Tomando el pulso a la democracia en el mundo Urs Geiser (texto) y Helen James (edición fotografía) 03 de julio de 2018 - 14:29 Bruno Kaufmann, corresponsal de swissinfo.ch sobre democracia global, acaba de regresar de su gira mundial de 200 días a través de la “democracia moderna”. En su mochila, ha cargado con historias fascinantes e ideas desafiantes. Para conocer el estado de la democracia, el reportero sueco-suizo ha emprendido un viaje que le ha llevado a 100 ciudades de 20 países en los cinco continentes; donde se ha reunido con activistas, defensores de la independencia, periodistas locales y monjes budistas, así como con alcaldes, diplomáticos, curiosos funcionarios de fronteras y muchas otras personas interesantes. Puede que los académicos y medios de comunicación estén debatiendo en torno al declive de las prácticas democráticas en el mundo, pero Kaufmann ha encontrado evidencias de todo lo contrario: un mundo lleno de acontecimientos alentadores y progresos poco conocidos. En la mayoría de los casos, mientras las entidades nacionales se encuentran, a menudo, en una situación difícil, el progreso democrático es visible en ciudades y provincias. Kaufmann aboga por ir a nivel local (y regional) para conseguir un planteamiento global de la democracia moderna. Siga su viaje de 200 días haciendo clic en algunas de las 20 paradas.