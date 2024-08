El guardameta Yann Sommer se retira de la selección nacional de Suiza

El portero suizo Yann Sommer detiene un penalti al francés Kylian Mbappe durante el partido de octavos de final de la Eurocopa 2020 de fútbol, el 29 de junio de 2021. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

Tras una década como el guardameta número 1 de Suiza, Yann Sommer se retira de la selección nacional de Suiza para centrarse en jugar en el Inter de Milán.

El guardameta de 35 años ha jugado 94 partidos internacionales en los últimos 12 años y ha mantenido su portería a cero en 35 ocasiones. Desde el verano de 2014, ha sido el portero titular de la escuadra suiza en tres Eurocopas y dos Mundiales.

“Tras pensarlo detenidamente, he decidido poner fin a mi carrera como portero de la selección suiza. Para mí ha sido un gran honor y un privilegio poder representar a mi país en 94 partidos internacionales al más alto nivel a lo largo de 12 años. Con la conclusión de otra gran fase final en la Eurocopa de Alemania, donde antes pasé años inolvidables en la Bundesliga, ha llegado el momento de decir adiós”, declaró Sommer en un comunicado este lunes.

En declaraciones a la televisión pública suiza, SRF: “Por un lado, estoy deseando empezar una nueva etapa, pero, por supuesto, echaré de menos los momentos vividos con los chicos. Celebrar con la afición, eso fue lo que hizo difícil la decisión”.

Y añadió: “Queda muchísimo, queda todo. Cada torneo, cada momento destacado tendrá un lugar en mi corazón. El penalti de Mbappé, cada clasificación para octavos de final. Tuvimos mucho éxito como selección”.

¿Volver al FC Basilea?

Aunque ahora tendrá más tiempo libre y más tiempo para su familia, las cosas no deberían estar demasiado tranquilas.

El guardameta estrella tiene grandes ambiciones con el Inter de Milán, dijo Sommer a SRF. Pero, ¿qué hay de un regreso al FC Basilea? “Todavía no he pensado en ello. Todavía tengo contrato y me siento en forma. No descarto nada. Pero de momento no es un problema para mí, estoy muy contento en el Inter. Pero todavía no pienso en los próximos años”, declaró.

¿Qué opina de haberse quedado a las puertas de éxitos aún mayores, como alcanzar las semifinales en varios grandes torneos? “Por supuesto que aspiras al máximo éxito. El primer momento de la eliminación siempre es muy doloroso. Después siempre reflexiono sobre lo sucedido. Desde la preparación hasta el ambiente del partido, con las personas aficionadas. Eso toma entonces prioridad. Al final, no podemos cambiar lo ocurrido, si faltó un paso para seguir adelante”.

“En el futuro, apoyaré a la selección como aficionado y les animaré”, indicó Yann Sommer.

Adaptación al español por Patricia Islas