В старом центре Цюриха сгорел исторический особняк
В ночь на понедельник в старом центре Цюриха в популярном у туристов районе площади Линденхоф (Lindenhof) полностью выгорело историческое здание. Как сообщило местное ведомство по чрезвычайным ситуациям (Schutz und Rettung Zürich), материальный ущерб значителен, но пострадавших нет.
Речь идёт, как сообщается, о здании масонской ложи Modestia cum Libertate. Жители соседних домов в большинстве случаев смогли самостоятельно выйти на улицу и занять безопасную дистанцию. Сигнал о возгорании поступил в ситуационный диспетчерский центр города вскоре после 01:00 ночи в понедельник 26 января 2026 года.
Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания, в итоге возгорание удалось взять под контроль и в основном ликвидировать. Работы по окончательному проливу здания, а также по расчистке и разбору поврежденных конструкций, как ожидается, продолжатся в течение всего дня понедельника. На данный момент спасатели не могут ничего сообщить о том, что стало причиной пожара.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
