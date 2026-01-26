The Swiss voice in the world since 1935
Новости

В старом центре Цюриха сгорел исторический особняк

Историческое здание в Линденхофе в Цюрихе сгорело
В ночь на понедельник в старом центре Цюриха в популярном у туристов районе площади Линденхоф (Lindenhof) полностью выгорело историческое здание. Keystone-SDA

В ночь на понедельник в старом центре Цюриха в популярном у туристов районе площади Линденхоф (Lindenhof) полностью выгорело историческое здание. Как сообщило местное ведомство по чрезвычайным ситуациям (Schutz und Rettung Zürich), материальный ущерб значителен, но пострадавших нет.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo

Речь идёт, как сообщается, о здании масонской ложи Modestia cum Libertate. Жители соседних домов в большинстве случаев смогли самостоятельно выйти на улицу и занять безопасную дистанцию. Сигнал о возгорании поступил в ситуационный диспетчерский центр города вскоре после 01:00 ночи в понедельник 26 января 2026 года.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания, в итоге возгорание удалось взять под контроль и в основном ликвидировать. Работы по окончательному проливу здания, а также по расчистке и разбору поврежденных конструкций, как ожидается, продолжатся в течение всего дня понедельника. На данный момент спасатели не могут ничего сообщить о том, что стало причиной пожара.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

