaniti digitalmente sono illegali Оригинал Читать далее TF: film porno con attori ringiovaniti digitalmente sono illegali

Федеральный суд Швейцарии (Bundesgericht, высшая судебная инстанция страны) признал незаконными порнографические изображения и видеоматериалы, в которых взрослым актёрам с помощью цифровой обработки придаётся внешность несовершеннолетних. Таким образом, суд подтвердил обвинительный приговор, ранее вынесенный судами кантона Цюрих.

Два года назад обвиняемый был приговорён к условному тюремному сроку и денежному штрафу за правонарушения, связанные с порнографией, изображением актов грубого насилия, а также за нарушение законодательства о наркотических средствах. В числе прочего ему вменялось размещение в своём Instagram-аккаунте видеоролика с актрисой, выглядевшей не достигшей совершеннолетия.

Как установило следствие, в действительности в этом видео снималась взрослая актриса, чья внешность была, однако, изменена с помощью цифровых технологий так, чтобы она выглядела как несовершеннолетняя. В опубликованном решении Федеральный суд напомнил, что Уголовный кодекс Швейцарии с 2014 года предусматривает наказание не только за «реальную» детскую порнографию, но и за так называемую «нереальную» — то есть полностью виртуальный контент. До настоящего времени суд не высказывался по поводу того, подпадает ли под уголовную ответственность фиктивная порнография, созданная с использованием цифровой обработки изображений реальных актёров.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Новые данные раскрывают связи Эпштейна со Швейцарией Этот контент был опубликован на Новые данные позволяют предположить, что Джеффри Эпштейн подыскивал себе для сексуальной эксплуатации молодых женщин в Цюрихе. Читать далее Новые данные раскрывают связи Эпштейна со Швейцарией

В материалах, сопровождавших законодательную реформу 2014 года, парламент указывал на сложность процесса анализа и ответа на вопрос, имеет ли данное изображение виртуальный характер. Законодатель, однако, исходил из того, что отказ от уголовного преследования такой «нереальной» порнографии мог бы серьёзно затруднить расследование и наказание случаев распространения реального запрещённого контента.

Суд в Лозанне отметил, в итоге, что доказать возраст актёров в делах, где задействованы цифровые методы обработки, не легче, чем в классических делах о детской порнографии. Более того, такие случаи могут оказаться даже сложнее, чем расследования, касающиеся анимационных изображений, которые уже запрещены действующим законодательством. В итоге Федеральный суд в Лозанне пришёл к выводу, что публикация порнографических материалов, в которых взрослым лицам с помощью цифровых технологий придаётся вид несовершеннолетних, подлежит уголовному преследованию наравне с полностью виртуальным контентом.

Показать больше

Показать больше Демография Швейцария урежет финансирование профилактики вензаболеваний Этот контент был опубликован на Несмотря на увеличение числа венерических заболеваний Швейцария сокращает финансирование программ профилактики ИППП. Читать далее Швейцария урежет финансирование профилактики вензаболеваний

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch