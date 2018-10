Seit 30 Jahren reisen Forscher aus aller Welt in eine ländliche Region im Kanton Aargau, um die einzigartigen Möglichkeiten und das Know-how des Paul Scherrer Instituts zu nutzen.

Zwischen Villigen und Würenlingen liegt die grösste Schweizer Forschungseinrichtung für Natur- und Ingenieurwissenschaften. Umgeben von Feldern und Wäldern, zu beiden Seiten des Aare-Ufers gelegen, geniesst das Paul Scherrer Institutexterner Link (PSI) weltweit einen Ruf für wissenschaftliche Spitzenforschung.

Das Zentrum entstand am 1. Januar 1988 durch die Fusion der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Reaktorforschung und der Schweizerischen Forschungsanstalt für Kernforschung. Es konzentriert sich auf drei Bereiche: Materie und Material, Mensch und Gesundheit sowie Energie und Umwelt. Durch Grundlagen- und angewandte Forschung wird im Institut an nachhaltigen Lösungen für zentrale Fragen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft geforscht.



Paul Scherrer (1890-1969) ist in St. Gallen geboren und aufgewachsen. Er studierte Mathematik und Physik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) sowie an den deutschen Universitäten Königsberg und Göttingen. 1920, im Alter von nur 30 Jahren, wurde Paul Scherrer zum Professor für Physik an der ETH Zürich und dann zum Direktor des Instituts ernannt, das er zu einem Internationalen Forschungszentrum für Kernphysik entwickelte. Er war an der Gründung des CERN in Genf 1954 und später an der Gründung der Reaktor AG in Würenlingen beteiligt, die 1960 in das Schweizerische Institut für Kernforschung (seit 1988 Paul-Scherrer-Institut) integriert wurde.

