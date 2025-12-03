The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новости

Швейцарии следует улучшать преподавание языков

Швейцарии необходимо активнее инвестировать в преподавание языков. Такое мнение выразили кантональные министры образования.
Швейцарии необходимо активнее инвестировать в преподавание языков. Такое мнение выразили кантональные министры образования.

Швейцарии необходимо активнее инвестировать в преподавание иностранных языков. Такое мнение выразила постоянная Конференция министров образования кантонов (Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz / EDK).

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo

По её словам, раннее знакомство школьников со вторым национальным языком и культурой других языковых регионов имеет особое значение, ведь Швейцария — это «политическая нация» (Willensnation). Как подчёркивается в пресс-коммюнике, опубликованном по итогам ежегодного заседания EDK в Люцерне, обучение языкам является важным условием поддержания высокой конкурентоспособности страны.

Все школьницы и школьники, отмечается в документе, должны иметь возможность получать качественное образование, зная как другие национальные языки, так и английский. По итогам своего заседания EDK приняла специальное заявление о необходимости межрегиональной координации в области преподавания языков.

Парламент кантона Цюрих считает, что начало преподавания в школах французского языка следует перенести на более поздние сроки.

Когда надо начинать учить французский?

Парламент кантона Цюрих считает, что начало преподавания в школах французского языка следует перенести на более поздние сроки.

Читать далее Когда надо начинать учить французский?

Поводом послужили результаты проверки уровня базовых компетенций учащихся средних школ по второму иностранному (национальному) языку, которые показали необходимость корректировки образовательных целей и учебных планов. По мнению Постоянного Совещания министров образования кантонов (EDK), языковое обучение следует активизировать, в частности за счёт расширения программ обмена между различными языковыми регионами страны.

Для справки: в Швейцарии нет понятия «государственный язык» — вместо него используется термин «национальные языки» (Landessprache). К ним относятся немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Три первых являются официальными на федеральном уровне, а ретороманский используется в официальном общении с его носителями на региональном уровне. Понятие «государственный язык» не применяется из-за федеративного устройства страны: каждый кантон сам определяет свои официальные языки.

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Ранний французский снова оказался в швейцарских школах под вопросом. А что будет с национальным единством Швейцарии?

Швейцарская политика

Цюрих против раннего французского: под угрозой единство Швейцарии?

Ранний французский снова оказался в швейцарских школах под вопросом. А что будет с национальным единством Швейцарии?

Читать далее Цюрих против раннего французского: под угрозой единство Швейцарии?

