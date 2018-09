Derechos de autor

Berna autoriza ensayos de 'e-voting' a Vaud 28 de septiembre de 2018 - 14:31 Los suizos en el extranjero adscritos al cantón de Vaud podrán sufragar vía electrónica durante un año a partir del 25 de noviembre, informó este viernes el Gobierno de Suiza. Berna autorizó a Vaud a efectuar pruebas de votación por internet para los escrutinios que tendrán lugar entre el 25 de noviembre de 2018 y el 24 de noviembre de 2019, precisó el Gobierno en un comunicado. Vaud eligió el sistema del cantón de Ginebra, que también incluye los cantones de Berna, Lucerna, Basilea Ciudad, San Gall y Argovia. Además de la autorización general otorgada por el Gobierno, antes de cada escrutinio la Cancillería Federal deberá asegurarse de que el cantón cumpla con las condiciones inherentes al uso de la votación electrónica, para otorgar la autorización necesaria. Se espera que unos 113 000 ciudadanos que viven en Suiza y 100 000 en el extranjero voten electrónicamente en las elecciones del 25 de noviembre de 2018. Esas cifras incluyen a residentes de los cantones de Friburgo, Basilea Ciudad, San Gall, Neuchâtel y Ginebra, así como a electores suizos en el extranjero de los cantones de Berna, Lucerna, Friburgo, Basilea Ciudad, San Gall, Argovia, Turgovia, Vaud, Neuchâtel y Ginebra.