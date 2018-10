Derechos de autor

XXX aniversario del Instituto Paul Scherrer Marie Vuilleumier 22 de octubre de 2018 - 15:03 Investigadores de todo el mundo acuden desde hace 30 años a la campiña de Argovia para aprovechar las instalaciones y los conocimientos únicos del Instituto Paul Scherrer. Entre Villigen y Würenlingen, dos poblados del cantón de Argovia, se encuentra el mayor instituto de investigación suizo sobre ciencias naturales y ciencias de la ingeniería. Rodeado de campos y bosques, construido a ambos lados de las orillas del río Aar, el Instituto Paul Scherrer goza de reconocimiento mundial por su investigación científica de vanguardia desde hace tres décadas. El centro fue creado el 1º de enero de 1988, gracias a la fusión del Instituto Federal de Investigación en Reactores y el Instituto Suizo de Investigación Nuclear. Se concentra en tres áreas: materia y materiales, con el estudio de la estructura interna de diferentes sustancias; energía y medio ambiente, con el desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles, así como ser humano y salud, con el examen de las causas de las enfermedades y el desarrollo de tratamientos. Paul Scherrer (1890-1969) nació y creció en San Gall. Estudió matemáticas y física en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) y en las Universidades de Königsberg y Göttingen. En 1920, cuando apenas tenía 30 años, Paul Scherrer fue nombrado profesor de física en la EPFLZ y luego director del instituto que transformó en el Centro Internacional de Investigación de Física Nuclear. Participó en la fundación del CERN en Ginebra en 1954 y luego en la creación del Reaktor AG en Würenlingen, que en 1960 fue incorporado al Instituto Suizo de Investigación Nuclear (Instituto Paul Scherrer desde 1988). Instalaciones únicas en el mundo Gracias a su infraestructura y sus conocimientos, el Instituto Paul Scherrer ha permitido, por ejemplo, el desarrollo de nuevos medicamentos contra la leucemia, un dispositivo más preciso para detectar el cáncer de mama, catalizadores para reducir las emisiones nocivas de los motores y sistemas de filtración para limitar la liberación de sustancias radiactivas. El instituto se caracteriza por sus gigantescas instalaciones que se extienden sobre una superficie de más de 350 000 metros cuadrados, y algunas de ellas son únicas en el mundo. La fuente de neutrones por espalación (SINQ), inaugurada en 1996, tiene la capacidad de atravesar metales y estudiar nuevos materiales, especialmente en el campo de los superconductores y las memorias de computadora. El sincrotrón fuente luminosa suiza (SLS) fue puesto en servicio en 2001 y ofrece a los investigadores la posibilidad de “perforar” materiales para determinar la composición detallada de estructuras extremadamente pequeñas. A la vanguardia en tratamiento de tumores El láser de rayos X SwissFEL es la creación más reciente del Instituto Paul Scherrer. Fue inaugurado en 2016 y se prevé que estará a disposición de los investigadores para principios de 2019. Esta instalación genera cortas impulsiones de rayos X que permiten determinar la estructura detallada de las proteínas vitales o seguir procesos muy rápidos como la aparición de nuevas moléculas durante reacciones químicas. El Scherrer también opera la única instalación suiza para el tratamiento con protones de cánceres específicos: la terapia de protones. Esta técnica permite destruir los tumores de manera selectiva y al mismo tiempo preservar casi por completo los tejidos sanos circundantes. Todas estas instalaciones de vanguardia atraen a científicos del mundo entero: tres cuartas partes de los investigadores del instituto proceden del extranjero. El presupuesto anual del centro es de aproximadamente 390 millones de francos, financiado principalmente por la Confederación Suiza.