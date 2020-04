Coronavirus: la situazione in Svizzera

Suiza urge coordinación en desconfinamiento 21 de abril de 2020 - 17:16 El ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, pidió este martes una acción rápida y coordinada de los países vecinos para facilitar las medidas de lucha contra la COVID-19. Manifestó asimismo su agradecimiento a los Estados que participaron en las operaciones de repatriación de ciudadanos helvéticos. Durante una videoconferencia con los ministros de Exteriores de Alemania, Austria, Luxemburgo y Liechtenstein, Cassis pidió “pensar sin demora sobre los diferentes escenarios para salir de la crisis y las medidas que tendremos que tomar en las próximas semanas”. La relajación de las “medidas no farmacológicas” para combatir la COVID-19 (distanciamiento social) debe realizarse de manera coordinada, tan rápido como lo permita la situación epidemiológica, para promover un retorno gradual a la normalidad, evitando una nueva ola de contaminación”, agregó, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores. “Por el momento, la pandemia de COVID-19 sigue siendo una crisis de salud, pero ya empieza a dañar la economía y las finanzas y es probable que conduzca a una crisis social debido a su escala y las medidas requeridas para combatirla”, acotó. Colaboración Durante la reunión con sus homólogos de países de habla alemana, Cassis destacó la importancia de llevar a cabo una acción conjunta en el continente europeo, ya que, dijo, ningún país puede controlar una crisis de tal magnitud por sí solo. El ministro suizo también elogió la “buena cooperación” de los diversos países en diferentes sectores y, en particular, durante las operaciones de repatriación de ciudadanos que habían quedado varados en el extranjero. Desde el comienzo de la crisis, la Confederación ha llevado a cabo una treintena de vuelos que han permitido la repatriación de turistas suizos y de 1 870 ciudadanos de la Unión Europea, incluidos 458 alemanes, 151 austríacos y 16 luxemburgueses. Al mismo tiempo, 655 suizos pudieron volver a casa en vuelos organizados por Alemania, Austria o Luxemburgo. Pero Cassis no mencionó episodios más polémicos durante la pandemia cuando los países vecinos fueron acusados de bloquear envíos de suministros médicos, como mascarillas protectoras y gel desinfectante destinados a Suiza. La salida en Suiza Suiza, que prohibió las grandes concentraciones en febrero, anunció nuevas restricciones el 23 de marzo, que fueron ampliadas al 26 de abril y que serán reducidas de manera gradual. La semana pasada, el Gobierno dio a conocer un plan trifásico para levantar el confinamiento a partir del 27 de abril con la reanudación de consultas médicas, operaciones quirúrgicas no urgentes, algunas actividades comerciales y servicios que no requieren concentraciones (peluquería, masajes). En la segunda etapa se proyecta el retorno a las aulas en los niveles de educación obligatoria y la apertura del resto de los comercios. La tercera fase iniciará el 8 de junio y contempla la apertura de bares y restaurantes. Los detalles de las dos últimas fases serán dados a conocer posteriormente y dependerán de la evolución de la situación sanitaria, advirtieron las autoridades.