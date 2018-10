“En peligro extremo” significa que podrían desaparecer dentro de muy poco. "En peligro", que podrían extinguirse en algún tiempo más si no se toman medidas. "Vulnerable", que están en riesgo de desaparecer a medio plazo. El "riesgo cercano", podrían entrar a una zona de riesgo de disminución sensible o de extinción.

Pero, considerando que la granja no produce suficientes ingresos para cubrir las necesidades de su familia, Stéphane está obligado a trabajar en las tardes en un hogar para personas con discapacidad mental. Esto le ha permitido conseguir una conexión especial entre dos lugares de trabajo que parecerían no tener nada en común: Stéphane invita regularmente a los habitantes de este hogar a visitar su granja, en donde pueden ayudar con alguna actividad y gozar del contacto con la naturaleza.

Es un convencido de la importancia que tiene la relación entre la biodiversidad y la agricultura sostenible, así que no teme que los procesos sean más largos y los rendimientos sean menores.

Ordeñar, alimentar, segar, cultivar y administrar: la vida de un agricultor es mucho más dura que la urbana. Pero, dado que debe cumplir además con los estándares de una granja orgánica y que su ganado tiene un menor rendimiento, Stéphane está obligado a trabajar el doble. No se queja, lo disfruta y jamás se ha arrepentido de haberse hecho cargo de la granja.

Un tipo de cerdo caracterizado por ser lanudo y más pequeño que los lechones comunes. Su pelaje de oveja lo hace particularmente agradable a la vista. Su carne no es tan magra como la de un cerdo rosado, pero es una raza mucho más tolerante al frío.

Esta realidad ha caracterizado la agricultura desde que inició la industrialización de esta actividad económica hace ya 200 años. Esta transformación agrícola también ha tenido un impacto en el desarrollo sostenible y en la biodiversidad. De ahí la importancia de la Fundación Pro Specie Rara, que no persigue fines lucrativos. Su único objetivo es proteger a aquellas especies que pronto podrían extinguirse.

Pero la agricultura moderna, que pone el acento en los beneficios económicos y que privilegia la producción a gran escala, no concede demasiada importancia a las características de las razas antiguas. La extinción de este tipo de animales se ha acelerado, provocando una menor diversidad genética en los ganados.

Las razas antiguas, no obstante, también tienen ventajas: sus características genéticas son más estables, pueden adaptarse con mayor facilidad al clima y al entorno en el que viven y son más resistentes a las enfermedades. Además, pueden alimentarse con hierbas y heno, aunque no sean de gran calidad. Todo esto les ha permitido sobrevivir a lo largo de los siglos.

Esto permite que crezca el valor económico de algunas hierbas de montaña (que no son consumidas por este tipo de ganado). Y son reses que se adaptan bien a las praderas de las escarpadas montañas porque son ligeras y con pezuñas relativamente grandes.

Este ganado, también en vías de extinción, es particularmente llamativo. A diferencia de la mayoría de las vacas alpinas, el ganado gris Rético no tiene manchas de color. Su pelaje gris es monocromático, recuerda el color de la tinta. Y cuando una manada se mueve a lo largo de las laderas, produce un efecto visual sorprendente.

