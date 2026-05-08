Швейцарская разведка откроет доступ к досье Менгеле
Федеральная разведывательная служба Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) разрешит ознакомиться с досье нацистского преступника Йозефа Менгеле.
Менгеле получил прозвище «Ангел смерти» из-за бесчеловечных экспериментов над узниками концлагеря Освенцим. После Второй мировой войны он бежал в Южную Америку, но один раз вернулся в Европу в качестве туриста и тогда же побывал в Швейцарии. Недавно несколько швейцарских парламентариев потребовали от правительства подробнее изучить этот эпизод и выяснить обстоятельства пребывания Менгеле в стране.
Швейцарское досье Менгеле уже изучала так называемая Комиссия Бержье (Bergier-Kommission). Её создало швейцарское правительство в 1996 году для расследования роли швейцарских банков в работе с активами жертв Холокоста и их семей. Однако в декабре 2001 года Федеральный совет решил вновь закрыть доступ к досье Менгеле. Документы передали в Федеральный архив Швейцарии (Schweizerisches Bundesarchiv), но доступ к ним оставался закрытым. До сих пор Федеральная разведывательная служба отклоняла все запросы на ознакомление с этим досье.
Последний отказ был вынесен в феврале 2026 года, после чего заявитель подал жалобу в Федеральный административный суд. В Федеральной разведывательной службе смену своей позиции объяснили «новой ситуацией», выявленной после переоценки дела. Теперь заявитель получит доступ к досье, однако условия и процедура ознакомления с документами ещё должны быть определены. Эти же условия будут применяться и при будущих запросах на ознакомление с досье Менгеле.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
