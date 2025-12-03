Швейцарии следует улучшать преподавание языков
Швейцарии необходимо активнее инвестировать в преподавание иностранных языков. Такое мнение выразила постоянная Конференция министров образования кантонов (Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz / EDK).
По её словам, раннее знакомство школьников со вторым национальным языком и культурой других языковых регионов имеет особое значение, ведь Швейцария — это «политическая нация» (Willensnation). Как подчёркивается в пресс-коммюнике, опубликованном по итогам ежегодного заседания EDK в Люцерне, обучение языкам является важным условием поддержания высокой конкурентоспособности страны.
Все школьницы и школьники, отмечается в документе, должны иметь возможность получать качественное образование, зная как другие национальные языки, так и английский. По итогам своего заседания EDK приняла специальное заявление о необходимости межрегиональной координации в области преподавания языков.
Читайте также:
Показать больше
Когда надо начинать учить французский?
Поводом послужили результаты проверки уровня базовых компетенций учащихся средних школ по второму иностранному (национальному) языку, которые показали необходимость корректировки образовательных целей и учебных планов. По мнению Постоянного Совещания министров образования кантонов (EDK), языковое обучение следует активизировать, в частности за счёт расширения программ обмена между различными языковыми регионами страны.
Для справки: в Швейцарии нет понятия «государственный язык» — вместо него используется термин «национальные языки» (Landessprache). К ним относятся немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Три первых являются официальными на федеральном уровне, а ретороманский используется в официальном общении с его носителями на региональном уровне. Понятие «государственный язык» не применяется из-за федеративного устройства страны: каждый кантон сам определяет свои официальные языки.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Цюрих против раннего французского: под угрозой единство Швейцарии?
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.