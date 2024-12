Coproducción suizo-peruana-española queda fuera de la carrera por un Oscar

La película «Reinas», de Klaudia Reynicke (en la foto), una coproducción suizo-peruana-española, se ha quedado fuera de la nominación al Oscar a la mejor película extranjera. Keystone-SDA

La película Reinas, de Klaudia Reynicke, una coproducción suizo-peruana-española, se ha quedado sin nominación al Oscar a la mejor película extranjera. La Academia de los Óscar la retiró de su selección de 15 películas anunciada el martes.

El productor zuriqués Karl Spoerri, coproductor del largometraje Thelma – La venganza nunca fue tan dulce (Thelma – Revenge has never been sweeter), tampoco figura entre los candidatos al Oscar en marzo.

Diego, Lionel y Nora Baldenweg-, que compusieron la música de la película irlandesa En tierra de santos y pecadores (In the Land of Saints and Sinners ), protagonizada por Liam Neeson y Tim Fehlbaum, que compite en varias categorías con su película 5 de septiembre, tampoco figuran en la lista de filmes candidatos para la mejor película extranjera.

Entre las películas nominadas en esa categoría figuran las de Alemania La semilla del higo sagrado, (The Seed of the Sacred Fig), Italia Vermiglio, Brasil Sigo aquí (I’m Still Here), Letonia (Flow), Dinamarca La joven de la aguja (The Girl with the Needle), Senegal Dahomey e Irlanda (Kneecap). Francia entró en la lista de finalistas con la película musical Emilia Pérez, del director Jacques Audiard.

Las nominaciones a los Oscar en todas las categorías, con cinco candidatos en cada una, se anunciarán el 17 de enero. La 97ª ceremonia de entrega de los Oscar está prevista para el 2 de marzo de 2025.

