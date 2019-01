Swiss unemployment hit ten-year low in 2018

Suiza logra nivel más bajo de desempleo en 10 años 08 de enero de 2019 - 11:18 La tasa de desempleo en Suiza promedió 2,6% en 2018, el índice más bajo de la última década, tras un fuerte crecimiento económico en los primeros seis meses del año, informa este martes la Secretaría de Estado de Economía (SECO). La dependencia precisa que durante el año pasado se registraron algo más de 118 000 personas en los centros regionales de empleo, 17,5% menos que en 2017. “Las últimas cifras indican que la economía suiza va bien y que la situación del mercado laboral es buena”, subraya SECO en un comunicado. La tasa de desempleo disminuyó constantemente a partir de mayo de 2017, tras un largo período de estancamiento en torno al 3%. La mayor parte de la caída del año pasado ocurrió durante la primera mitad del año. El desempleo volvió a aumentar ligeramente en noviembre y diciembre. A finales de año, SECO registró 119 661 parados, 8,3% más que el mes anterior, pero más de 18% menos que en 2017. A principios de este año, sin embargo, SECO advirtió que un nuevo sistema automatizado de recogida de información a través de los centros de empleo suizos podría explicar una disminución del desempleo mayor de la esperada. + ¿Cómo encontrar trabajo en Suiza? La economía helvética tuvo un buen comportamiento el año pasado, especialmente en los primeros seis meses, pero se contrajo inesperadamente en el tercer trimestre, afectada por la debilidad del consumo interno y la recesión económica en Alemania, principal socio comercial de Suiza. El Gobierno señala que es probable que el crecimiento se reduzca a 1,5% en 2019, en comparación con las expectativas anteriores de 2%. Para 2020, la perspectiva es que aumente a 1,7%. Por su parte, SECO prevé tasas de desempleo de 2,4% para 2019 y de 2,5% para 2020.