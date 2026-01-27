Учёные нашли новый подход к лечению симптомов шизофрении

Ученые из Женевы обнаружили в мозге неожиданный механизм, который даёт людям с шизофренией новую надежду. Keystone-SDA

Исследователи из Женевы обнаружили в мозге неожиданный механизм, который даёт людям с шизофренией новую надежду. Как выяснилось, мозжечок может влиять на то, насколько сильно у пациентов выражены такие симптомы, как утрата мотивации и сниженная способность испытывать удовольствие.

3 минут

Шизофрения известна прежде всего такими симптомами, как бред и галлюцинации. Однако, как сообщил недавно Женевский университет (Université de Genève, UNIGE), это заболевание нередко сопровождается ещё и ярко выраженной апатией, ангедонией (снижением способности испытывать удовольствие) и нарастающей социальной самоизоляцией. Но для этой группы симптомов эффективного лечения пока не придумано.

В исследовании, опубликованном в журнале Biological Psychiatry, учёные Женевского университета и Женевской университетской клиники (Hôpitaux universitaires de Genève, HUG) показали, что центральную роль в формировании таких симптомов играет мозжечок. Чем лучше он регулирует систему вознаграждения, тем слабее выражены утрата мотивации и социальная самоизоляция. Если же этот регулирующий механизм перестает работать надлежащим образом, то такие симптомы начинают усиливаться. По словам ученых, этот вывод важен не только для науки, но и для конкретной практики.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Инновации в здравоохранении Электрический импульс: возвращение нейростимуляции в психиатрию Этот контент был опубликован на В ситуации отсутствия новых методов лечения психических расстройств в клиническую практику возвращаются давно известные подходы. Читать далее Электрический импульс: возвращение нейростимуляции в психиатрию

Сама система вознаграждения расположена глубоко в мозге и плохо доступна для терапевтического воздействия. Мозжечок же находится непосредственно под сводом черепа, что делает его потенциальной мишенью для неинвазивного лечения, например, для нейростимуляции магнитными импульсами. Подобный метод уже применяют при депрессии. В Женеве сейчас идёт клиническое исследование, в рамках которого ученые надеются ответить на вопрос, может ли целенаправленная стимуляция мозжечка помочь и людям с шизофренией.

Показать больше Дебаты Ведёт: Айлин Эльчи Как в вашей стране лечат психические заболевания? Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера? Присоединяйтесь к дискуссии 12 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

В исследовании участвуют пациентки и пациенты, которые, даже несмотря на медикаментозную терапию, продолжают страдать от ярко выраженной утраты мотивации и от социальной самоизоляции. Приведёт ли стимуляция мозжечка к заметным улучшениям в их повседневной жизни? Это должно проясниться в ближайшие годы. Первые результаты исследования ожидаются в 2028 году.

Показать больше

Показать больше Большинство швейцарцев ценит психическое здоровье Этот контент был опубликован на «Именно поэтому важно объяснять людям, что обращаться за поддержкой — это нормально», — подчёркивает Фонд Gesundheitsförderung Schweiz. Читать далее Большинство швейцарцев ценит психическое здоровье

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch