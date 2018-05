Ginebra es también la sede de 34 organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Unos 40 000 diplomáticos y funcionarios públicos y sus familias viven en Ginebra, además de cerca de 2 400 personas que trabajan para unas 250 organizaciones no gubernamentales. La ciudad de Calvino cuenta también con 176 misiones diplomáticas permanentes ante la ONUEnlace externo .

Ayuda humanitaria 17 de mayo de 2018 - 11:49 El gobierno suizo destina cantidades considerables para la ayuda humanitaria en el extranjero, especialmente cuando ocurren desastres naturales como son, por ejemplo, los terremotos. Es ahí cuando el Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria interviene con su unidad de expertos. A la asistencia inicial urgente de corto plazo le suceden proyectos de infraestructura de largo plazo que suelen ser gestionados por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. COSUDE centra su labor económica y técnica en una docena de países y regiones prioritarias. Otros países en desarrollo reciben respaldo suizo mediante programas internacionales. Un símbolo de la reconocida tradición humanitaria suiza es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con sede en Ginebra. Suiza es el Estado el país depositario de los Convenios de Ginebra y en tal condición tiene gran interés en el cumplimiento exitoso de las labores del CICR. Para tal cometido aporta una contribución considerable a la financiación de los gastos de la institución, sin influir políticamente por ello. La ciudad de Ginebra alberga la sede del CICR. Es también la sede europea de Naciones Unidas. Cerca de 9 500 personas trabajan para la ONU en Ginebra, que concentra el mayor número de empleados de la ONU en el mundo. Ginebra es también la sede de 34 organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Unos 40 000 diplomáticos y funcionarios públicos y sus familias viven en Ginebra, además de cerca de 2 400 personas que trabajan para unas 250 organizaciones no gubernamentales. La ciudad de Calvino cuenta también con 176 misiones diplomáticas permanentes ante la ONU.