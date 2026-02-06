Противники SRG-инициативы имеют вдвое больший бюджет
Противники инициативы «200 франков достаточно» располагают значительно более крупными финансовыми ресурсами для целей агитационной кампании, чем её инициаторы и сторонники.
Как следует из опубликованных Федеральным финансово-аудиторским ведомством Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle, EFK) данным, на которые ссылается телеканал SRFВнешняя ссылка, лагерь противников идеи «уполовинить» бюджет общественных СМИ страны задекларировал бюджет, примерно вдвое превышающий финансовые возможности сторонников этой законодательной инициативы.
Согласно этому отчёту, противники инициативы «200 франков достаточно» указали свои доходы в размере 3,88 миллиона франков. Её сторонники располагают суммой в 1,89 миллиона, что составляет менее половины средств, задекларированных их оппонентами. Более половины бюджета лагеря противников «SRG-инициативы» формируется за счёт средств из бюджета левой Социал-демократической партии Швейцарии (SP) и объединения «Суверенные медиа Швейцарии» (Souveräne Medien Schweiz).
Оставшаяся часть финансовых средств поступает из бюджетов таких общественных объединений, как «Спасём наше кино» («Unsere Filme retten»), альянс Pro Medienvielfalt, Швейцарский музыкальный совет (Schweizer Musikrat), «Спортивный комитет против инициативы о сокращении вдвое (бюджета общественных СМИ)» (Sportkomitee gegen die Halbierungsinitiative), Фонд прямой демократии (Stiftung für direkte Demokratie) и движение Operation Libero.
Лагерь сторонников этой инициативы получает более трёх четвертей своего бюджета от инициативной группы «200 франков достаточно» (IG SRG-Initiative «200 Franken sind genug»). Эта группа сформирована преимущественно из представителей правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), молодёжного крыла партии «Либералы» (Jungfreisinnige) и Швейцарского союза ремесленников и предпринимателей (Schweizerischer Gewerbeverband).
Последний, наряду с нишевой правой партией Федерально-демократический союз (Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU) и Объединением предприятий малого и среднего бизнеса кантона Цюрих (KMU- und Gewerbeverband des Kantons Zürich), также предоставляют на цели политической борьбы дополнительные финансовые средства, однако в сравнительно меньшем объёме.
По другим вопросам, вынесенным на голосование 8 марта, задекларированные бюджеты агитационных кампаний оказались существенно ниже. Так, противники инициативы в пользу создания «Климатического фонда» (Klimafonds-Initiative), прежде всего альянс «Нет климатическому долговому фонду» («Nein zum Klima-Schuldenfonds»), располагает финансовыми средствами в размере 1,39 миллиона франков.
Сторонники этой инициативы задекларировали 0,65 миллиона франков, поступивших из бюджетов Социал-демократической партии Швейцарии, «Зелёной партии Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS) и самого инициативного комитета. В рамках политической борьбы вокруг предложения о введении индивидуального налогообложения (Individualbesteuerung) сторонники этой идеи задекларировали бюджет в размере 0,55 миллиона франков. Противники данной инициативы, главным образом Швейцарская народная партия и партия «Центр» (Die Mitte), располагают суммой около 0,39 миллиона франков, распределённой между ними примерно поровну.
По инициативе, связанной с предложением закрепить в Конституции наличные деньги (Bargeld-Vorlage), данные в EFK на данный момент ещё не поступали. Напомним, что начиная с 2023 года Федеральное финансово-аудиторское ведомство Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle / EFK) отвечает за обеспечение полной прозрачности в сфере финансирования политических кампаний. Организации и инициативные комитеты, расходующие на агитационную деятельность в совокупности более 50 000 франков, обязаны раскрывать источники этих средств. Пожертвования в размере свыше 15 000 франков подлежат обязательной публикации с указанием имени донора: EFK принимает все соответствующие сообщения, проверяет их и публикует в установленном порядке.
Дисклеймер: портал швейцарского иновещания Swissinfo (бывшее «Швейцарское международное радио») входит в состав медиахолдинга SRG SSR в качестве автономного подразделения.