El cerdo lacustre de Mangalica, el ganado gris Rético, la manzana miel o la ciruela Chézard: son términos que se escuchan pocas veces en nuestros días, a no ser que nos encontremos en la Ferme des sens, una granja especializada en la conservación de especies raras.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Un día en la granja Pro Specie Rara Songyu Gretler-Zhu y Dahai Shao 03 de octubre de 2018 - 09:00 El cerdo lacustre de Mangalica, el ganado gris Rético, la manzana miel o la ciruela Chézard: son términos que se escuchan pocas veces en nuestros días, a no ser que nos encontremos en la Ferme des sens, una granja especializada en la conservación de especies raras. La Ferme des sens se ubica en la localidad de Châtel-St-Denis, en el cantón de Friburgo, que es bilingüe (alemán-francés). Stéphane, su propietario, nació en la década de los años 70 y ha hecho de este lugar una granja orgánica, pero también un modelo de ecosistema a pequeña escala que alberga y reproduce casi todo tipo de especies de frutos, hortalizas, aves de corral y ganado que están en la lista de especies en peligro de extinción de Suiza. Son las 5 de la madrugada, la luna aún brilla sobre los campos cuando Stéphane inicia su jornada laboral. Entra en el corral con sus principales herramientas agrícolas. Un día típico en su vida comienza con el sonido de la máquina de ordeño, que rasga el silencio de las primeras horas del día. Las cabras Appenzell Las cabras del corral de Stéphane son Appenzell, una de las razas autóctonas más antiguas de Suiza, inscrita en la lista de las especies que podrían desaparecer. Quedan pocos criadores que se ocupan de su conservación y reproducción. Desde el punto de vista económico, las Appenzell son menos atractivas que otras razas más modernas que crecen más rápido. Sin embargo, su resistencia, cuerpo robusto y generosa producción de leche son particularmente adecuadas para un país de montañas como Suiza. Las cabras Appenzell son de un color blanco puro y poseen un pelaje de longitud media. Constituyen la imagen tradicional que el mundo ha tenido durante siglos de las cabras helvéticas. Además, las Appenzell tienen un significado histórico y cultural especial para Suiza. Tras ordeñar este rebaño, la primera parte de las tareas agrícolas de Stéphane queda concluida. Para entonces, mientras el sol se levanta, el campo comienza a cobrar vida. De lunes a viernes, es el momento en el que Stéphane lleva a su hijo a la escuela en la ciudad, para luego regresar a su granja y llevar a las cabras a pastar a las laderas y también para conceder un rato de libertad a sus nueve vacas grises Rético que se alimentarán en los pastizales. Ganado gris Rético Este ganado, también en vías de extinción, es particularmente llamativo. A diferencia de la mayoría de las vacas alpinas, el ganado gris Rético no tiene manchas de color. Su pelaje gris es monocromático, recuerda el color de la tinta. Y cuando una manada se mueve a lo largo de las laderas, produce un efecto visual sorprendente. Su aportación económica también es importante para Suiza: es un ganado más pequeño que el que caracteriza a las razas "cosmopolitas", como la Zebuína asiática. Sin embargo, el ganado gris Rético es más baratos a la hora de alimentar, porque se contenta con heno y pastizales de baja calidad. Esto permite que crezca el valor económico de algunas hierbas de montaña (que no son consumidas por este tipo de ganado). Y son reses que se adaptan bien a las praderas de las escarpadas montañas porque son ligeras y con pezuñas relativamente grandes. Especies en riesgo A diferencia de la mayoría de las razas modernas, muchas especies en peligro de extinción son antiguas, más pequeñas que las modernas y con características genéticas que han evolucionado naturalmente. Como consecuencia, su ciclo de crecimiento es más largo y su producción de carne, menor. Esto ha hecho que muchas razas antiguas se vuelvan impopulares y que, en algunos casos, se hayan extinguido. Las razas antiguas, no obstante, también tienen ventajas: sus características genéticas son más estables, pueden adaptarse con mayor facilidad al clima y al entorno en el que viven y son más resistentes a las enfermedades. Además, pueden alimentarse con hierbas y heno, aunque no sean de gran calidad. Todo esto les ha permitido sobrevivir a lo largo de los siglos. Pro Specie Rara Es una fundación suiza sin ánimo de lucro, fundada en 1982 para preservar razas de ganado y plantas de cultivo en vías de extinción. Durante más de tres décadas, Pro Specie Rara ha liderado esta tarea en Suiza y trabaja en estrecha colaboración con asociaciones, ganaderos y criadores. Tiene 3 000 miembros entre particulares e instituciones privadas. Recibe donativos privados para realizar su trabajo. Esta organización considera que muchas especies locales se han salvado de la desaparición gracias a su trabajo. Un esfuerzo que es reconocido a nivel nacional e internacional, ya que Pro Specie Rara es pionera en el mundo en la misión que realiza. Pero la agricultura moderna, que pone el acento en los beneficios económicos y que privilegia la