Швейцарская синематека отдаст дань памяти Роберту Редфорду

Фонд Cinémathèque suisse в Лозанне готовит масштабную ретроспективу Роберта Редфорда, предлагая пока посмотреть семь его знаковых фильмов.

Фонд Cinémathèque suisse Внешняя ссылка в Лозанне готовит масштабную ретроспективу Роберта Редфорда, предлагая пока посмотреть семь его знаковых фильмов.

Швейцарская национальная синематека Cinémathèque suisse отдаёт дань памяти американскому актёру и режиссёру Роберту Редфорду, скончавшемуся в сентябре 2025 года. Фонд готовит его масштабную ретроспективу, предлагая пока посмотреть семь его знаковых фильмов.

В Cinémathèque suisse поясняют, что для того, чтобы составить программу кинопоказов, действительно соответствующую исключительной художественной и человеческой карьере Редфорда, потребовалось гораздо больше времени. Поэтому в ближайшие недели на экране фонда будут показаны его самые знаковые работы, а к более широкой и продуманной ретроспективе синематека планирует вернуться позднее.

Роберт Редфорд был одним из первых крупных актёров своего поколения, занявшихся ещё и режиссурой. В своих актерских и режиссерских работах он, обращаясь к ключевым архетипам американской культуры, последовательно отстаивал темы, которые считал принципиальными — среди них защита окружающей среды и поддержка независимого кино. За свою карьеру он снялся более чем в 50 фильмах, сам поставил девять картин.

Фонд Cinémathèque suisse уже показал фильм «Обыкновенные люди» (Ordinary People, 1980), режиссёрский дебют Редфорда, получивший четыре премии «Оскар». 27 декабря 2025 года за ним последовала картина «Иеремия Джонсон» (Jeremiah Johnson, 1972) Сидни Поллака, одна из самых любимых ролей актёра. В январе и феврале 2026 года цикл продолжится ещё пятью фильмами актера, чья карьера охватывает более шести десятилетий.

Среди них — «Афера» (The Sting, 1974), где Роберт Редфорд вновь сыграл вместе с Полом Ньюманом, «Вся президентская рать» (All The President’s Men, 1976), снявшись в котором Редфорд вскрыл особенности характера человека, убежденно сражающегося за высшие идеалы, и «Великий Гэтсби» (The Great Gatsby, 1974), в котором на первом плане оказались элегантность и сдержанность его актёрской манеры.

В 1998 году Редфорд поставил и сыграл главную роль в фильме «Заклинатель лошадей» (The Horse Whisperer), в котором выразил свою любовь к лошадям. Завершит программу 1 марта 2026 года один из самых успешных фильмов в его карьере, картина Сидни Поллака «Из Африки» (Out of Africa, 1985), где Роберт Редфорд снялся вместе с Мэрил Стрип.

