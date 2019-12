Switzerland returns pre-Colombian treasures to Peru

Suiza devuelve a Perú tesoros precolombinos 20 de diciembre de 2019 - 12:54 Suiza devolvió a Perú 48 piezas precolombinas de un valor "inestimable" que habían sido introducidas ilegalmente en Suiza y que fueron descubiertas en las instalaciones del puerto franco de Ginebra en 2016. El tesoro precolombino consistía en 24 objetos de cerámica y 24 figuritas de madera. La persona que lo detentaba lo había descrito en su inventario como objetos personales de madera. Las pruebas confirmaron que se trataba de objetos precolombinos de la civilización Chancay, en la región costera del Perú, que datan de entre 1200 y 1470 d.C. Estas piezas figuran en la lista roja de antigüedades peruanas en peligro establecida por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Están protegidos por la legislación nacional y los acuerdos internacionales. Alertada por la Administración Federal de Aduanas, la Fiscalía General de Ginebra abrió una investigación y ordenó la incautación de los objetos. Suiza y Perú adhieren la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales -1970. En 2016, Berna y Lima concluyeron un acuerdo para el retorno de los bienes culturales.