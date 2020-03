Para Manon Schick, directora General de Amnistía Internacional / Suiza, Ni fous, ni morts, “constituye una lección de vida, una oda a la libertad que la dictadura argentina no pudo ahogar”.

Con ocasión del aniversario del Golpe militar de 1976 en Argentina, este martes aparece en Suiza Ni fous, ni morts (Ni locos, ni muerto), traducción actualizada del libro colectivo Del otro lado de la mirilla. Olvidos y Memorias de ex Presos Políticos de Coronda (1974-1979).

“La resistencia colectiva, única posibilidad de victoria” 24 de marzo de 2020 - 16:01 Con ocasión del aniversario del Golpe militar de 1976 en Argentina, este martes aparece en Suiza Ni fous, ni morts (Ni locos, ni muerto), traducción actualizada del libro colectivo Del otro lado de la mirilla. Olvidos y Memorias de ex Presos Políticos de Coronda (1974-1979). La Asociación El Periscopio de expresos de Coronda, editora del libro, celebra esta primera edición internacional. Subraya que la aparición de Ni fous, ni morts (editorial de l’Aire, Vevey,2020) el mismo día del 44 aniversario del Golpe de 1976 en Argentina, en una situación mundial marcada por la pandemia del COVID19, adquiere un valor significativo. “Nos permite recordar que en las situaciones más difíciles y dramáticas, la resistencia colectiva, unitaria, animada por los valores esenciales de fraternidad y solidaridad, es la única posibilidad de victoria”, subraya. Para Manon Schick, directora General de Amnistía Internacional / Suiza, Ni fous, ni morts, “constituye una lección de vida, una oda a la libertad que la dictadura argentina no pudo ahogar”. Antonio Hodgers, hijo de padre detenido-desaparecido en Argentina en esa época y presidente del gobierno del cantón de Ginebra, subraya que la obra implica “un acto de memoria indispensable…Recrear el pasado contribuye a construir la identidad futura”. Seis presentaciones de Ni fous, ni morts, organizadas en otras tantas ciudades suizas para la última semana de marzo, fueron aplazadas para septiembre, cuando la obra escrita por 70 expresos políticos también será presentada en Francia. Más detalles sobre las actividades previstas para la promoción del libro en este enlace.