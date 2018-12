Arturo Bris llegó a Suiza en 2006 como profesor de finanzas del IMD Business SchoolEnlace externo, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, después de una estancia en Estados Unidos donde impartió clases de finanzas corporativas en la Yale School of Management. Su investigación se ha centrado sobre todo en temas de gobierno corporativo, regulación financiera y evaluación internacional.

La ciencia en Suiza habla españolEnlace externo, una serie sobre científic@s español@s y latinoamerica@s en este país.

Fin del recuadro

Desde el 2014 es director del IMD World Competitiveness CenterEnlace externo, donde este año celebró el 30 aniversario de la publicación IMD World Competitiveness YearbookEnlace externo, reconocido como uno de los informes líderes en el mundo en cuanto a competitividad de los países, entre los que Suiza volvía a estar en 2018 entre los primeros cinco.

En este ranking la competitividad digital tiene cada vez mayor relevancia, según sus propias palabras: “El gobierno de Tailandia hace tres meses anunció que un objetivo de su política digital es figurar entre los 10 primeros países del ranking de competitividad digital de IMD”. Para elaborar este ranking cuenta con un equipo de 8 personas que investigan 340 criterios distintos basados en datos recogidos por 55 centros asociados repartidos por todo el mundo.

Los temas de investigación que más le interesan son la competitividad, el desarrollo financiero y la macroeconomía. Le apasiona dar clases y durante el tiempo que pasó en Yale recibió dos veces el galardón de “Mejor Profesor”. Es además consultor para empresas tanto en Europa, como en Estados Unidos

Sus artículos científicos se han publicado en revistas internacionales como el Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Business, entre otros. En 2018 ha publicado un libro junto con Redmer Huzinga, BlockchangeEnlace externo, sobre cómo sobrevivir a la criptoeconomía. Participa a menudo en conferencias internacionales y es un invitado asiduo en los medios.

Suele ir a trabajar en bicicleta y aprovecha los vuelos durante sus múltiples viajes para escribir y leer. En su tiempo libre le gusta tocar el bajo con la banda que han formado profesores y alumnos en el IMD.



Neuer Inhalt Horizontal Line