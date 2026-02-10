Швейцарии запретили порнографию с «омоложенными» актёрами
Швейцария запретила порнографию с актёрами, сделанными похожими на несовершеннолетних с помощью цифровых технологий
Федеральный суд Швейцарии (Bundesgericht, высшая судебная инстанция страны) признал незаконными порнографические изображения и видеоматериалы, в которых взрослым актёрам с помощью цифровой обработки придаётся внешность несовершеннолетних. Таким образом, суд подтвердил обвинительный приговор, ранее вынесенный судами кантона Цюрих.
Два года назад обвиняемый был приговорён к условному тюремному сроку и денежному штрафу за правонарушения, связанные с порнографией, изображением актов грубого насилия, а также за нарушение законодательства о наркотических средствах. В числе прочего ему вменялось размещение в своём Instagram-аккаунте видеоролика с актрисой, выглядевшей не достигшей совершеннолетия.
Как установило следствие, в действительности в этом видео снималась взрослая актриса, чья внешность была, однако, изменена с помощью цифровых технологий так, чтобы она выглядела как несовершеннолетняя. В опубликованном решении Федеральный суд напомнил, что Уголовный кодекс Швейцарии с 2014 года предусматривает наказание не только за «реальную» детскую порнографию, но и за так называемую «нереальную» — то есть полностью виртуальный контент. До настоящего времени суд не высказывался по поводу того, подпадает ли под уголовную ответственность фиктивная порнография, созданная с использованием цифровой обработки изображений реальных актёров.
Читайте также:
Показать больше
Новые данные раскрывают связи Эпштейна со Швейцарией
В материалах, сопровождавших законодательную реформу 2014 года, парламент указывал на сложность процесса анализа и ответа на вопрос, имеет ли данное изображение виртуальный характер. Законодатель, однако, исходил из того, что отказ от уголовного преследования такой «нереальной» порнографии мог бы серьёзно затруднить расследование и наказание случаев распространения реального запрещённого контента.
Суд в Лозанне отметил, в итоге, что доказать возраст актёров в делах, где задействованы цифровые методы обработки, не легче, чем в классических делах о детской порнографии. Более того, такие случаи могут оказаться даже сложнее, чем расследования, касающиеся анимационных изображений, которые уже запрещены действующим законодательством. В итоге Федеральный суд в Лозанне пришёл к выводу, что публикация порнографических материалов, в которых взрослым лицам с помощью цифровых технологий придаётся вид несовершеннолетних, подлежит уголовному преследованию наравне с полностью виртуальным контентом.
Показать больше
Швейцария урежет финансирование профилактики вензаболеваний
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.