Праздник Святого Николая во Фрибуре собрал 30 000 человек

В минувшую субботу в городе прошёл ежегодный праздник в честь небесного покровителя Фрибура: торжество, сочетающее духовные традиции и старинные городские обряды.

В субботний вечер 6 декабря более 30 000 человек приняли участие в ежегодном торжестве в честь Святого Николая — небесного покровителя Фрибура и хранителя его духовного наследия. Праздник, объединяющий церковную традицию и старинные городские обычаи, вновь стал важным событием в жизни общины.

После традиционной процессии по историческим улицам города Святой Николай, сопровождаемый своей свитой, прибыл к Кафедральному собору, под сводами которого он обратился к собравшимся с получасовым пастырским словом. В своей речи он напомнил о христианском призвании к миротворчеству и подчеркнул, что стремление к миру — это одновременно дар и труд, порученный всем народам.

«Даже Швейцария, которая так дорожит своей нейтральностью, не всегда находила верные слова, чтобы укреплять мир», — сказал он в своём обращении. Святой Николай также призвал к заботе о ближних и выразил обеспокоенность темами, волнующими жителей кантона: «Здесь сокращают, там отменяют, повсюду экономят. Пожалуй, пришло время напомнить ответственным лицам о значении слова „солидарность“», — подчеркнул он.

В обращении Св. Николая прозвучали и другие важные для общины темы — удорожание страховых медицинских полисов, а также юбилей Жана Тэнгли (Jean Tinguely), широко почитаемого художника, чьё творчество стало частью культурного наследия региона.

Речь Святого Николая транслировалась на большой экран на Rathausplatz, что позволило быть сопричастными празднику тем, кто не смог попасть в собор. Празднование продолжилось в воскресенье «семейным днём», который традиционно собирает горожан разных поколений вокруг духовного наследия святого покровителя города.

