Basilea, Federer se consagra por segunda vez 'en casa'

Otro trofeo más en la colección de Roger Federer. (Keystone)

Roger Federer defendió con éxito el título conquistado el año pasado en el torneo 'Swiss Indoors'. El tenista suizo batió este domingo (28.10.) al finlandés Jarkko Nieminen en dos sets.

Tras esta victoria queda establecido que Federer cerrará la temporada 2007 a la cabeza de la clasificación mundial. Roger Federer se consagra por cuarto año consecutivo como el número uno.

Federer pone mucho empeño en quedar bien en Basilea, su ciudad natal, si bien el número uno del mundo sólo consiguió adjudicarse el torneo suizo el año pasado, tras varios intentos fallidos.



Ahora, sin embargo, parece determinado a que nadie se lo arrebate. Este domingo (28.10.), volvió a jugar ante 'los suyos': Federer dejó pocas opciones a Karkko Nieminen, número 29 del mundo, y le ganó en dos sets: 6:3 y 6:4. El partido duró apenas 61 minutos y pasará a la historia del 'Swiss Indoors' como la final más breve.



"Magnífico, es realmente divertido jugar en este escenario", declaró al término del partido Federer, visiblemente emocionado por el caluroso apoyo del público que aplaudió no sólo sus proezas tenísticas, sino también sus declaraciones.



A quienes le preguntaron si para él las victorias se han convertido en una droga, Federer respondió con un 'no'. "Jugar al tenis y ser el número uno siempre fue mi sueño, pero sé perfectamente que en la vida hay cosas más importantes que ganar un torneo".



Y aunque siempre es una alegría ganar un torneo, "sé que llegará el día en que ya no seré el mejor. Pero ahora disfruto el éxito. Gané en Basilea y comenzaré el 2008 como número uno mundial".



De hecho, el objetivo principal de Federer en Basilea no eran los 120.000 euros del premio, sino consolidar su posición como líder del tenis mundial. Su principal adversario, Rafael Nadal, no podrá arrebatarle el liderazgo en la clasificación, ni siquiera ganando los torneos de París-Bercy y Shangai (Masters).



Por cuarto año consecutivo, Federer termina la temporada como número uno. Desde 1973, cuando se introdujo la clasificación mundial, sólo Jimmy Connors, John McEnroe y Pete Sampras lo consiguieron.

Nieminen no pudo hacer nada contra Federer

El resultado del partido fue una sorpresa. Antes del torneo de Basilea, el tenista finlandés (26 ATP) se había enfrentado a Federer en siete ocasiones, sin conseguir ganarle un solo set.



Pese a su ventaja sobre el suizo en los dos primeros turnos de servicio de Federer, Nieminen no logró anotarse los puntos decisivos. "Hice todo lo que pude, pero no hay manera de ganarle", comentó el finlandés. "Comencé mal y luego fue difícil remontar el partido, aunque en el segundo set jugué mejor".



De hecho, Nieminen tuvo la oportunidad de remontar el marcador a 0:2 en el transcurso del segundo set, pero Federer supo adjudicarse la pelota de break. Después de conseguir sin demasiados esfuerzos el 4:4, el suizo logró arrebatar el servicio a su contrincante. La victoria ya estaba a la vista.

Amarga derrota para Patty Schnyder

Este domingo, también jugó la mejor de las tenistas helvéticas. Pero a diferencia de Federer en Basilea, Patty Schnyder no consiguió anotarse una victoria en Linz, Austria.



La suiza, número 17 en la clasificación mundial del tenis femenino, perdió por 4:6 y 2:6 frente a Daniela Hantuchova. La eslovaca, de 24 años y número 28 del mundo, derrotó por cuarta vez consecutiva a Patty Schnyder.



Para la tenista de Basilea, Linz fue la última cita de una temporada en la que no ha podido alcanzar los objetivos que se había fijado. Schnyder disputó dos finales, pero no las ganó. Y por el momento no parece estar en condiciones de entrar en el grupo de las diez mejores tenistas del mundo. Patty Schnyder fue una de las 'top 10' en los años 2005 (número 7) y 2006 (número 9).



Roger Federer Nacido en 1981, Roger Federer encabeza la clasificación ATP – el circuito mundial del tenis masculino – desde febrero de 2004.



Por tercera vez consecutiva, la Federación Internacional de Tenis le ha declarado el mejor jugador del año.



En 2007 el tenista suizo ganó siete títulos. Tres de ellos en torneos del Grand Slam (Australia, Wimbledon, Abierto de Estados Unidos).



Hasta la fecha, Federer ha ganado 52 torneos ATP.



El único de los cuatro torneos del Grand Slam que aún no ha logrado ganar es el Roland Garros, de París.



Roger Federer es embajador de UNICEF desde abril de 2006. Fin del recuadro

