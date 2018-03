Este miércoles (01.09) el alumno dará sus primeros pasos en la carrera de los grandes. Es su oportunidad para encontrarse con Steven Spielberg, Wim Wenders, Spike Lee, Mike Leigh, François Ozon, etc. Y el lunes ( 06.09) Todo un Invierno sin Fuego entra en la competencia. “Ambicionábamos que el filme fuera presentado en el festival. Es un hecho. Ahora subimos el listón. Nos decimos: ¿por qué no un premio...? agrega Gérard Ruey. Es de mencionarse que Greg Zglinski compite también en la categoría de las primeras películas y podría obtener la Cámara de Oro. Sin embargo, para él lo que cuenta más que nada es que su filme viaje. “Lo ideal sería que el Festival de Venecia nos proporcionara velas, como se dice en polaco, velas para poder ir por el mundo...” swissinfo, Alexandra Richard Traducción, Marcela Águila Rubín

Película suiza compite por el León de Oro 31 de agosto de 2004 - 12:19 Todo un Invierno sin Fuego, realizada por Greg Zglinski, con escenario de Pierre-Pascal Rossi, en la Muestra de Venecia. La 61 edición del festival abre sus puertas este miércoles con la proyección del más reciente filme de Steven Spielberg, Terminal. El jurado, presidido por el realizador británico, John Boorman, deberá elegir entre 21 celuloides en la competencia oficial. Entre ellos, una obra suiza, la primera seleccionada desde La Mujer de Rose Hill, de Alain Tanner, en 1989. Todo un Invierno sin Fuego, un drama familiar que se desarrolla en la región del Jura suizo es también el primer largo metraje del realizador suizo-polaco Greg Zglinski, ex alumno de Krzysztof Kieslowski. La película narra el devenir de Jean y Laura, quienes perdieron a su pequeña hija Marie en un incendio en la granja. A su alrededor, el frío del invierno del Jura. “La comisión de selección de Venecia sin duda quedó seducida por la escritura cinematográfica tan personal. Es un filme de una gran profundidad”, comenta Gérard Ruey, de Producciones CAB. La reunión de dos ‘debutantes’ El productor de Lausana descubrió al realizador en el 2001. “Entonces yo era miembro del jurado de atribución de primas de la Oficina Federal de Cultura. Un día recibimos una película realizada por un tal Greg Zglinski. Su trabajo me pareció formidable”. Gérard Ruey estableció de inmediato contacto con el joven cineasta. De manera paralela había un escenario. El de otro ‘nuevecito’ en el mundo del cine: Pierre-Pascal Rossi, antiguo periodista de la TSR (televisión suiza de expresión francesa), que se dedicó luego a escribir. El productor sintió el deseo de reunir a los dos. “Es la parte más apasionante de mi trabajo: iniciar un proyecto. Luego hicimos todo juntos: la reescritura del escenario, el ‘casting’, la decoración... Para ese primer punto, eligieron el Jura suizo. Un rincón que Greg Zglinski conoce bien. Nacido en 1968 en Varsovia, vivió en Polonia hasta la edad de 10 años antes de emigrar a Suiza con su familia. El azar de los encuentros Greg Zglinski se apasionó muy pronto por el séptimo arte. “Debo mis primeras emociones cinematográficas a una nana que en lugar de llevarme al jardín de niños, a veces me llevaba al cine. La gran revelación fue La Guerra de la Estrellas, el Imperio Contraataca”, narra el realizador en su expediente de prensa. A los 15 años logra sus primeros cortometrajes. A los 25 regresa a Polonia para estudiar en la Escuela Nacional de Cine, Televisión y Teatro de Lodz. Ahí encuentra a Krzysztof Kieslowski. Bella coincidencia, producciones CAB colaboró también con ese realizador en la trilogía Tres Colores: Azul, Blanco, Rojo. “¡Tuvimos esa suerte. Fue uno de los momentos clave de mi carrera!”, subraya Gérard Ruey. “Greg Zglinski fue uno de sus últimos alumnos. ¿Un azar? Sí, pero probablemente ligado a una filiación, a un camino. Eso me parece sorprendente, sobre todo porque el azar era uno de los temas favoritos de Kieslowski”. Con Spielberg, Wenders… Este miércoles (01.09) el alumno dará sus primeros pasos en la carrera de los grandes. Es su oportunidad para encontrarse con Steven Spielberg, Wim Wenders, Spike Lee, Mike Leigh, François Ozon, etc. Y el lunes ( 06.09) Todo un Invierno sin Fuego entra en la competencia. “Ambicionábamos que el filme fuera presentado en el festival. Es un hecho. Ahora subimos el listón. Nos decimos: ¿por qué no un premio...? agrega Gérard Ruey. Es de mencionarse que Greg Zglinski compite también en la categoría de las primeras películas y podría obtener la Cámara de Oro. Sin embargo, para él lo que cuenta más que nada es que su filme viaje. “Lo ideal sería que el Festival de Venecia nos proporcionara velas, como se dice en polaco, velas para poder ir por el mundo...” swissinfo, Alexandra Richard Traducción, Marcela Águila Rubín Datos clave Todo un Invierno sin Fuego será presentada a la competencia el 06.09. Dos coproducciones representan igualmente a Suiza en Venecia: Mermelada, de Lieven Debrauwer, en la sección Jornada de Autores y La mujer de Gilles, en la sección ‘Venise Mezzanotte’. Contexto Nacido el 08.04.68 en Varsovia, Greg Zglinski vive en Polonia hasta los 10 años, luego emigra a Suiza. Realiza sus primeros cortometrajes a los 15 años y a los 25 vuelve a Polonia para estudiar en la Escuela Nacional de Cine, Televisión y Teatro de Lodz. Ahí encuentra a Krzysztof Kieslowski, del que será uno de los últimos alumnos.