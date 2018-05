Sin embargo, la votación de febrero de 2014 sobre la limitación del número de ciudadanos de la UE que pueden trabajar en Suiza hizo reaparecer la perspectiva de vuelta a las cuotas y a las líneas rojas para este tipo de trabajadores. No obstante, el parlamento federal ha elaborado un texto de compromiso con una versión menos rigurosa que la que fue aprobada.

Trabajadores transfronterizos 17 de mayo de 2018 - 15:17 Durante los últimos años ha aumentado sin parar el número de personas que viven fuera de Suiza pero que tienen su trabajo en este país (en la actualidad son casi 320 000). Los poseedores de un permiso G, es decir, aquellos con permiso transfronterizo, constituyen casi el 6% del total de la fuerza laboral. Estos trabajadores transnacionales, que se concentran en el noroeste de Suiza, alrededor del Lago Lemán y en el cantón del Tesino, son autónomos o trabajadores por cuenta ajena. La ley establece que los trabajadores transnacionales deben regresar a su lugar de residencia en el extranjero al menos una vez por semana. Los ciudadanos de terceros países con permiso de residencia en uno de los países vecinos de Suiza tienen también la posibilidad de contar con un permiso G suizo. Sin embargo a estos últimos se les exige autorización para cambiar de trabajo u ocupación. A los trabajadores no residentes, salvo si solicitan ser eximidos de esta obligación, se les exige que contraten el seguro obligatorio de salud suizo para ellos y para los miembros de su familia que sean inactivos laboralmente. En este enlace de la Oficina Federal de Salud Pública puedes obtener más información sobre el seguro de salud para los trabajadores transfronterizos. Con la libre circulación de trabajadores entre Suiza y la UE, que entró en vigor en 2002, los empleadores suizos de las zonas fronterizas se acostumbraron a contratar a trabajadores transfronterizos. El mutuo reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la exención de impuestos en la fuente y la coordinación de los sistemas de seguridad social contribuyen a que las cosas funcionen sin problemas. Sin embargo, la votación de febrero de 2014 sobre la limitación del número de ciudadanos de la UE que pueden trabajar en Suiza hizo reaparecer la perspectiva de vuelta a las cuotas y a las líneas rojas para este tipo de trabajadores. No obstante, el parlamento federal ha elaborado un texto de compromiso con una versión menos rigurosa que la que fue aprobada. Ese texto de compromiso estipula que los residentes suizos tienen prioridad para ocupar los nuevos puestos de trabajo que se creen en las empresas. Los negocios familiares están exentos y las normas de prioridad solo se aplican a los sectores o regiones con una tasa de desempleo superior a la media. Si quieres obtener más información sobre cómo vivir y trabajar en Suiza siendo ciudadano de la UE o de la EFTA puedes consultar, por nacionalidad, la sección correspondiente de la web de la Secretaría de Estado de Migración.