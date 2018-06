(it)

Las suizas votan más a izquierda que los suizos Claude Longchamp, Zúrich 05 de junio de 2018 - 12:36 Un amplio estudio sobre el comportamiento del voto ligado al género fue publicado el mes pasado. Las investigaciones muestran que las mujeres eligen más a izquierda que los hombres. Es una realidad desde hace tiempo en países como Suecia, Noruega y los Países Bajos. Esta misma tendencia también se expresó en las últimas elecciones federales suizas en 2015. Este artículo forma parte de #DearDemocracy, la plataforma de swissinfo.ch para la democracia directa que recoge aportaciones de la redacción y de autores externos. Sus opiniones no necesariamente coinciden con las de swissinfo.ch. La conclusión de este estudio: durante las elecciones, las mujeres votan hoy más a la izquierda porque piensan de manera más progresista que los hombres en lo que concierne a la política social, medioambiente y género. Sin embargo, no es una regla absoluta, ya que esta tendencia no se verifica en Irlanda, Italia y Bélgica. También en Suiza se manifiesta esta “brecha de género” en cuanto a comportamientos electorales. Según el estudio ‘Selects’, que analizó las elecciones para la Cámara de Diputados de 2015, los verdes y los socialistas contaron con más apoyo femenino que masculino. En las fuerzas del centro, se registró un cierto equilibrio entre los electores de los verdes liberales y los demócratas cristianos, mientras a la derecha del espectro político, los liberales-radicales y la UDC contaron con más apoyo masculino. Recientes resultados para Suiza Recientemente, estudiantes de politología de la Universidad de Zúrich presentaron resultados de una investigación producto de un seminario dedicado a las elecciones federales de 2015, dirigido por Silja Häusermann, profesor de política suiza, y su asistente Thomas Kurer. Destaca el trabajo de Mia Eichmüller, quien se dedicó a analizar las causas de los comportamientos electorales ligados al género. La joven autora concluye que son determinantes las actitudes en relación con la política social, la política del medio ambiente y la de género. Por ejemplo, los que están a favor de mayores permisos parentales, de una eliminación progresiva de la energía nuclear o de una mayor igualdad salarial, votan a la izquierda. Es el caso tanto de mujeres como de hombres suizos. Sin embargo, el número de personas que tienen ese tipo de opiniones es mayor entre las mujeres que entre los hombres, continúa la investigadora. Las diferencias en el comportamiento del voto están relacionadas con la diferencia de opiniones. El número de mujeres con esta visión más avanzada es más significativo que el de los hombres, señala también el estudio. De donde se concluye que las diferencias de los comportamientos electorales provienen de una repartición desigual de opiniones. Por el contrario, otras explicaciones posibles no juegan ningún rol. Sea en lo que respecta al estado civil como a la integración en el mercado de trabajo. Disminución de la religiosidad Se puede avanzar, incluso, una explicación más profunda. Se trata de una “brecha moderna entre géneros”. Lo que significa que las mujeres jóvenes hoy son diferentes que las jóvenes de antes. Lo que lleva a una proporción creciente de electoras de izquierda entre las mujeres jóvenes. Fenómeno muy marcado en Suecia e Islandia, y recientemente, también en Austria. Especialistas de ciencias sociales como Rosalind Sharrocks, de la Universidad de Manchester, afirman que tal fenómeno se debe a la disminución de la religiosidad. En otras palabras: con el paso de las generaciones, decayeron los valores socialmente conservadores. Por otra parte, gana en importancia una actitud social-liberal. En términos de género, esto significa un mayor apoyo a las demandas de redistribución entre las mujeres, mientras que los hombres insisten en especial en la responsabilidad individual como guía de la política.