producción a gran escala, no concede demasiada importancia a las características de las razas antiguas. La extinción de este tipo de animales se ha acelerado, provocando una menor diversidad genética en los ganados. Una falta de diversidad genética que se traduce en poblaciones de animales de granja mucho más homogéneas y endogámicas, y menos capaces de reaccionar favorablemente ante riesgos externos, como las enfermedades. Esta realidad ha caracterizado la agricultura desde que inició la industrialización de esta actividad económica hace ya 200 años. Esta transformación agrícola también ha tenido un impacto en el desarrollo sostenible y en la biodiversidad. De ahí la importancia de la Fundación Pro Specie Rara, que no persigue fines lucrativos. Su único objetivo es proteger a aquellas especies que pronto podrían extinguirse. Cerdos y gallinas Stéphane es parte de un grupo de alrededor de 3 000 personas e instituciones que conforman Pro Specie Rara. Hace siete años decidió hacerse cargo de la granja de su abuelo, que estaba casi abandonada, y comenzó a cultivar los campos en barbecho y a reparar la granja. Comenzó a criar animales y plantas Pro Specie Rara, en peligro de extinción, y creó zonas de vida silvestre que facilitan, naturalmente, el desarrollo de mariposas y arañas. Por realizar esta labor, Stéphane recibe apoyo financiero del gobierno pero, sobre todo, del cantón de Friburgo. Entre el resto de los animales que habitan la granja, también hay algunos ejemplares de las singulares gallinas blancas suizas y de las gallinas barbudas Appenzell, además de 13 cerdos Mangalica. Un tipo de cerdo caracterizado por ser lanudo y más pequeño que los lechones comunes. Su pelaje de oveja lo hace particularmente agradable a la vista. Su carne no es tan magra como la de un cerdo rosado, pero es una raza mucho más tolerante al frío. Los cerdos Mangalica pueden pasar más tiempo en el exterior, asegurando con ello el crecimiento de algunas plantas del entorno y propiciando un mayor equilibrio y protección a nivel ecológico. Trabajo duro Ordeñar, alimentar, segar, cultivar y administrar: la vida de un agricultor es mucho más dura que la urbana. Pero, dado que debe cumplir además con los estándares de una granja orgánica y que su ganado tiene un menor rendimiento, Stéphane está obligado a trabajar el doble. No se queja, lo disfruta y jamás se ha arrepentido de haberse hecho cargo de la granja. Es un convencido de la importancia que tiene la relación entre la biodiversidad y la agricultura sostenible, así que no teme que los procesos sean más largos y los rendimientos sean menores. Pero, considerando que la granja no produce suficientes ingresos para cubrir las necesidades de su familia, Stéphane está obligado a trabajar en las tardes en un hogar para personas con discapacidad mental. Esto le ha permitido conseguir una conexión especial entre dos lugares de trabajo que parecerían no tener nada en común: Stéphane invita regularmente a los habitantes de este hogar a visitar su granja, en donde pueden ayudar con alguna actividad y gozar del contacto con la naturaleza. Por ejemplo, la tienda de la granja está abierta todos los viernes por la tarde y vende productos orgánicos producidos en las tierras de Stéphane y en las cercanías. Una vez que las lechugas llegan en cajas de madera, Stéphane les enseña a sus invitados cómo empaquetar los productos en bolsas de papel. Una revolución silenciosa Incluso una breve visita a la granja es suficiente para percibir claramente el amor que su propietario tiene por la naturaleza, el medioambiente y el resto de la humanidad. La tienda de la granja de Stéphane luce austera comparada con las de la ciudad, pletóricas de decoraciones y luces sofisticadas. Por ello, un póster que está colgado en la pared se vuelve más llamativo. El afiche es sobre la película ‘Revolución silenciosa’, que habla sobre el ser humano y la agricultura. En él, un granjero sonríe en un campo de trigo. En la esquina derecha del mismo puede leerse una cita del activista y agricultor francés Pierre Rabhi: "La verdadera revolución es la que nos lleva a transformarnos, para luego transformar al mundo". ¿Qué es la producción orgánica y qué especies están en riesgo de extinción? La agricultura ecológica presta una gran atención a la naturaleza y a los ciclos naturales de las plantas. Evita el uso de aerosoles sintéticos y fertilizantes, estimulando los mecanismos de defensa naturales de plantas y animales. Las especies en peligro de extinción son aquellas que podrían desaparecer. Para definir la gravedad de cada caso, existe una Lista Roja de Especies en Peligro de Extinción elaborada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), que las clasifica entre "en peligro extremo", "en peligro", "vulnerables" y "casi en riesgo". “En peligro extremo” significa que podrían desaparecer dentro de muy poco. "En peligro", que podrían extinguirse en algún tiempo más si no se toman medidas. "Vulnerable", que están en riesgo de desaparecer a medio plazo. El "riesgo cercano", podrían entrar a una zona de riesgo de disminución sensible o de extinción.