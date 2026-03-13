Число вывезенных в Россию украинских детей «невозможно точно установить»

Keystone-SDA

Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине (International Independent Commission of Inquiry on Ukraine) заявила, что общее число украинских детей, депортированных в Россию, точно установить невозможно. В четверг, 12 марта, в Женеве комиссия также выразила сожаление в связи с тем, что Россия не ответила на её запросы по этой теме.

«Назвать точную цифру таких депортаций сейчас невозможно», — заявил журналистам председатель комиссии Эрик Мёсе (Erik Møse). Во вторник, 10 марта, комиссия представила новый доклад. Его авторы — трое следователей, не выступающих от имени Организации Объединённых Наций. Впервые они пришли к выводу, что депортация, насильственное перемещение и насильственное исчезновение детей представляют собой деяния, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Следователям удалось подтвердить 1205 таких случаев. Однако они убеждены, что с начала войны в Россию были вывезены несколько тысяч детей. Украинские власти оценивают их число примерно в 20 тысяч. В своём докладе комиссия указывает, что руководящую роль в этих депортациях играл «высший уровень российского государства», включая президента России Владимира Путина (Vladimir Putin), а также структуры, напрямую ему подчинённые. Именно по этому делу Международный уголовный суд (International Criminal Court, ICC) выдал в 2023 году ордер на арест Владимира Путина.

Белорусский Красный Крест осудили за депортацию украинских детей

Украина, военные преступления и Владимир Путин

Во вторник, 10 марта, был опубликован и другой, более обширный доклад комиссии. В нём среди причастных названа и уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. В её отношении Международный уголовный суд также выдал ордер на арест. По данным комиссии, к этому делу причастны также несколько министерств, Следственный комитет России, вице-спикер нижней палаты парламента, региональные власти, а также администрации на территориях востока Украины, оккупированных российской армией.

Кроме того, трое следователей заявили о нарушениях, допущенных российскими военнослужащими. Такой вывод был сделан после того, как комиссия заслушала показания 85 дезертировавших солдат. Речь, в частности, шла и о внесудебных казнях. По словам одного из членов комиссии Пабло де Грейффа (Pablo de Greiff), комиссия «сделает всё возможное, чтобы составить список лиц, ответственных» за преступления, совершённые во время войны в Украине. «Это ещё один вопрос, над которым мы будем продолжать работать», — добавил Пабло де Грейфф, имея в виду военачальников, причастных к этим нарушениям.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

Дети в Украине: излечимы ли травмы?

