A continuación se presenta un ejemplo (no interactivo) de algunas diferencias en porcentajes según los distritos, entre 2007 y 2018.

En todos los distritos de Suiza, excepto en uno, el precio de los pisos ha crecido en los últimos once años. En Zúrich, por ejemplo, desde 2007 ha subido el 97%. Con un precio medio de 13 000 francos (13 117 dólares) por metro cuadrado, Zúrich es la opción más cara.

